理財Q&A：經常光顧鄰近小店家 挺社區、減碳排

問：我幾乎都在網路上購物，朋友卻勸我應多多光顧並且支持鄰近的實體店家，究竟怎麼做才好？為什麼呢？

答：隨著網路普及，許多人非常依靠大型線上零售商 ，多半選擇全美連鎖店，享受低廉價格、充裕貨源和快速運輸等等好處；大型商店確實有很多優點，但也有重要缺失。

購物專家建議多多到社區上的小店家購物，而且盡可能付現金。

小企業、小店家如何定義？

美國小型企業管理局(U.S. Small Business Administration , SBA)明確指出，「小企業」(small business)是員工人數不超過500人的獨立企業。

全國性的跨州企業規模龐大，但僅占全美企業0.1%，其他99.9%約3310萬家企業是小企業。小企業1995年以來創造近63%的「淨新就業 機會」(net new jobs，指在當州的全新工作機會)，並雇用46%私營部門員工，在經濟體中扮演要角。

為什麼該經常光顧小企業？

光顧小企業好處不少，分述如下：

好處一：支持當地社區

在當地小型企業消費，必然連帶支持並帶動社區發展。

中小企業貸款 機構Kapitus營運長強納森(Ben Johnston)提到，光顧當地小企業可讓您所支出的資金留在當地經濟體系裡，為社區裡所有人創造良性循環。

強納森解釋，到當地企業經營的商店購物，等於把錢交給該企業付薪水給住在當地的工人，進而讓該企業購買當地商品和服務，如此不斷良性循環、為整個社區創造更多利益。

不僅如此，當地企業在當地居民支持下賺錢，必然納稅給當地政府、支持社區稅基，而且可能贊助當地慈善機構、團隊和活動，為社區投入更多資源。

康州米爾福市(Milford)市長賈納塔西奧(Tony Giannattasio)持類似觀點，他說，該市有充滿活力的小企業社區，他切身感受到小企業對當地居民很重要，人們在當地社區消費，等於讓鄰近居民有工作、把錢留在當地經濟體系裡。

好處二：減少碳足跡

在當地小企業經營的店家購物可避免商品遠距運輸、減少碳排放。

賈納塔西奧市長說，當地咖啡店、書店和餐廳等小企業店家是讓社區鄰人聚在一起的聚會場所，在當地小企業店面消費，商品供應鏈縮短，連帶減少碳足跡，有助環保。

好處三：多樣且高品質商品

小企業主比較能夠根據當地顧客需求、願望和偏好精心規劃產品，所提供的商品通常比大型零售商大量批貨的商品品質更好、更多樣化、而且更特別。

好處四：個人化客服

與小企業店家互動不是與素未謀面的企業往來，小企業主通常比較可能為顧客量身訂做、提供個人化的客服體驗。美國小企業管理局倡導辦公室(U.S. Small Business Administration Office of Advocacy)2023年3月發布常見問題解答提到，多數小企業都是獨資企業，如有雇用員工，平均雇用11.7 人。

小企業主與顧客可面對面互動，很在意顧客的滿意度。

美國新聞(USNews)作者撰文者沃拉克(Jessica Walrack)很喜歡光顧當地一對母女經營的服裝精品店，她說，母女總有一個人會在商店裡，談論他們的新產品，並聆聽顧客喜歡什麼和不喜歡什麼，日後便根據顧客心聲決定採購哪些商品。

沃拉克認為，個人化服務耳目一新，比必須經過三層或多層客戶服務才能有人與顧客對談要好得多。

購物考慮用現金支付

到當地小企業經營的店家購物，最好付現金。

借貸業負責人強納森說，付現金可為小企業主省下付給發卡金融機構的「交換費」(interchange fees)，相當於交易價2%至3%，那是銀行、處理公司和卡網絡為處理刷卡交易而收取的費用。

例如，某業主截至今年底透過信用卡處理10萬美元銷售額，交通費平均約2500美元。

賈納塔西奧市長補充，顧客付現可讓企業主馬上取得資金，不必等待處理，對業主來說大有幫助。

處理現金也有成本和風險。

強納森說，有些小企業主發現電子付款效率高，可簡化結帳流程、有助於核算銷售和納稅、並可降低處理現金及攜帶現金往返銀行的成本和風險。

金融服務平台Square估計，純現金交易可能為零售部門衍生4%到15%成本，結帳前最好先詢問老板喜歡哪一種付款方式。