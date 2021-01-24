養肺潤肺 5種藥草幫忙

藥蜀葵。（作者提供）

最近有台灣年輕女性政治人物因肺部腫瘤開刀而曝出她的媽媽及阿姨也是肺腺癌過世。我朋友中也有人在壯年時得到肺腺癌，友人回想起來，自己並未經常下廚，也不抽菸，唯一的嗜好就是愛跑步，經常參加各類馬拉松。

目前已知空污會造成心臟血管疾病及多種癌症的發生，尤其去年西岸森林野火，當時家中空氣潔淨機的PM2.5已經爆表，最高數值超過300多，已達紅色警戒，一周後更新換氣系統濾紙發現，已蒙上一層厚厚的灰塵。

許多不當的清潔習慣也會讓人體肺部有如濾紙般，無形中在吸附化學物。美國 最大的環保團體EWG （http://www.ewg.org/）曾公布一份健康清潔劑調查及指南，研究人員評估檢驗2000種市售家庭清潔用品，根據成分安全性、業者揭露產品配方及業者網路資料，花費一年多時間，研究比對14個學術機構、毒理資料庫及產業資料等，結果發現僅7%的產品有充分告知成分內容；可怕的是53%的產品成分竟然會傷害人體肺部，例如馬桶清潔劑、空氣芳香劑、烤箱清潔劑及烘衣紙等，這些都是潛在傷害肺部及呼吸道健康的產品，很多成分可能會導致氣喘，甚至有很多成分會致癌及造成神經系統異常。

固肺首要之道即更改清潔方式，盡量使用小蘇打粉、檸檬、醋及精油來自製天然清潔劑，我目前居在華盛頓州與俄勒岡州 邊界，俄勒岡州政府也鼓吹民眾盡量使用天然素材來清潔打掃，相關配方請參考本人著作《無毒家事親手作》。

也可以選擇含有下列藥草及食物，幫助強化呼吸道的健康及清除力。

藍膠尤加利Eucalyptus（Eucalyptus globulus）：大部分的人只知道尤加利精油，不知它的葉子也有藥用，因尤加利有很多品種，例如檸檬尤加利具有防蚊功能。市售有些藥草茶即含有尤加利葉子，尤加利具有排痰的效果，能夠化痰，紓解肺部阻塞感。

如果想要用精油薰香及嗅聞，可以混合柑橘類精油如檸檬、血橙及甜橙精油與含有單萜稀「monoterpenes 」的赤松精油、絲柏、冷杉，與基底油如杏仁油、杏桃油等稀釋成3%按摩胸口，能夠幫助清除肺部的異物，加強排痰的作用，還能預防慢性支氣管炎急性發作。另外有一種薄荷尤加利是新品種，能夠清肺及解除鼻塞，也可與藍膠尤加利輪流運用。

半邊蓮Lobelia （Lobelia inflata〉：半邊蓮的花朵為紫籃色，是觀賞價值極高的植物，在人類歷史上，具舒痙解攣，使用於呼吸道疾患如上呼吸道感染（感冒）、氣喘等已很長時間，早期歐洲婦女生產時也會喝半邊蓮花草精（tincture）幫助放鬆子宮。

其作用於氣管鎮靜且可清除痰液，在所有香草中，算是最強效的鎮咳藥草之一，很多鎮咳的天然藥草糖漿即有這個成分，尤其是用於緩解痙攣性劇咳及氣喘發作，能夠有效清除肺部慢性發炎產生的痰液；但它會跟鋰鹽交互作用且有毒性，所以要諮詢專業人員再使用，同時宜從極少量開始使用，以花草精（tincture）用量而言，每次用量成人從3滴至0.5ml開始，懷孕不宜使用。

接骨木花與果：是很溫和的花草茶，歐美常見於果汁、甜酒及糖漿中。近一年來疫情期間，很多有機商店都將接骨木果產品放在明顯的貨架上，我甚至準備一磅的接骨木果糖漿，如果外出後，覺得喉嚨有異狀，回家立即飲用，家人做過二次新冠肺炎病毒檢查，至今都是陰性。

接骨木花很常用於剛發生感冒、發燒時，可以混合等份的接骨木花、薄荷、紫錐花、歐蓍草及甘草根，取30g沖成1000ml，每二小時喝一次，一天內將1000ml喝完，陸續喝三至五天，喝完後會流汗退燒，感冒咳嗽症狀逐漸消退，我與孩子十幾年來均用此法保護氣管及面對感冒及流感。

有研究顯示接骨木花能夠在感冒初期時形成防禦機制，如同紫錐花，使人體免疫力 提升，在呼吸道形成保護膜，讓病毒及細菌不會入侵，避免併發症如肺炎、支氣管炎。

藥蜀葵（Marshmallow）：滋潤呼吸道及腸道黏膜，具有清除黏液功能及滋養修復黏膜。在呼吸道作用為滋養劑及排痰劑（expectorant）能有助緩解鼻塞、喉嚨痛，氣喘患者使用後也會感到痰液易清除及排出。我最常用於口腔潰瘍及腸病毒感染的情況。

在消化道作用具用修復黏膜及袪除劑的功能，用乾咳、胃炎、腸炎、胃食道逆流、胃與十二脂腸潰瘍、拉肚子，因其袪除劑的效果，在腸道有排毒解便之效，讓黑心食品不滯留。

薄荷（也可用綠薄荷、香蜂草）：有溫熱也解痙孿的效果，歐洲人常混合薄荷、洋甘菊及接骨木花給發燒生病的小孩飲用。

除此，亞麻籽、紫錐花及含鋅的食物如南瓜籽、蛤蜊，因有助免疫力有關，也是有助減少過敏及強化氣管功能；而白木耳潤肺、又稱「窮人的燕窩」、各種莓果也對肺部健康有加分，具超強抗氧化力，能夠防癌。

（作者為美國認證臨床藥草師及臨床芳療師RH(AHG), CA(NAHA)、美國藥草師協會AHG首位華人董事）

（所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。）