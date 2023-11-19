規畫子女繼承 備妥12個文件
問：我有三個子女，想趁著身心健康時規畫繼承。請問該如何準備？
答：趁著身心健康時及早規畫是明智之舉，可以為至愛的子女省去很多麻煩。
規畫繼承的首要工作是備妥重要文件，如果文書工作不完備，日後您一旦離去，家人或朋友須委託「遺囑認證法庭」(probate court)分配您所有財產，有些州可能需要聘請律師、支付法庭費用並等待法官裁定，您心目中的繼承人還可能因不知情而錯過壽險福利和銀行帳戶裡的錢。
以下是規畫繼承需要準備的12份文件：
第一是遺囑(will)。這份法律文件可指定一人代您執行願望、指定資產繼承人以及未成年子女的監護人，甚至可安排寵物日後生活。
第二是信託(trust)。大家最了解遺囑，但密西根州律師事務所Simasko Law資深律師西馬斯科(Kelsey Simasko)說，遺囑需要認證程序，立遺囑並非處理資產繼承最佳方式，她建議使用信託，可避開遺囑認證法庭、切實主控資產分配，確保繼承人有計畫性的使用遺產、改善生活。即使有信託，仍應寫遺囑，尤其有未成年子女，須透過遺囑表明交由誰監護。
第三是「解釋信」(Letter of Explanation)。可針對遺囑或信託的資產分配加以說明，資產未平均分配時格外重要，有助於避免家庭成員之間的敵意；西馬斯科說，這些敏感問題不宜完全留給律師，最好自行找成年子女溝通，律師頂多居中擔任中立第三方從旁協助。
第四是財務帳戶與受益人(beneficiary)清單。列出所有財務清單，包括銀行、退休帳戶以及經紀資金， 各帳戶都可指定受益人或「死亡轉移」(transfer on death provision, TOD)條款。 受益人或 TOD 指定人在您過世後自動取得資產。指定受益人的效力凌駕遺囑。
第五是個人庫存物品。為確保立遺囑時不遺漏任何重要物品，最好列出清單。在某些州，個人財產備忘錄(personal property memorandum)可用來指示誰該獲得特定物品，涵蓋各式有形物品(不包括金錢)，舉凡釣魚竿、珠寶、特殊被子盤子等。
第六是授權書(Power of Attorney) 。如果因疾病或事故喪失行為能力，授權書將是至愛家人親朋的重要文件，可讓指定人代您做決定。有些人指定一人同時擔任財務和醫療保健決策授權人，有些人則將責任分攤給兩個人。根據州法，一旦醫療專業人員認為某人喪失行為能力，可由醫療授權書或醫療保健指定人員做出醫療決定。
第七是壽險保單(Life Insurance Policies)。應妥善保存壽險紀錄並與財務文件放在一起，可確保親人日後繼承、得到保險公司應付款項。
第八是房地產紀錄。包括房地產契約、評估、房貸報表和稅務資訊；此外，請考慮將希望繼承人分割的財產契約放入信託、清楚分配，因為，也許您會希望孩子日後出售房產並與兄弟姊妹分享收益，但西馬科斯說，如果那個孩子想為自己保留財產，將很難訴諸法庭並強制出售財產。
第九，報稅相關資料。 如果向來委託專人報稅，請記下註冊會計師或報稅人員的姓名等資訊，日後可指導您的家人提交最後一份納稅申報表；相對的，如果一向自己報稅，請列印文件副本並記下線上報稅的所有登入資訊。
第十是各個線上帳戶的登入資訊。將您的財務帳戶、電子郵件和社群媒體帳戶的使用者名稱和密碼一一記下，儲存在繼承人知道的地方；假如使用密碼管理器如 LastPass，可指定一個人在緊急狀況下進入帳戶。
第十一是數位房產規畫。概述數位資產的狀況，包括社群媒體帳戶、網站等等，甚至可指定數位執行人，在您的社群平台上指定為遺留聯絡人。在某些州，數位遺產規畫具有法律效力，即使不具法律約束，仍是有用的參考。
第十二是最終遺囑。如果已事先安排葬禮或火葬，請將相關資訊與遺囑和其他臨終文件一起存放，就算未預先安排但有遺囑，也請列出，對家人來說是很大的安慰和幫助。
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