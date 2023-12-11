理財Q&A／年末狂買禮物 善用「8招」避免超支

問：今年很多商店提前打折，讓人心動，已經忍不住開始下訂單血拼買聖誕禮物。請問有什麼好方法避免超支買太多？

答：寒冬節日是一年當中「最昂貴」的時期之一，送禮之外，還要負擔其他許多與過節相關的成本。

世界大型企業聯合會 (Conference Board) 進行2023 年假期支出調查(2023 Holiday Spending Survey)，發現今年全美國消費者的禮物計畫消費金額平均為654 美元。

最重要的是，每個人財力不同，無論財力是高是低，都務必要尊重個人財務界限，否則後患無窮。

為避免過節期間看到處處折扣忍不住狂買禮物超支，不妨參考以下訣竅：

訣竅1：制定快樂送禮計畫

理財業者Beyond Finance財務治療顧問阿斯特爾(Nathan Astle)表示，節日花費超支明顯原因之一是心中極渴望與最重要的人分享愛和歡樂，如果能純然與心中在意的人分享快樂，非常棒，但如果為表達關愛而超支買禮物，快樂之餘可能伴隨怨恨，送禮就失去很多樂趣。

所以送禮物一定要量力而為，才能避免負面情緒。可理智考慮一下，今年你最想送給哪些人禮物，並決定每件禮物的金額，估算心中舒坦的金額時，務必堅持到底。

訣竅2：減少送禮清單並通知被排除在清單外的人

不要因罪惡感或習慣而花不必要的錢；可過濾並精簡送禮清單，與過去常交換禮物而這次被排除在清單外的人對話。人稱「禮貌先生」(Mister Manners)的禮儀專家法利(Thomas Farley)提醒，在對方為您選購禮物前就盡早這麼做。

法利認為，關鍵是表達這麼做並不是因為不喜歡他們，而是基於預算 考量；一旦真誠說出口，或許會發現對方不但不會生氣，反而鬆了一口氣。

訣竅3：將自己加入送禮清單

根據2023年Shopify調查，64%美國人可能或一定會利用節日促銷為自己購物，可大撿便宜，卻也可能導致超支。

購物專家博奇 (Trae Bodge) 說，將自己加到支出清單裡設定上限，既可送禮給自己，也不失謹慎。

訣竅4：覺察導致超支的原因

購物時應密切注意自己的感受，找出導致超支的可能因素並加以避免。

訣竅5：不要光為了買禮物而買禮物

阿斯特爾說，財務行為與情緒狀態息息相關，人們常因陷入當下感受而超支；情緒不應該成為主導財務決策的唯一因素。他建議購物前檢視自己的心理狀態，釐清是什麼因素促成購物決定，假如網購可將商品放入購物車，確定自己夠理智再點擊購買。

訣竅6：善用價格匹配(Price-Matching)

購物前可多方比較價格。博奇說，目標市場(Target)、上選(Best Buy)、沃爾瑪(Walmart)和諾特崇百貨(Nordstrom)都有價格匹配服務，顧客只要證明別家同款商品價格更低，便可取得價差退款。

訣竅7：天天追蹤禮物支出

從現在開始到節日購物季結束，天天都查看所有帳戶餘額和交易。如果您刷信用卡 購物，務必了解支票 帳戶目前是否有足夠資金全額付卡債、或者可用接下來幾次薪資支付。根據支出限額調整禮物清單。

訣竅8：請記住人們終究會忘記

無論為所愛的人使出全力超支買禮物，衝動的力量很強烈，但事實上，送什麼禮物並不像想像中那麼重要。既然終究會忘記，何必忍痛超支買大禮？