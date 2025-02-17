理財Q&A╱採買新生兒用品 省錢有方法

問：再過三個月我們家就有寶寶誕生，最近開始採購新生兒用品，請問有沒有省錢方法？

答：家有寶寶即將出生，確實令人興奮雀躍，但又難免不知所措。舉凡尿布、嬰兒車乃至於嬰兒床和玩具，加起來的總費用很快就會達到數千美元。

不過，添購新生兒用品有方法可在不犧牲品質或安全性的前提下盡量壓低成本。

方法1：善用註冊折扣

可使用平價連鎖零售業 目標市場(Target)、網路零售業者亞馬遜 (Amazon)和家居品牌業者Pottery Barn等商店提供的「註冊折扣」(registry completion discounts)。

到一些商店註冊嬰兒用品、列出想買的用品清單，讓親朋好友及家人一起幫忙認購。通常會設定認購期限，等到期限屆滿，清單上有些用品還無人認購，就會有「註冊折扣」。

網站「What to Expect」主管羅凱托(Leah Rocketto) 說，註冊折扣是很棒的省錢之道，零售商 透過這個管道為準父母提供優惠券，以折扣價購買註冊清單上的物品。

目標市場為準父母提供一張優惠券，能夠以15%折扣購買註冊清單上所有未被認購、以及準父母想添加的任何物品， 預產期前八周可獲優惠券，有效期六個月。

其他零售商也提供這類折扣。

亞馬遜：提供15% ，有效期為預產期前60天及預產期後90天。

Pottery Barn：提供15%折扣，有效期為預產期前60天及預產期後180天。

Crate & Kids：提供15%折扣，有效期是註冊活動日期後六個月。

依規定，唯有列在註冊嬰兒用品清單上的物品上才能使用折扣，但納入清單的商品不必侷限於嬰兒用品；羅凱托會將紙盤之類的家用物品、用於輕度清潔的機器人吸塵器、以及各尺寸尿布納入。

方法2：規畫尿布採購

尿布廠商幫寶適(Pampers)估計，新生兒每天約使用10片紙尿布，寶寶使用新生兒紙尿布約為期1.6個月，約需要480片。之後將需要換購大一點尺寸的尿布。

在目標市場，31片裝幫寶適新生兒尿布每包 9.99美元，480片約花費155美元。

為省錢，可在好市多(Costco)、山姆俱樂部(Sam's Club)等倉儲式量販商店購買。此外，還可選購不那麼知名或者流行的品牌，例如零售商店自有的「商店品牌」(store brand)，較便宜。

還可考慮使用傳統布質尿布。

方法.3：選購二手用品

選購二手嬰兒用品目前已成新手父母省錢的流行方式。

「What to Expect」雜誌最新調查發現，66%新手媽媽或準媽媽會購買二手嬰兒用品，Z世代最明顯，買二手品的比例高達76%，千禧世代和X世代的比例分別是63%、55%。

羅凱托解釋，買二手低風險物品如僅稍微使用過的衣服、玩具、尿布台和搖籃都是很好的選擇；只要確保玩具或產品是最近生產並符合現代品質標準，之後上網快速搜索，就可查看是否被納入美國消費品安全委員會(CPSC)的有問題用品召回清單。

有些物品最好還是買全新的為妙，例如嬰兒床、床墊、吸乳器、奶瓶、奶嘴、高腳椅和汽車座椅。美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)建議不要使用二手汽車座椅，因為可能已過期、缺少零件或曾經歷事故並受損。

舊貨店、家家戶戶自己辦的庭院銷售(yard sales)、臉書市集(Facebook Marketplace)、寄售商店或拍賣活動都可找到只被稍微使用過的物品。

曼尼諾(Christopher Mannino)是兩個孩子的父親、也是育兒作家，省錢上上策是到當地寄售商店購物，他說折扣非常大，如果在好幾天活動的最後一天購物，價格進一步調降，許多衣服、玩具和嬰兒用品都只是被稍微用過，單價只要幾美元。

方法4：搜尋優惠和折扣

盯住自己最喜歡的零售商，細心留意節慶促銷、季末清倉促銷和嬰兒專用促銷活動。羅凱托建議訂閱業者新聞信，可透過電郵收到促銷通知和優惠券。

此外，可物色翻新和被開箱過的嬰兒用品，品質往往跟新的差不多，卻便宜得多。母親兼消費者預算專家沃羅赫(Andrea Woroch)推薦Goodbuygear.com等網站，該網站以26% 折扣出售被開箱過的品牌嬰兒用品如Baby Bjorn彈跳椅。

方法5：使用現金返還入口網站(Cash Back Portals)和折扣應用程式

沃羅奇建議透過Coupon Cabin這樣的入口網站購物省錢，該網站為包括嬰兒專用品牌等數千個熱門網站提供高達25%的現金返還；可瀏覽專門介紹嬰兒用品買賣和現金返還優惠的頁面，快速找到省錢方法，例如Baby Jogger提供1.5%現金返還、Carter's提供7.5%現金返還。

如果偏好在零售商實體店面處購物、事後獲得現金返還，可查看Fetch應用程式。沃羅奇說，可提交購買收據的圖以賺取積分，再用這些積分兌換目標市場、亞馬遜等商店禮卡。