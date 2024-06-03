理財Q&A／新婚夫婦理財 注意6步驟、3訣竅

新婚除了浪漫，也有很多務實的理財規畫要注意。(取材自unsplash.com/@sharonmccutcheon)

問：我和先生剛結婚，在理財方面該如何調整？

答：結婚令人雀躍興奮，不過，除了浪漫愉快，建立合法伴侶關係之後，也要務實考量許多事情，必須以多種方式將兩個人的生活圓滿融為一體，理財是需要謀合的一大環節。

兩人結婚後，必須決定如何共同管理資金、是否開設聯名帳戶、打算如何報稅 等等。

投資諮詢業者Amplify My Wealth創辦人梅茲(Alissa Krasner Maizes)表示，對新婚夫婦來說，應在剛結婚之初與另一半達到共同的財務基礎 ，藉此建立財務信心、共同向夢想生活邁進，如果能在舉行婚禮之前這麼做更好。

婚後6大理財步驟

每一對夫婦共度生活後的理財模式不一而足，牽涉到是否打算共用信用卡、開設聯名帳戶等等，這些都要在婚後採取步驟一一處理。

第1步：更新報稅身分(tax filing status)

一旦合法結婚，無論打算兩人聯合報稅、或者是分開單獨報稅，報稅身分有所改變。國稅局建議新婚夫婦盡快向雇主更新資訊； 夫婦兩人應商議究竟採用「已婚聯合報稅」(married filing jointly)、或者「已婚單獨報稅」模式。

已婚共同報稅將標準扣除額加入共同總額中，藉此提供最大稅收優惠， 採用已婚單獨申報，申報人維持單一標準扣款。一般而言，聯合申報比較有利。

不過，致力協助女性理財的City Girl Savings 創辦人兼財務教練里維斯(Raya Reaves)說，有時候，夫婦兩人中或許一人有必須單獨申報的業務、或者有其他情況，便適合採取單獨申報。

第2步：更改受益人

結婚後，配偶便成了近親，日後發生什麼事，個人資產可能轉移給對方；更新合格保單上的受益人將有助於避免繁文縟節，並確保資金轉給希望給予的人。理財業者WinCap Financial創辦人兼執行長柯林斯(Michael Collins)建議夫婦將彼此列入壽險 和退休計畫等相關帳戶的受益人。

第3步：研擬應急計畫

趁著新婚，也該更新遺產規畫(estate plan)和其他應急計畫。

梅賽斯說，遺產規畫可讓人安心，讓親人和您一切都好，也讓自己的錢流向自己事件安排的去處；她補充，遺產計畫最終是用來決定錢如何處理、萬一夫婦兩任何一人先走一步該如何打理孩子、以及失去行為能力時該由誰協助做出財務或醫療決定。

柯林斯認為，應確保遺囑或授權書(power of attorney)等法律文件足可反映婚姻狀況以及資產處理意願的相關變化，或許也是重新評估醫療、汽車和人壽保險的好時機。

第4步：考慮開立聯名帳戶

開立銀行聯名帳戶可能是夫妻管理家庭資金的好方法，但未必每一對夫妻都適合。

里維斯說，婚後兩人可選擇將所有財務合併到一個聯名銀行帳戶裡，也可各自保留單獨帳戶並同時擁有一個處理共同帳單的聯名帳戶。每一對夫婦可根據想要如何動用伴侶的錢、如何分工付款等等決定該怎麼做，沒有標準模式。

第5步：制定債務計畫

人們常說，嫁給某人就等同於嫁給對方的債務。雖然結婚未必表示要共同償還另一人婚前前的債務，但仍應該與伴侶討論如何打理；柯林斯說，兩人之間的討論包括制定還債計畫或決定如何分擔家庭支出。雙方財務義務可能不同，需要考量實際狀況。

第6步：開誠布公討論資金管理

梅茲說，在婚姻關係中，兩人針對財務、債務、資產和目標誠實而公開的談論至關重要；也許有些難以啟齒，但是，對於調整財務狀況和實現共同目標、消除理財障礙至關重要。

有關目前的財務狀況和債務、金錢目標及時間表、乃至於希望如何管理收入和與伴侶分攤費用等，都應該和另一半坦誠談一談。

趁著新婚階段設定明確期望可避免日後衝突，並設定明確的理財目標和路程。

結伴理財3訣竅

討論金錢可能讓人不舒服，但是和伴侶在理財方面要盡可能意見一致。

訣竅1：與專業財務規畫師合作。有助於訂預算 、規畫遺產等，並在必要時聘請律師；專人的協助甚至包括婚前或婚後協議。第三方可幫助當事人冷靜、從中協調。

訣竅2：有一些錢雙方單獨管理，萬一出現問題時兩人的錢不會捆綁在一起。

訣竅3：盡早提出顧慮並討論解決之道、不要害怕調整計畫也都是兩人共同理財的重要訣竅。（周芳苑）