理財Q&A／善用9項免費服務 大大省荷包

問：物價居高不下，財務壓力大，請問有哪些免費服務或免費商品可使用？

答：善用免費資源確實可大大紓緩財務壓力。

根據2024年「富國銀行金錢研究」(Wells Fargo Money Study)，全美經濟現況已導致67%受訪者削減支出。

以下九項免費資源不妨多加利用：

第一：信用卡 優惠

多數信用卡附有大量免費福利。例如可代付托運行李費，通常每件以40美元為上限，有些信用卡可全年使用昂貴的機場休息室，另可折抵優步(Uber) 和來福車(Lyft)、串流媒體服務、機場和飛機上食品飲料、美國運輸安全管理局加速安檢(TSA PreCheck) 和 可快速通關的「全球入境計畫」(Global Entry) 等服務費。

假如信用卡本身已包含旅遊保險，行李延誤、遺失或損壞可能會得到理賠，行程延誤及取消、醫療等衍生費用可能都由信用卡旅遊保險支付。

有些信用卡更有高價值附加服務，例如美國銀行(Bank of America)的「Museums on Us」計畫，持卡人每月第一個周末可免費進入博物館。

第二：公立圖書館 的用品和活動

到公立圖書館光是借書就可省很多錢，此外，多數圖書館有一系列免費贈品如當地景點通行證、家庭活動、課程、講座以及暑期和課後計畫。

加州作家、演說家、媒體顧問和省錢專家沃羅赫 (Andrea Woroch) 形容，圖書館是免費娛樂天堂，在家可透過行動裝置或電腦免費觀看視訊和電子書，幾乎可取消各種串流媒體服務，省下大筆娛樂費。

有些分館為兒童提供免費活動套件、花園用品、棋盤遊戲和玩具，甚至工具。又如，舊金山公立圖書館免費分發毒品和酒精康復書籍，希望未來一年擴大到所有27個分館。

第三：理財應用程式

多數追蹤支出的預算 程式免費、或者有免費版本。例如YNAB和Rocket Money等有助於實現大筆存錢或還債等各種目標，有了這類應用程式，各支出類別逼近預算上限時將發送警報，可避免超支。

第四：旅行顧問

旅行顧問往往免費為顧客安排旅程。

為確保與專業人士合作，可詢問旅行顧問是否是美國旅行社協會(American Society of Travel Agents)成員並獲旅遊協會(The Travel Institute)認證。旅遊顧問可根據您的喜好、預算建議適合地點，並代為預訂租車、航班、住宿和旅遊。旅途中如果碰到麻煩，顧問甚至會出面協助。

旅遊顧問還可爭取特別促銷和折扣，有時為您升級高級客艙、爭取在下榻處擺放迎賓禮籃。

第五：旅館禮賓部

旅館或度假村禮賓人員會提供各種資訊，例如購物建議、當地旅遊指南和地圖，此外也可代為安排計程車和其他交通工具，還可預訂餐廳、表演、旅遊和景點。 有些人甚至進一步根據您的預算量身安排行程。

禮賓人員通常不收費，可酌量給小費致謝。

第六：小企業建議

如果想創業並不需花一毛錢，就能向有多年經驗的人請益。

美國小企業管理局 (U.S. Small Business Administration ,SBA) 旗下非營利夥伴SCORE專為美國公民或永久居民免費提供服務；可先註冊，而後與選行業的SCORE導師合作，對方將提供小企業領域裡的個人化支援、指導、最佳實踐諮詢和教育。

也可查看全美各地SBA小企業發展中心，免費獲取業務規畫、技術援助、獲得資金等專業建議。

第七：體能訓練

Lessons.com報告稱，在健身房接受個人訓練平均費用每小時40至100美元，在家更達100至175美元。

新州購物專家博奇 (Trae Bodge) 說，身為健身俱樂部會員務必要了解是否有權獲免費個人訓練，免費課程次數因健身俱樂部而異。

YouTube影片是另一免費選項，可隨時上網聆聽Pamela Reif和Juice & Toya等專家建議。

第八：預算和債務援助

陷入財務困境時可免費聯繫信用顧問(credit counselor)諮詢。信用諮詢機構通常會為您聯繫訓練有素的專業人員，審查整個財務狀況，最後您將收到預算和規畫的建議，並獲得資源。

可造訪美國國家信用諮詢基金會(National Foundation for Credit Counseling)或美國財務諮詢協會(Financial Counseling Association of America)，以確保互動對象不收費。

第九：報稅協助

國稅局有若干免費資源。

透過國稅局免費報稅計畫(Free File)，可藉助報稅軟體免費報稅，調整後總收入須不超過7萬9000美元。此外，志願者所得税援助計畫(Volunteer Income Tax Assistance ，VITA)、老人稅務諮詢(TCE) 也免費，服務人員都經過國稅局培訓並認證。

VITA使用者年收入不得超過6萬美元，殘疾或不會講英語也符合資格。至於TCE，服務對象是年滿60歲者，最適合對退休金和退休計畫有疑問的老人。