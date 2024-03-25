理財Q&A／善用門路 合法賺外快

問：我的正職收入不高，想利用時間賺外快，請問有哪些管道？

答：科技發達、網路無遠弗屆，賺外快未必要東奔西跑，只要一台筆記型電腦或行動電子裝置、無線網路(Wi-Fi) 並花一點時間就可賺額外現金。

就業 教育網站Payroll.org的 2023 年調查發現，全美78%的人靠薪資度日，壓力沉重，迫切想多賺一些錢。

市面上有很多合法管道可利用業餘時間賺外快，通常不必給予長期合作的承諾。

專家列舉10個賺外快的合法管道。

管道一：加入行銷調查的焦點小組(Focus Group)。

品牌業者必定想了解其產品或服務是否對顧客具有吸引力，假如不具吸引力，該採用哪些方法加以改進；經常與第三方企業簽約，委託對方找人組成客觀的「焦點小組」進行調查。有興趣加入焦點小組可多注意Focus Group、User Interviews以及Probe Research等市調業者。

加入焦點小有些透過線上管道、有些須親自到場，一般酬勞是每小時125美元。

管道二：成為研究對象。

假如有興趣為科學發明貢獻心力，可考慮參加付費的臨床試驗，收入相對豐厚，依所需要的參與次數和試驗所需時間等因素計費。Velocity Clinical Research便提供這樣的機會，以疫苗研究為例，接受研究的對象可獲500至2500美元不等費用。可造訪 ClinicalTrials.gov查詢是否有相關機會。

管道三：打零工。可利用清晨、夜間或周末在專業或有興趣的領域額外打零工。

無論擁有什麼技能，都可從事自由職業，不妨多利用Upwork和Freelancer等平台尋找專案零工機會。打零工收入與工作內容及協商價格有關，網站設計師可能收費每小時75美元，簿記員收費可能為每小時19 至32美元。

管道四：提任專業顧問。

假如在某些領域如金融、技術素有專精，可能會有企業願意付費尋求專業建議。可透過Gerson Lehrman Group這樣的顧問公司建立個人資料、概述履歷以及是否可接受諮詢，個人檔案建立完成後，一旦有企業想徵詢專業意見，您便會收到通知。通常透過電話進行對話，平均每小時125美元。

管道五：報名參加市場調查。

可透過手機或其他行動裝置隨時隨地參加線上市場調查，藉由分享意見賺取外快。專家建議經常查看Swagbucks、Survey Junkie、OneOpinion和Opinion Outpost等備受好評的免費線上市調網站；根據 Swagbucks，其會員每年約可賺幾百到幾千美元，不無小補。

管道六：觀看影片。

只要與市調業者尼爾森(Nielsen)這樣的公司簽約就可開始看片賺外快，觀看的內容包括電影預覽、電視節目乃至於廣告，通常會收到積分，而後透過 PayPal 兌換成現金，或者換取不同零售商 禮卡。尼爾森表示，參與者每年可獲相當於60美元的積分。

管道七：幫助鄰居打理生活大小事。

左鄰右舍可能有人願意付費請您提供協助，諸如外出度假時幫忙餵養和遛寵物、照顧孩子、協助搬家或者在花園裡除草，有各式各樣的機會。只要設定合理價格並盡心力做好工作，就會贏得信任並獲得更多工作。

可透過Nextdoor等社群平台查看有什麼機會；臉書(Facebook)群組也是與當地社區聯繫的另一管道，不要害怕向朋友散播您想賺外快的訊息。

管道八：上網賣東西。

不妨請朋友和家人捐贈衣服和配件等物品、或者在別人舉辦車庫拍賣會時以便宜價格進貨再高價轉售，可善用Poshmark和Depop等廣受歡迎的應用程式售物獲利，收入與銷售的商品和銷售頻率，Gigworker報告稱，Poshmark賣家每月平均收入約500美元。

管道九：向業者推薦朋友賺取轉介費。

舉凡信用卡公司、銀行乃至於零售商、旅遊網站都經常鼓勵顧客推薦朋友，只要推薦他人使用產品或服務便支付轉介費。運作模式通常是獲取一次性的推薦代碼或鏈接、分享給朋友或家人，被推薦者一旦使用該代碼或鍵結，您便受益。例如，大通銀行(Chase Bank)推出一個計畫，凡有一人使用您專屬推薦碼開設大通支票 帳戶，您便可獲50美元，每年轉介費上限500美元。

管道十：駕駛、送貨。

可藉由與優步(Uber) 和來福車( Lyft) 等公司合作，用自己的車提供載客服務賺外快；上下班途中不介意繞一點路，便可沿途接人賺錢。招聘網站ZipRecruiter數據顯示，全美優步司機平均時薪為19美元。

賺錢的機會比比皆是，重點是保有創意思考並磨練創業精神，如此一來就可在朝九晚五工作之餘多一些收入、紓緩財務壓力。