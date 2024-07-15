理財Q&A／全美半數州有孝親責任法…父母醫療債務子女恐扛

問：我有些朋友年紀大了背負龐大醫療債，無力償還，請問他們的子女有義務承擔嗎？

答：全美半數州制定「孝親責任法」（filial responsibility laws），債權人可依法將醫療債務轉移給成年子女。

對多數人來說，處理醫療保健費是重大財務挑戰；隨著成本上升，焦慮隨之加劇。

凱澤家族基金會（KFF）2024年2月份醫療保健追蹤民調KFF Health Tracking顯示，74%受訪者對於如何為自己和家人支付預期外醫療保健費感到憂心。

專家針對父母親醫護費用可能轉嫁給兒女、以及如何因應等議題，提出建議，值得參考。

全美25州有「孝親責任法」

實施「孝親責任法」是為確保成年子女在經濟上支持無法養活自己的父母親。

全美25州頒布孝親責任法；理論上，居住在這些州，一旦父母親無法支付某些基本護理費用時，為人子女的依法有義務代為付費。

實施孝親責任法的州包括：阿拉斯加、阿肯色、加州、康州、德拉瓦、喬治亞、印第安納、肯德基、路易斯安那、麻州、密西西比、內華達、新罕布夏、新澤西、北卡羅萊納、俄亥俄、俄勒岡、賓州、羅德島、南達科他、田納西、猶他、佛蒙特、維吉尼亞、西維吉尼亞州。

這些州的孝親責任法同中有異。以加州的「加州家庭法」（California Family Code）為例，第4400條規定：「除法律另有規定，成年子女應在能力範圍內贍養有需要且無法透過工作維持生活的父母。」

在內華達州，依法，如果有支付照護費用的書面協議、孩子可控制並使用父母的資產或收入、孩子有足夠經濟能力來支持父母，子女就須強制承擔孝道責任。

即使某些州立有孝親責任法，但必須加上某些觸發因素才會生效。首先，父母必須被界定為貧窮，孝親責任法才生效，所謂貧窮，是指收入非常有限，不足以維持和照顧個人需要。

孝親責任法還有其他考量。

如果父母接受療養院護理卻沒有足夠金錢付款，一旦在有孝親責任法的州接受護理、而且不符合醫療補助資格，子女便要代為付費。無薪照顧者或機構也必須就所欠金額起訴，成年子女須設法償還應付金額。

空有法條卻罕見強制執法

田納西州BC Holdings金融專家兼聯合創辦人柯瑞（Sidney Curry）說，孝親責任法看似威力無窮，但他在專業領域23年來從未見到孝親法派上用場，迄今僅賓州有強制執法紀錄。

賓州眾議員霍華德（Kristine C. Howard）最近甚至提出「阻止賓州人因家庭醫療帳單而破產」法案（Stop Bankrupting Pennsylvanians Over Family Medical Bills Act），旨在防止讓一個人的子女、配偶和父母有義務保護、照顧和支持貧困的家庭成員。

多數州另有反孝親責任法的法律；孝親責任法有書面法律，但並未強制執行。

但這樣的情況未來可能改變。家庭護理平台Grayce聯合創辦人兼執行長塞巴斯蒂安（Julia Cohen Sebastien）說，隨著醫療成本增加，子女被依法承擔費用的風險隨之提高。有些醫療服務機構比過去更積極向患者家人尋求還款。

專家籲勿簽父母帳單擔保

假如父母親有帳單未付，不論是否有孝親責任法，子女都可能接到收債人電話、請求代父母付醫療債務。

如果父母無法付款或已過世，收債人可能找子女還款。

不過，身為子女，除非共同簽署或同意成為父母帳單擔保人，否則不必為承擔還債責任，收債人無法起訴或者將債務計入子女信用報告。柯瑞提醒，只要對帳單不具法律責任，就沒有義務付款。

此外，「公平債務催收實務法案」（Fair Debt Collection Practices Act , FDCPA）賦予子女不與第三方討債公司交談的權利，身為子女，只要告訴收債人父母親債務不屬於子女並要求停止聯繫，收債人就要依法停止聯繫。

為避免潛在問題，不要與父母財務混淆。

塞巴斯蒂安說提醒，不要為父母親的貸款、房貸和信用卡共同簽名，務必詳讀療養院合約，許多合約試圖要求家人承擔未付帳單。對於已故親人，遵守所有遺囑認證法（probate laws）是明智之舉。

針對父母親的聯邦醫療補助（Medicaid），應確保處於合格狀態，並查看其資產狀況不違反醫療補助規定。

為父母醫療需求提早規畫

柯瑞說，子女為父母盡孝道是應該的，為確保父母老來不至於付不起醫療費，可主動找他們談論遺產規畫、遺囑和信託、以及帶有醫療指示的授權書，如認為父母可能需要老年輔助，可考慮買長期照護險。

提前規畫可確保父母獲得專業醫療保健，不必耗盡儲蓄資產，子女也不必擔心承擔巨額財務義務。

柯瑞並建議為父母存一些錢，以備不時之需；將照顧年邁父母列為應急金的部份用途。