理財問答／是否給小費 顧客可自由選擇

問:在美國,花錢消費動不動就要給小費,非常惱人。請問,是不是在某些情況下可以不給小費?

答:有關如何給小費的相關規則多不斷與時俱進,如今,隨著雜貨配送、優步(Uber)叫車服務、亞馬遜(Amazon)司機送貨、外送食品、寵物 美容師等各類服務及人員出現,要給小費的機會似乎也隨之增加,更令人頭痛。

位於麻州 沃爾瑟姆的本特利大學(Bentley University)行銷學助理教授桑塔納(Shelle Santana)說,給小費的自主性降低、比例卻增加,這些都讓人對於給小費更覺得不滿。

人們不免思考:難道不能不給小費嗎?

思考是否該給小費時,不妨問問自己以下幾個問題:

問題一:這種情況下,人們需要給小費嗎?

小費通常是用來對服務表示讚賞或感謝,尤其在服務品質超出期望時,更會以小費致意。桑塔納認為,外出用餐,真的應該要給小費。

桑塔納表示,沒有人針對什麼時候該給小費有硬性規定,但是,人們普遍認為,到酒吧和餐廳,接受服務生的服務後應該給小費,此外,對於理髮師和美髮師等其他服務提供者也往往要給小費。遇到其他情況則可以由每個人自行決定。

至於究竟應該給多少小費?確實是個棘手議題。南佛羅里達大學市場行銷學教授比斯瓦斯(Dipayan Biswas)分析說,餐館內用餐的小費大約是消費金額的20%,多數顧客支付的小費介於15% 至22%之間。

賓州大專院校Career and Professional Development at Lebanon Valley College 旗下的Edward and Lynn Breen Center執行董事霍寧(Tomomi Horning )表示,如果持公司卡支付小費,或者您為自己工作、而且服務人員知道這一點,您也許會想要支付更高的小費。

霍寧說,有時候,給小費的行為與個人無關,而是與所代表的人或事有關,也許關乎雇主、自己的公司品牌、公民或宗教組織、社區關係、您所服務的董事會以及其他您所隸屬的團體;有時候小費能夠傳達社交訊息或創造超越金錢價值的形象。

換句話說,如果不想讓提供服務的一方認為您的雇主很小氣,最好還是慷慨給小費較妥當。

問題二:什麼時候可以拒絕給小費?

假設您在收銀台刷卡點購甜甜圈,信用卡 讀卡機詢問您要支付多少小費,這時候,很多人都會猶豫著想:該給小費嗎?

桑塔納說,假如您是店面常客,那麼,讀卡機屏幕出現小費請求時,最好給小費,以維護良好關係、確保日後的服務品質。

比斯瓦斯教授說,多數數位支付設備的螢幕都有小費設定,假如實在不確定小費最終會流向何處,是給店面老板?而不是直接提供服務的收銀員或廚師?很可能會讓人覺得寧可不要給小費。

問題三:服務很差嗎?

這是個棘手問題。 堪薩斯州的威奇托州立大學(Wichita State University)商學院Barton School of Business教授馬爾科娃( Gery Markova )表示,過去30年最低工資大幅壓縮,對某些服務人員來說,小費已成為賺取生活工資的唯一途徑,即使服務品質不怎麼樣,慷慨給小費就像對人有禮貌一樣,被認為是良好舉止。

因此,即使服很糟糕透頂,可能還是想要給小費,尤其假如因為管理層未雇用足夠人力而拖累整體品質,而且您覺得提供服務的員工已盡力而為。

不過,凡事仍要自己判斷,好比說,服務人員態度無禮,大可以不給小費,甚至可以找經理或其他主管申訴、好好談一談。

●小費的底線

除非小費被強制涵蓋在消費價格裡,否則,顧客絕對有自由選擇要不要給小費。

馬爾科娃說,除非有朝一日服務業的「生活工資」足以支應生活開銷,否則,顧客給小費仍將繼續被當作是補貼服務業員工收入的方式。