飲食+藥草 讓你遠離三高又能護心臟

山楂。（作者提供）

在台灣，每年都會公布十大死因，癌症已居十大死因之首快要20年了，但很多人可能不知道，美國 十大死因之首並非癌症，而是心血管疾病 。心臟血管疾病其實可以從很多飲食及生活習慣來扭轉，首先就是戒菸，抽菸者壽命平均比不抽菸者短七至八年，因為抽菸者罹患心血管疾病及中風的機會，比不抽菸者要高70%。

以下介紹哪些飲食及藥草能夠增進心臟健康及遠離三高－高血壓 、高血脂及高血糖：

1.飲食建議：使用冷壓橄欖油及酪梨油來烹調，減少紅肉攝取，每周要吃三次手掌大份量的魚，最好少攝食體型較大的魚種如鮪魚、沙魚，它們是食物鏈的末端，易累積較多的重金屬及塑化物；沙丁魚、鯖魚及金錩是比較好的選擇，每日攝食至少1000mg的EPA, DHA。

DHA（22碳4烯酸，Docosahexaenoic acid）是一種Omega-3不飽和脂肪酸，EPA（20碳5烯酸， Docosahexaenoic acid）同樣與DHA都稱為身體的「超級脂肪」，對健康也有很大益處。此外，EPA對於心血管與免疫系統特別有幫助，能抑制身體的發炎反應，更能促進血液循環，降低心血管疾病風險。研究認為透過飲食提高Omega-3可以降低心血管疾病死亡率達45%。

2.果仁：每天吃一把約手掌大份量的果仁能夠減少心臟血管疾病的風險，尤其是用果仁來替代部分碳水化合物及飽和脂肪（特別是核桃）；採用地中海飲食，但將32%橄欖油換成核桃，四周後，三酸甘油脂下降4%，低密度脂蛋白下降6.4%。

3.茄紅素：番茄可以抗氧化，降低低密度脂蛋白，葡葡柚、番茄、西瓜及紅心芭樂等都有茄紅素。

4.大蒜：大蒜可以讓血管富有彈性，能夠降血壓及下降膽固醇，但一天至少要吃一球大蒜才有效，所以可以選購有效的保健食品，至少每天劑量為10mg alliin（蒜素），服用量達4000mg，能夠降低總固醇10%-12%，三酸甘油脂15%。洋葱也有類似的功能，至少每天要半顆。

5.山楂：山楂用於心臟是首選安全的藥草，它是所有藥草研究最可靠的黃金配方，用於強化及保護心臟功能有很長的歷史，尤其是用心絞痛、心律不整、動脈粥狀硬化及高血壓。它會恢復心臟肌肉的功能，讓心跳正常化，同時能夠增加心臟血液，德國The Union of German Druggists曾在1990將山楂列為年度之藥，是預防心臟疾病最棒的藥草，山楂的花葉果都能列入使用，它的功能不是任何西藥可以比得上。

我在中國曾吃過山楂冰棒，華盛頓州的街道也種有很多山楂樹。山楂果吃起來酸甜，很多人沒見過新鮮的山楂，但都吃過山楂餅，但這裡所指的山楂不是這種加工過的零食，而是使用真正的新鮮或乾燥山楂果。我日常也會用山楂、接骨木果及蔓越莓等複方糖漿及蒲公英淨化茶用於裝過心臟支架後的親人身上，追蹤四年，醫師從超音波檢查發現，親人的心臟血管功能及血流比以前還健康。而且這個固態糖漿味道可口，比西藥及中藥還好入口，一天只要三次，每次1/4小匙，同時不影響原來的西藥，不會與藥物交互作用，我雖然沒有高血壓及高血脂，但喝咖啡及茶就會心悸，所以每周我也會使用三天，做為基礎保養。

（作者為美國認證臨床藥草師及臨床芳療師RH(AHG)，CA(NAHA)，美國藥草師協會AHG首位華人董事）

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。