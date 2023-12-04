我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

上大學籌學費 有哪些管道？

文／周芳苑

問：我女兒明年要申請大學，大學學費實在很貴，請問有哪些管道可籌學費？

答：在美國讀大學，借學生貸款司空見慣，高通貨膨脹下，學貸勢必讓財務壓力雪上加霜，多方籌措助學金、獎學金可減輕重擔。

美國大學學費有若干資助來源，從各機構助學金、獎學金乃至於聯邦助學金(FAFSA, Federal Student Aid)等等，都有助於減少學生債務。

專門分析教育數據的機構Education Data Initiative表示，2023 年全美大學平均成本為每位學生每年3萬6436美元。

2000年以來，美國大學費用增加一倍以上，過去10 年更以每年2%的速度大步成長。

目前攻讀學士學位總費用驚人，30%學生須借錢付大學費用。

面對龐大學費，多數人免不了要借學生貸款、動用儲蓄，在這麼做之前，可先考慮多種方式爭取資金，就算要借錢，也可降低債務金額。

免費大學資金的兩大類別是「助學金」(Grants)和「獎學金」(Scholarships)。

助學金

這是組織送給學生的一筆錢，通常根據學生的經濟需求程度決定金額； 助學金與貸款不同，既不衍生利息、手續費，也不要求日後還款。

聯邦政府提供各種助學金幫助莘莘學子支付大學或職業學校費用，主要包括「佩爾助學金」(Pell Grant)、「聯邦補充教育機會補助金」(Federal Supplemental Educational Opportunity Grants ，FSEOG)、「大學和高等教育教師教育援助」(Teacher Education Assistance for College and Higher Education ，TEACH) 補助金以及「伊拉克與阿富汗服務補助金」(Iraq and Afghanistan Service Grants)。

如果想爭取以上助學金，可在計畫上學的每一年度填寫聯邦助學金FAFSA申請表。

許多大學也提供助學金。

顧問業者Innovative Advisory Group大學經濟援助顧問傑克·王(Jack Wang)說，許多人誤以為大部份援助來自政府，事實上，政府主要提供貸款，至於無償助學金，多來自各大學。

此外，還可找州政府、職業學校和非營利組織爭取資助。

獎學金

獎學金也是組織送給學生的一筆錢，只不過，不僅依每位學生的財務需求提供資金，還可根據學術成就、運動技能等給予獎勵。

加州大學戴維斯分校(University of California, Davis)經濟援助和獎學金執行董事艾吉(Deborah Agee)說，準大學生應聯繫經濟援助辦公室以了解獎學金申請流程，各機構作法不盡相同。

理財業者Next Mission Financial Planning創辦人亨斯伯格(Mike Hunsberger)建議多方了解各大學獎學金相關訊息與申請流程；常春藤名校和其他頂尖學校會根據學生需要提供財務援助，但不會因為成績優異給予援助或獎學金，急於爭取學生入學的學校則會依照學生的在校成績、排名等提供獎學金。

許多組織也提供獎學金，包括企業雇主、個人、非營利組織、社區、宗教團體、私人公司以及專業和社會組織等等。

FAFSA是開始搜尋資金、籌學費的絕佳切入點，可協助付學費、買書籍用品、打理食宿交通等。

假如不確定要就讀哪所學校，可在FAFSA申請表中列出幾所學校，並比較收到的獎勵信。

還有其他管道可搜尋助學金、獎學金和其他援助，這些管道包括學校的經濟援助辦公室、高中輔導老師、免費的獎學金搜尋工具、所在州的教育主管機構、各企業雇主和組織。

艾吉建議睜亮眼睛環顧四周各個可能的機會。一般來說，申請獎學金、獎項或獎品的管道是學生禮拜場所、父母親的雇主、以及獅子會(Lions Club)和國際職業婦女福利互助會(Soroptimist International)等社區組織以及蓋茨基金會(Bill and Melinda Gates Foundation)等全國性組織。每一位準備上大學的高中高年級生都該積極多方研究，不要害怕與人競爭。

貸款 加州大學 常春藤

上一則

彭博：美股將有聖誕行情

下一則

聖誕樹供給足 勿指望特賣價

延伸閱讀

屠呦呦寫成「屠喲喲」被群嘲 海南大學：已撤下處理

屠呦呦寫成「屠喲喲」被群嘲 海南大學：已撤下處理
當年獲2000元獎學金 發誓萬倍奉還…最狂校友雷軍 捐武大13億人民幣現金

當年獲2000元獎學金 發誓萬倍奉還…最狂校友雷軍 捐武大13億人民幣現金
2024港生赴美升讀大學獎學金開放申請

2024港生赴美升讀大學獎學金開放申請
星家族理財室 當局嚴格嚴控

星家族理財室 當局嚴格嚴控

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷