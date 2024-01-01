理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

問：我經常收到各家銀行來信提供優惠鼓勵我開戶，很心動，但又擔心到處開戶不好。請問，一個人應該擁有多少銀行帳戶最妥當？

答：多開幾個銀行帳戶有助於分散財務風險，又可依不同用途分類、一清二楚，但需要多費心管理。

擁有的銀行帳戶數量視個人需求、理財習慣與管理能力而定；有些人只需要支票 帳戶和儲蓄 帳戶各一個就綽綽有餘，有些人因為做生意而必須多開幾個帳戶以求公私分明，將個人收支與業務收支清楚畫分開來，另有些人有生活伴侶，也可能需要開立不同帳戶分別處理個人、家庭收支。

律師事務所Tayne Law Group P.C. 紐約金融律師泰恩(Leslie H. Tayne) 說，一般人至少需要兩個帳戶，一個是支票帳戶，用以支付帳單並處理其他日常交易，另一個是儲蓄帳戶，用來存放支出之後多出來的資金；某些情況下，可能還需要開立其他帳戶。

為什麼需要好幾個銀行帳戶？

有好幾個銀行帳戶可將資金分類使用，不少人除了持有個人的支票帳戶與儲蓄帳戶外，又與伴侶共用一個聯名帳戶、另外還有商業支票與儲蓄帳戶。

需要好幾個銀行帳戶，不外乎以下幾個原因：

第一：保有支票帳戶以支應常規開支、保有儲蓄帳戶存放多餘資金。

第二：單獨另設帳戶存放應急金。

第三：將企業與個人銀行帳戶分開。

第四：開立聯合支票帳戶與生活伴侶或工作夥伴分攤費用。

第五：應資金用途區分為幾個帳戶，例如某一帳戶專門付帳單、另一帳戶支應變動費用。

第六：藉由開新帳戶並保有帳戶餘額賺取銀行獎金。

理財教練兼認證財務規畫師卡伊克欽(Ohan Kayikchyan)表示，一個家庭保有四個帳戶合情合理，支票帳戶、儲蓄帳戶各二個。針對支票帳戶，其中之一支應每月經常性帳單，第二個支應變動性費用；針對儲蓄帳戶，其中之一存放應急金，另一個設定儲蓄目標存錢。

多重開戶的優缺點

保有多個銀行帳戶有助於理財，但要費心維護，稍顯麻煩。不過，從好的層面看，多個銀行帳戶有助於清楚訂預算 、依用途將資金分門別類、易於追蹤資金流向。

泰恩認為，不同帳戶有不同支出類別可有效避免超支；舉例來說，某一特定帳戶專門用來支付帳單、另一帳戶付可變費用，就可在可變費用帳戶額度內放心購買雜貨，不必擔心超支而影響房租帳單。

假如是有錢人、有大量資金，最好分散到不同銀行開戶，確保每一銀行帳戶裡的餘額不會超出聯邦存保銀行(FDIC)的保險限額。

不過，一旦把錢分開存在不同銀行，管理起來更麻煩。泰恩說，擁有的銀行帳戶越多，越需要費神管理追蹤；基本重點是，確保每家銀行的每個帳戶都保有最低餘額，以免被課收費用、或者沒有足夠資金支應自動繳費。

泰恩強烈建議定期查看銀行明細表是否有詐騙蛛絲馬跡。

此外，有些儲蓄帳戶有不錯的利息，將錢集中放在高息帳戶可多賺利息。

泰恩提醒，很重要的一點是，假如銀行帳戶反覆透支，銀行可能向消費者信用紀錄機構ChexSystems 報告，留下不良紀錄將導致日後開戶困難。

開立銀行帳戶時的考量要素

一旦準備開設新銀行帳戶，無論是此生第一個帳戶、或者是開戶老手，都要仔細評估以下要點：

第一：帳戶用途，也就是打算用帳戶裡的錢做什麼。

第二：銀行聲譽。多方查看評論和歷史紀錄，可了解銀行是否值得信賴。

第三：帳戶最低餘額要求。需要在帳戶裡保留多少錢才能避免費用。

第四：利率，也就是存款利息。

第五：帳戶費用。除了了解是否有帳戶維護費、還要查明是否必須滿足任何要求才能免除某些費用。

第六：銀行附加服務，例如線上帳單支付或行動應用程式等。

多重銀行帳戶的管理訣竅

藉助資金管理工具可讓管理好幾個銀行帳戶變得更容易。泰恩建議使用預算應用程式並連結到銀行帳戶，藉此全面了解財務狀況；此外，可申請要求銀行發送簡訊或電郵提醒帳戶餘額過低、大額交易、即將到期的帳單付款通知等。

即使藉助工具，還是應定期檢看帳戶，最好至少每月查看一次銀行明細表，確保沒有未經授權或可疑交易，還可有效控制開支。