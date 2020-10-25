香料及藥草 抗氧化聖品

食物抗氧化成分表

很多醫師及營養專家常提醒大家要注意抗氧化，因為抗氧化能夠讓我們減少發炎、疼痛及延遲老化。每隔一段時間就會有新的「超級食物」出現，一般人認為水果是天然抗氧化的聖品，然而研究人員發現，抗氧化成分最高的卻是香料及藥草。

哈佛大學 及挪威奧斯陸大學2010年在《營養期刊》（Nutrition Journal）發表一項研究，他們針對3100種食品、飲料、香料、藥草及保健食品進行抗氧化調查，結果在所有食物中，藥草抗氧化成分最高，無論哪一種藥草及香料都比任何水果及果仁高；料理時加入香料，飲品改喝香草茶，是慢老減痛的秘訣。

以下提供一些研究成果供大家參考，抗氧化成分最高的前三名食物用粗體字標示，可以做為日常飲食的優先參考。

香料中以丁香最高，是蘋果 汁的1000倍，如果有牙痛的人，可以咀嚼一顆丁香粒，立即會有止痛消炎的效果。如果要喝果汁，改喝無糖的石榴汁比喝柳橙汁好，石榴的抗氧化能力是柳橙的3倍。

喝一杯香草茶比吃一大碗的超級捲葉甘藍更有助身體抗氧化，以薄荷葉來比較，它的抗氧化是捲葉甘藍的40倍。一杯香草茶也比一盤花椰菜更養生，建議可以將玫瑰果及多種養生香草當做日常飲品，增加自己的代謝力及排毒力。

地中海地區的長壽族群也研究發現，他們除了多穀物、適度紅酒、每周攝取新鮮魚肉及良好的社交生活，同時也發現他們習慣喝野生蒲公英、鼠尾草及迷迭香等香草茶。目前科學研究發蒲公英有助肝、膽、胰的健康，減少膽結石、降低尿酸及穩定血糖 ，幫助排便；鼠尾草及迷迭香是料理常用的香草，加入料理中不僅提味，並有助肉類消化，同時還有助腦部記憶及認知能力。這些長壽族群的食材取自大自然，無形中竟然是現代人最欠缺的養生秘訣。