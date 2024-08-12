理財Q&A／10步驟年中盤點財務 確保理財目標不偏離

問：一年已過一半，我想盤點財務，該怎麼做才能確保不偏離理財目標？

答：生活充滿變數，有時可能波及財務，甚至導致理財計畫崩潰，每隔一段時間盤點財務有助於及早發現問題並加以修正，年中和年底都是理想的盤點時機。

針對年中財務盤點，專家建議採行以十步驟：

可建立預算並依此展開年中財務盤點。專家建議查看平日支出，歸納出哪些支出低於預算、哪些超支，並務必注意可能影響未來預算的收入變化。

第二步：堵住預算漏洞

透過編列預算發現任何不必要的開支，例如過度購物、訂閱或其他經常性花費，趁這個時候加以修正。

理財專業公司Forefront Wealth Partners財富顧問里克斯(Chad Rixse)說，檢視預算旨在了解基本生活開支，進而想辦法採取行動降低財務風險，諸如償還信用卡債、減少現金緊絀時難以維持的開支，這些開支往往非必需品，例如會員資格和訂閱、很少使用的串流媒體服務，最終目標是削減超支部分。

第三步：確保備妥應急金

備妥應急金不可或缺。

高盛證券(Goldman Sachs)旗下的投資理財機構Marcus Deposits & Marcus Invest全球主管羅森伯格(Marcos Rosenberg)說，生活充滿變數，備妥應急金可為突如其來的意外提供重要安全網，因此務必在年中檢視財務時仔細查看是否有足夠的應急金，應急金應相當於三到六個月的基本生活費用，愈多愈好。

趁著年中盤點，應切實評估退休儲蓄 進度，確保按計畫在目標日期退休。假如最近升遷或加薪，最好加碼提存退休金。年滿50歲可在401(k)退休計畫中加碼存入7500美元，在個人退休帳戶(IRA)加碼存入1000美元。

第五步：檢視FSA或HAS帳戶

「靈活支出帳戶」(Flexible Spending Account, FSA)是企業提供的員工福利，如果雇主提供這項福利，應仔細查看福利和使用情況，有些雇主不允許將帳戶餘額轉入新年度，最好與人力資源部門確認細節，以充分善用福利。

至於「健康儲蓄帳戶」(Health Savings Account, HAS)，也應趁著年中加碼存入款項以達年度最高額。2024年個人最高存入額為4150美元、家庭保險最高存入額為8300美元；無論是否還為原雇主工作，HAS帳戶餘額可跨年續存，不必擔心存入金額超過動用額度。

第六步：檢視子女的大學儲蓄(College Savings)和學生貸款

為子女存大學儲蓄的家長應查看存入款有多少，並將孩子年滿18歲時有關大學費用的任何新預測納入考量；尚未開始為子女進行大學儲蓄的家長應及早評估儲蓄選項，例如具有稅收優惠的529計畫(529 plans)。

針對學生貸款，如果正在還款，應趁年中盤點時查看進度，確保不拖欠，如果能力允許，不妨將加碼還款納入預算規畫。

第七步：管理債務並將還債列為優先理財選項

如果一心一意想還清債務，年中盤點是制定計畫的好時機。羅森伯格說，首先，應將還債納入每月預算，確保每個月都備妥必要的資金。

目前最盛行兩種還債模式，第一是「滾雪球法」(snowball)，優先還清最小額債務，第二種是「雪崩法」(avalanche)，優先還清利率最高的債務。理財業者Achieve營收長法克斯(Sean Fox)認為，這兩種方法都有效，滾雪球對於容易因查看還款清單自我激勵的人最適合，雪崩法比較不易立即獲得成就感，卻可省下多利息。

第八步：檢視信用報告

如果想創業、買房或申辦信用卡，需要良好的信用評分，年中查看信用報告有助於養成良好財務習慣、保有優良評分。可造訪Annualcreditreport.com下載免費信用報告，查看身分盜竊跡象或任何異常狀況。

此外，可採取行動降低信用額度利用率、或者透過Experian Boost計畫添加帳單支付追蹤，藉此提升信用分數。

第九步：整理報稅資料

有計畫的整理報稅資料大有幫助。

里克斯建議保留任何可申報免稅費用的紀錄，包括自費醫療費用、房貸利息和慈善捐款，盡可能及早建檔管理，不要等到報稅前匆忙收集文件、以免出錯。

第十步：更新遺產規畫(Estate Plan)

遺產規畫律師通常建議客戶每五年或在經歷某些生活事件如家人死亡、出生或婚姻時審查並更新相關文件，包括遺囑、未成年子女監護權指示、進階醫療保健指示以及和授權書。