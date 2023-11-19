規畫子女繼承 備妥12個文件

問：我有三個子女，想趁著身心健康時規畫繼承。請問該如何準備？

答：趁著身心健康時及早規畫是明智之舉，可以為至愛的子女省去很多麻煩。

規畫繼承的首要工作是備妥重要文件，如果文書工作不完備，日後您一旦離去，家人或朋友須委託「遺囑認證法庭」(probate court)分配您所有財產，有些州可能需要聘請律師、支付法庭費用並等待法官裁定，您心目中的繼承人還可能因不知情而錯過壽險 福利和銀行帳戶裡的錢。

以下是規畫繼承需要準備的12份文件：

第一是遺囑(will)。這份法律文件可指定一人代您執行願望、指定資產繼承人以及未成年子女的監護人，甚至可安排寵物日後生活。

第二是信託(trust)。大家最了解遺囑，但密西根州律師事務所Simasko Law資深律師西馬斯科(Kelsey Simasko)說，遺囑需要認證程序，立遺囑並非處理資產繼承最佳方式，她建議使用信託，可避開遺囑認證法庭、切實主控資產分配，確保繼承人有計畫性的使用遺產、改善生活。即使有信託，仍應寫遺囑，尤其有未成年子女，須透過遺囑表明交由誰監護。

第三是「解釋信」(Letter of Explanation)。可針對遺囑或信託的資產分配加以說明，資產未平均分配時格外重要，有助於避免家庭成員之間的敵意；西馬斯科說，這些敏感問題不宜完全留給律師，最好自行找成年子女溝通，律師頂多居中擔任中立第三方從旁協助。

第四是財務帳戶與受益人(beneficiary)清單。列出所有財務清單，包括銀行、退休帳戶以及經紀資金， 各帳戶都可指定受益人或「死亡轉移」(transfer on death provision, TOD)條款。 受益人或 TOD 指定人在您過世後自動取得資產。指定受益人的效力凌駕遺囑。

第五是個人庫存物品。為確保立遺囑時不遺漏任何重要物品，最好列出清單。在某些州，個人財產備忘錄(personal property memorandum)可用來指示誰該獲得特定物品，涵蓋各式有形物品(不包括金錢)，舉凡釣魚竿、珠寶、特殊被子盤子等。

第六是授權書(Power of Attorney) 。如果因疾病或事故喪失行為能力，授權書將是至愛家人親朋的重要文件，可讓指定人代您做決定。有些人指定一人同時擔任財務和醫療保健決策授權人，有些人則將責任分攤給兩個人。根據州法，一旦醫療專業人員認為某人喪失行為能力，可由醫療授權書或醫療保健指定人員做出醫療決定。

第七是壽險保單(Life Insurance Policies)。應妥善保存壽險紀錄並與財務文件放在一起，可確保親人日後繼承、得到保險公司應付款項。

第八是房地產紀錄。包括房地產契約、評估、房貸報表和稅務資訊；此外，請考慮將希望繼承人分割的財產契約放入信託、清楚分配，因為，也許您會希望孩子日後出售房產並與兄弟姊妹分享收益，但西馬科斯說，如果那個孩子想為自己保留財產，將很難訴諸法庭並強制出售財產。

第九，報稅 相關資料。 如果向來委託專人報稅，請記下註冊會計師或報稅人員的姓名等資訊，日後可指導您的家人提交最後一份納稅申報表；相對的，如果一向自己報稅，請列印文件副本並記下線上報稅的所有登入資訊。

第十是各個線上帳戶的登入資訊。將您的財務帳戶、電子郵件和社群媒體 帳戶的使用者名稱和密碼一一記下，儲存在繼承人知道的地方；假如使用密碼管理器如 LastPass，可指定一個人在緊急狀況下進入帳戶。

第十一是數位房產規畫。概述數位資產的狀況，包括社群媒體帳戶、網站等等，甚至可指定數位執行人，在您的社群平台上指定為遺留聯絡人。在某些州，數位遺產規畫具有法律效力，即使不具法律約束，仍是有用的參考。

第十二是最終遺囑。如果已事先安排葬禮或火葬，請將相關資訊與遺囑和其他臨終文件一起存放，就算未預先安排但有遺囑，也請列出，對家人來說是很大的安慰和幫助。