緩解眩暈 試試6種精油芳療

薰衣草田。

先前專欄曾討論過藥草如何緩和眩暈及梅尼爾氏症，有關精油於眩暈的研究目前多數集中於使用芳療緩解眩暈造成的不適如反胃、頭暈、惡心。其中以下面的精油最有助眩暈的不適症狀緩解。

香蜂草：2014年伊朗 所進行的研究顯示，香蜂草用於頭痛、脹氣、神經緊張、抽筋、憂鬱、氣喘、支氣管問題、潰瘍及眩暈已有數百年歷史。香蜂草精油最主要的療效成份為citronellal（香茅醛）、neral（橙花醛）、geraniol（香葉醇） 。不過香蜂草是相當高價的精油，甚至比玫瑰還高貴，因為多數植物的精油產油率約在0.05-18%（見下表），但香蜂草的產油率僅0.015%，平均要6.6公斤的香蜂草葉才有1 ml的精油。所以市面常用香茅、天竺葵及檸檬來混充，消費者要注意，價格太低的香蜂草精油一定是假的。

薄荷：薄荷精油是很多人熟知的精油，很多人知道它可以用於驅風消脹，但2013年一項關於經痛的研究，卻發現薄荷精油可以用於經前症候群的反胃、頭痛、嘔吐及經症不適造成的眩暈，因為薄荷精油具有調節血流的功能，兼具促進血流及減少血流等雙重作用，是緩解眩暈必備的精油。建議可以用嗅聞棒、嗅聞貼片及薰香方式。

檸檬：因為眩暈會導致惡心、嘔吐，而清新的果香味能夠擊退這種不舒服感，無論是懷孕害喜或梅尼爾氏症造成的眩暈可以嗅聞檸檬精油來去除惡心、嘔吐。

佛手柑薄荷：這是一種特別的薄荷品種，並非柑橘類，它很適合用於減緩焦慮造成的眩暈，甚至化療時期的嘔吐感及更年期時期的焦燥情緒，帶有柑橘、薰衣草等香甜味的佛手柑薄荷精油能夠消退快爆發的眩暈。

薰衣草：薰衣草是有名的鎮定精油，光看到紫色的花朵就令人心曠神怡，所以它也適用於壓力造成眩暈。

薑：薑根精油市面多是蒸餾萃取，但建議使用CO2萃取的薑根精油，因為CO2萃取薑根精油能夠保存薑的色素及更多的辛辣味，透過嗅聞可能減少頭暈感。如果與基底油如杏仁油、聖約翰草油、酪梨油混合稀釋後，可以擦於下腹部、前胸、頸後也能夠解眩暈帶來的想吐感。

植物名稱

產油率

薄荷

1%-2.5%

尤加利

1%-7%

香蜂草

0.015%

薰衣草

0.5%-1%

杜松

1.5%

檸檬

2%

乳香

3.5-6%

丁香

14-21%

玫瑰

0.03%-0.006%

迷迭香

2%

奧勒岡

1.2%

（作者為美國 註冊藥草師，首位美國藥草師協會（AHG）華裔 董事、美國CA（NAHA）及英國註冊芳療師MIFPA）