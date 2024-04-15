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理財Q&A／食品花費太高了 5方法可省錢

周芳苑

問：我最近整理帳單時發現食品花費非常大，請問有什麼方法刪減？

答：近幾年，食品確實變得比過去貴得多，漲幅比其他商品大。美國農業部數據顯示，2019年至2023年短短四年間，全美整體食品價格上漲25%，相較之下，20 年來的食品零售價格平均年漲幅僅2.5%。

食品漲幅如此驚人，只好自己想辦法省吃儉用，才能避免費用失控。

最近一次食品價格劇烈波動發生在新冠疫情剛爆發不久時。2020年6月，全美食品上漲率一下子跳增至 4.1%，遠大於三個月前的1.9%。

根據勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)，疫情爆發之初瞬間暴漲後，食品價格很快趨於平穩，2021 年 5 月漲幅縮減至 2.2%，但是，之後全美通貨膨脹開始失控，食品價格出現1981年以來最大漲幅，一路飆漲後，截至2022年8月全美食品成本年增率跳增至11.4%。

幸好，在聯準會連番升息下，全美通膨率開始下降，勞工統計局數據顯示，食品漲幅2024年2 月回降至 2.2%，但是，消費者直接面對的食品單價仍居高不下。

食品成本龐大，對全美家庭產生重大影響。

農業部數據顯示，2022 年，全美消費者平均將可支配收入的 11.3% 花在食品上，創 1980 年代以來最高比率。相對的，2000年到疫情期間，食品花費佔全美消費者預算的比率約10% 。

受到食品價格變化影響，目前外出用餐與在家下廚花費幾乎差不多。

針對外食與在家用餐的比重，2022 年兩者幾分不相上下，在家用餐的食品支出佔預算約5.62% ，外食費用約佔5.64% ；而過去長久以來，在家用餐的食品花費一直在家庭預算中佔有更大比率。

整體食品價格居高不下，但善用方法仍可降低花費。控制食品花費五訣竅：

方法一：限量採購漲幅大的食品

食品平均漲幅偏高，單項高低卻有別，選擇漲幅小的食品將可控制整體食品花費。

2020 至2023 年漲幅最大的五項食品為雞蛋38.1%、脂肪和油32.1%、穀物和烘焙產品23.7%、加工水果蔬菜22.9%、家禽22.8%。

漲幅最小的五類食品為新鮮蔬菜9%、新鮮水果14.1%、魚類和海鮮14.8%、豬肉16.1%、乳製品17.4%。

多買漲幅小、單價低的食品，好比說， 晚餐吃魚和豬肉而不要吃雞肉，水果和蔬菜買新鮮的、而非加工蔬果。

方法二：選擇平價商店

不同商店訂價未必一致，有些商店賣得特別便宜，可多光顧。

Marketforce針對2024年進行雜貨行情調查；根據新出爐的2024 Grocery Panel Study 報告，加州農夫超市Sprouts 的購物者中，約41% 將「物超所值」視為購物的重要考量因素，而在來自德國的廉價連鎖超市Aldi購物的人當中，認為物超所值很重要的人佔78 %。

因此，慎選平價商店購物可省不少錢，WinCo、Aldi或Grocery Outlet等折扣店都是不錯的選擇，這些商店沒有華麗裝飾、營運成本低，可以壓低產品售價。

方法三：減少食物浪費

美國農業部估計，全美30% 至 40% 食品被浪費掉。

食物購買過量、食用前變質，最終都會被丟棄，造成浪費，扔掉食物就像扔掉辛苦賺來的錢一樣。

消費者和省錢專家沃羅赫(Andrea Woroch)表示，減少浪費的好方法是制訂膳食計劃，可預先規劃未來一周有哪幾餐打算在家裡自己煮來吃，而後根據家人喜好選擇菜色，以簡單卻不單調為原則。

沃羅赫還建議，即使不同日子菜色不同，盡量使用相同食材，以確保物盡其用、不浪費。而且要注意食材的有效期，根據有效期安排食用的先後順序。

方法四：挖掘折扣並善用優惠券

可善用會員資格、優惠券和促銷特價節省費用。

連鎖超市艾柏森(Albertson)鼓勵顧客使用應用程式，For U Rewards應用程式新用戶可享購物滿25美元享 5 美元折扣的優惠，另可獲多款商品數位優惠券。

此外，不妨多方查看廣受歡迎的優惠券應用程式，這些程式往往提供特定商品折扣、現金返還等優惠。沃羅赫特別提到Fetch程式，拍下收據照片並透過這一款應用程式上傳，便可取得現金回饋。

方法五：自己種菜

推動人們自己種菜、生產食物的Fork Farms執行長兼聯合創辦人泰因克(Alex Tyink) 說道，自己種植新鮮食品就可以完全控制成本和所有相關細節。

泰因克鼓勵人們採水耕法(hydroponic)，產量較可預測，有助於減少浪費、確保食品品質。

有些蔬果種植起來並不難，只要買一些種子並種在院子小角落或花盆裡就有收成。

疫情 預算 農業部

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