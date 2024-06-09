理財問答／和另一半離婚 財務處理一步步來

問：我和另一半決定離婚，請問該如何處理財務？

答：生活原本就已經夠複雜了，如果要離婚，將面對更多麻煩事。針對理財，涉及資產、債務、甚至還可能要打理小孩贍養費或者配偶贍養費，按部就班、一步步來就可望順利解決難題。

整個處理程序可能會拉得很長，但要有耐心，務必在過程中為自己辯護，因為每一個決定都具有約束力，輕忽不得。

專家將財務處理概分為三個階段，包括離婚前、離婚期間和離婚後，各提出最佳的建議方案，循序按著步驟做，有助於保障自身財務利益。

離婚前

準備離婚時，務必騰出時間深入評估財務狀況。

家庭和婚姻律師事務所Aronson, Mayefsky and Sloan合夥人阿倫森(Reid A. Aronson) 透過電郵表示，對於準備離婚的人來說，最重要的事是了解家庭財務狀況。

阿倫森建議問問自己以下問題：

您和您配偶各賺多少錢？兩個人的收入各存入什麼帳戶？

每個月開支是多少？其中哪些是固定如住房、私立學校學費、醫療保險 ？哪些是彈性如食物、衣服、假期？

擁有哪些資產？由哪些機構持有這些資產？

阿倫森說，對於財務狀況存有不確定性，往往會增添焦慮，一旦焦慮，可能做出非常糟糕的決定，牽涉到訴訟或者和解決策。

很重要的是，要在沒有另一半協助下收集到相關資料。理財業者True Worth Financial Planning 認證財務規劃師伯恩斯(Rachel Burns )透過電郵說，即將離婚的夫妻已不屬於同一陣線，因此別指望對方協助提供訊息。

緊接著，考慮尋求專業指導。

新澤西州 婚姻家庭律師事務所Jacobs Berger 聯合創辦人雅各布斯(Sarah Jacobs) 表示，一旦準備離婚，為求謹慎，最好讓金融專業人士參與其中。

會計師和財務規劃師可以提供很多協助，尤其涉及搬家、出售資產、報稅和尋求建立信用時更是如此；雅各布斯說，離婚律師也許很精明並且給予正確提醒，但終究不是財務專家，無法有效處理某些問題。

離婚期間

一旦進入離婚階段，務必清楚知道優先事項是什麼。

雅各布斯說，反覆三思、做出深思熟慮的決定、專注於重要的事情是解決問題的最佳方式；冷靜而明確勾勒出自己真正想要贏得什麼樣的結果，確立方向後，透過法律實現目標。

一旦確立方向，最重要的是專注於想要的結果並參與整個過程。

伯恩斯提醒，離婚可能漫長而且費力，即便如此，對於財務，必須保持警惕，因為，在這個階段做出的任何決定都足可影響未來許多年的財務狀況，而且無法回頭。

趁著這個機緣，還可開始考慮可能需要針對生活方式做出哪些調整。

阿倫森說，許多家庭的最大開支在離婚後會變得更高，尤其是住房，換句話說，對絕大多數人來說，離婚後，生活方式將不得不改變，屆時一份家庭收入無法維持兩戶家庭的生活。

越早接受需要做出的改變並調整期望，將越容易解決離婚問題並繼續向前邁進。

離婚後

離婚協議敲定後，暫時可以鬆一口氣，開始建立自己想要的未來。

面對新生活，重新評估財務目標是個很好的起步，這些目標很可能在離婚期間便發生巨大變化，伯恩斯舉例，可能包括換汽車或買房等短期目標、以及規劃退休 等長期目標。

設立目標後，接著要制訂計劃實現目標。

阿倫森說，一旦知道離婚後自己個人財務狀況，就有辦法在經認證財務規劃師的協助下制定長期理財計劃，尤其如果根據和解協議而必須承擔支付子女大學費用等未來義務，務必有具體計畫以便依約履行這些義務。

阿倫森並建議規劃 10 年、20 年和 30 年目標。

打理複雜的離婚程序、展開新生活之後有許多事等著規劃，但大可不要對自己太苛刻。給自己一些時間找出新節奏。

伯恩斯說，離婚後對財務狀況感到不知所措是很正常的，不必因為缺乏理財概念而感到尷尬不安，只不過，每個人都要對自己未來的財務負責，所以離婚後自主生活，是振奮起來積極行事的好時機。