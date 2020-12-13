毛蕊花、蒲公英 緩解梅尼爾氏症

蒲公英可以調節體內水分平衡，幫助利水排尿。（本報資料照片）

近日有讀者來信詢問是否有藥草或精油，能夠緩解梅尼爾氏症的暈眩；我婆婆也曾有數年因為眩暈，導致無法做家事，也無心外出。

據傳荷蘭印象派大師梵谷晚年發生嚴重眩暈及右耳耳鳴，在生命晚年一直情緒不穩，甚至被診斷為癲癎併有精神病，最後幾年因一直情緒不穩，因此進入療養院 接受藥物甚至電擊療法，最後自殺結束生命；但有醫師整理他生前信件，推論梵谷應該是罹患梅尼爾氏症。

梅尼爾氏症千分之二的發生率，為常見的內耳疾病，突然造成眩暈，像打陀螺般快速轉幾圈後，突然停下來，感覺周圍環境還在轉，然後失去平衡；有些人除了天旋地轉，還有耳鳴、聽力受損，有時候還會覺得耳內充滿壓力、有悶塞感。

目前它的成因還未完全清楚，但普遍認為基本病理機轉是內耳淋巴水腫。我們可以從飲食及藥草提供一些協助緩解的方式。

首先，飲食中要避免過多起司、咖啡 因、含人工調味的味精及阿斯巴甜，尤其要避免味精。有些食物也會引起味精的效應，如玉米油、水解蛋白粉及酵母粉製品。另外市面很多食物常會用雞粉雞精來提鮮，有此症困擾者在點餐時要記得提醒服務人員，不要放這些人工調味料。

有此症困擾者可以視個別情況使用下列藥草協助改善：

蒲公英：可以調節體內水分平衡，幫助利水排尿；避免淋巴水腫；蕁麻葉、巴西利、草莓也有類似功能。

紫錐花：有些研究認為梅尼爾氏症可能與自體免疫疾病有關，紫錐花是平衡免疫力最重要的藥草。

銀杏：2014年耳鼻喉科期刊《International Journal of Otolaryngology》報導，發現銀杏可以改善末稍循環，研究認為可用於緩解暈眩及耳鳴。美國 和平健康醫療網（PeachHealth）建議每日使用劑量120-160 mg。或者將飲用1 ml銀杏花草精加入一杯溫開水中，一天喝三次。

薄荷：可以在感到眩暈嘔吐時飲用薄荷茶，一定要一大匙沖一杯250 ml開水，浸泡15分鐘再喝才有效果；用幾葉薄荷葉沖泡的茶汁是無效的。

薑：薑茶可以改善及促進頭部的血液循環，並降低暈眩感覺，事實上我會建議有眩暈發作時，可以混合薑及薄荷共同飲用。

紫花苜蓿：它是天然的維他命，含人體必須的礦物質鐵鋅鎂。

毛蕊花：我家後院每年都會自己冒出數株野生毛蕊花葉，它長得比人還高。此植物有毛毛的葉子，可以改善淋巴系統循環，有助肺部清除異物，改善氣喘；使用時可以加入薑、薄荷茶中飲用。同時毛蕊花油可以滴入數滴到耳道，讓油靜躺幾分鐘後再流出來。

戳根：戳根對於淋巴腺異常有很好的改善作用，因為這個植物內飲有些毒性，內服用量及方式有限制，我不建議非藥草專業人士自行內用。我大多是使用浸泡油，用於胸部、胸腺及子宮等部位按摩，如果是內耳淋巴水腫造成眩暈，可與毛蕊花油等比率混合後，滴幾滴至耳道，讓油停留五分鐘再流出。