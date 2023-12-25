理財Q&A／善用5方法 確保財務健全

問：我花錢隨性，請問有什麼方法可輕易追蹤財務、確保財務狀況健全？

答：確保財務健全第一要務是充份了解並掌握財務狀況。在美國，評估財務健康與否的最普遍指標之一是「信用評分」(credit score)；每當貸款、申請信用卡 ，借貸方必定查看信用評分，許多房東、保險公司、政府機構、雇主和公用事業供應商也會納入重要參考。

但信用評分不足以看出財務全貌。

理財業者Facet 聯合創辦人衛斯(Brent Weiss) 表示，財務健康很像人體健康，需要好幾個指標才能周全衡量健康情況。

為全面了解財務健康狀況，需要追蹤五大要素，包括可自由支配收入(Discretionary Income) 、債務收入比(Debt-to-Income Ratio)、淨資產(Net Worth)、儲蓄 進度(Savings Goal Progress)、信用評分。

第一：自由支配收入。這是指每月支付必需品之後所剩的淨收入金額。計算方式是，先將月收入扣除所得稅、查看每月淨收入和所有支出、將支出分為必需品和非必需品、推估算必需品支出占淨收入的百分比、100%中減去該百分比，最後得到的金額便是可自由支配收入。

如何分配收入以確保財務健康?專家建議採50/30/20規則，淨收入50%用於必要開支、30%用於購買想要的東西、20%用於儲蓄，假 如可自由支配收入低於50%，恐怕需要想辦法減少每月開支或增加收入。

第二：債務收入比(DTI)。這是每月還債金額占總收入的比率；例如，月收入7500美元，房貸付款3000 美元、車貸600美元、信用卡還款額350美元，還債額3950除以月收入7500美元，得出DTI是53%。

根據富國銀行(Wells Fargo)，DTI不超過35% 算是好的、36%到49%表示待改進、50%或以上便亮紅燈；如果低於35%，表示一直花手頭現金、未使用借款工具，可能感到手頭吃緊。註冊財務規畫師加利奇(Brandon J. Galici)說，DTI 高於30%可能開始覺得緊張，需要訂策略按步就班還債。

第三：淨資產。查看淨資產除了有助於全面了解財務狀況，還能了解日後去世將留下多少遺產。

計算方式是，先將所有負債一一找出、加總，然後從資產中減去。常見資產包括現金、銀行帳戶、投資帳戶、退休 帳戶、車輛、房地產、珠寶、電子產品、電器、家俱和具有現金價值的永久壽險；常見負債包括未償還的信用卡等信用餘額、貸款餘額和票據。

推算出淨資產後，接著可與自己的個人目標、同齡人淨資產中間值相互比對，如果偏低，必要時應想辦法調整。

第四：儲蓄進度。確保財務健康應設定儲蓄目標並經常追蹤。好比說，打算5年內存錢買房、25年後退休，有了目標，必須確保一步步儲蓄能夠如期落實目標。

認證財務規畫師史密斯(Tim Smith)表示，如果委託財務顧問，通常會每年審查財務計畫、為儲蓄進度把關，假如沒有顧問，可藉助 Fidelity 等網站自行審查。查看後，可依結果調整支出、儲蓄、401(k) 存入款、退休計畫等，重點的是至少每年全盤檢視一次，以便必要時及時調整。

第五：信用評分。雖不足以周全衡量財務健康狀況全貌，但確實可顯示管理當前債務的能力、而且是目前金融體系檢視每個人財務狀況的重要指標。

按時支付所有款項、保持較低的循環信用餘額、保持帳戶長期開放並限制硬信用查詢，都有助於保有良好評分。 FICO 分數670 以上被視為「良好」。

Facet 有新的評分工具，一般人可藉助該工具衡量和管理金錢心態、目標和價值觀、儲蓄與債務、投資、保險和遺產規畫等等。

善用這一類的工具、針對追蹤內容深入了解都有助於確保財務健康。