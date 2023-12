上大學籌學費 有哪些管道？

問:我女兒明年要申請大學,大學學費實在很貴,請問有哪些管道可籌學費?

答:在美國讀大學,借學生貸款 司空見慣,高通貨膨脹下,學貸勢必讓財務壓力雪上加霜,多方籌措助學金、獎學金可減輕重擔。

美國大學學費有若干資助來源,從各機構助學金、獎學金乃至於聯邦助學金(FAFSA, Federal Student Aid)等等,都有助於減少學生債務。

專門分析教育數據的機構Education Data Initiative表示,2023 年全美大學平均成本為每位學生每年3萬6436美元。

2000年以來,美國大學費用增加一倍以上,過去10 年更以每年2%的速度大步成長。

目前攻讀學士學位總費用驚人,30%學生須借錢付大學費用。

面對龐大學費,多數人免不了要借學生貸款、動用儲蓄,在這麼做之前,可先考慮多種方式爭取資金,就算要借錢,也可降低債務金額。

免費大學資金的兩大類別是「助學金」(Grants)和「獎學金」(Scholarships)。

助學金

這是組織送給學生的一筆錢,通常根據學生的經濟需求程度決定金額; 助學金與貸款不同,既不衍生利息、手續費,也不要求日後還款。

聯邦政府提供各種助學金幫助莘莘學子支付大學或職業學校費用,主要包括「佩爾助學金」(Pell Grant)、「聯邦補充教育機會補助金」(Federal Supplemental Educational Opportunity Grants ,FSEOG)、「大學和高等教育教師教育援助」(Teacher Education Assistance for College and Higher Education ,TEACH) 補助金以及「伊拉克與阿富汗服務補助金」(Iraq and Afghanistan Service Grants)。

如果想爭取以上助學金,可在計畫上學的每一年度填寫聯邦助學金FAFSA申請表。

許多大學也提供助學金。

顧問業者Innovative Advisory Group大學經濟援助顧問傑克·王(Jack Wang)說,許多人誤以為大部份援助來自政府,事實上,政府主要提供貸款,至於無償助學金,多來自各大學。

此外,還可找州政府、職業學校和非營利組織爭取資助。

獎學金

獎學金也是組織送給學生的一筆錢,只不過,不僅依每位學生的財務需求提供資金,還可根據學術成就、運動技能等給予獎勵。

加州大學 戴維斯分校(University of California, Davis)經濟援助和獎學金執行董事艾吉(Deborah Agee)說,準大學生應聯繫經濟援助辦公室以了解獎學金申請流程,各機構作法不盡相同。

理財業者Next Mission Financial Planning創辦人亨斯伯格(Mike Hunsberger)建議多方了解各大學獎學金相關訊息與申請流程;常春藤 名校和其他頂尖學校會根據學生需要提供財務援助,但不會因為成績優異給予援助或獎學金,急於爭取學生入學的學校則會依照學生的在校成績、排名等提供獎學金。

許多組織也提供獎學金,包括企業雇主、個人、非營利組織、社區、宗教團體、私人公司以及專業和社會組織等等。

FAFSA是開始搜尋資金、籌學費的絕佳切入點,可協助付學費、買書籍用品、打理食宿交通等。

假如不確定要就讀哪所學校,可在FAFSA申請表中列出幾所學校,並比較收到的獎勵信。

還有其他管道可搜尋助學金、獎學金和其他援助,這些管道包括學校的經濟援助辦公室、高中輔導老師、免費的獎學金搜尋工具、所在州的教育主管機構、各企業雇主和組織。

艾吉建議睜亮眼睛環顧四周各個可能的機會。一般來說,申請獎學金、獎項或獎品的管道是學生禮拜場所、父母親的雇主、以及獅子會(Lions Club)和國際職業婦女福利互助會(Soroptimist International)等社區組織以及蓋茨基金會(Bill and Melinda Gates Foundation)等全國性組織。每一位準備上大學的高中高年級生都該積極多方研究,不要害怕與人競爭。