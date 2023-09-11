理財Q&A／兼職工也可舒適退休嗎？

問：為了擁有彈性工作時間，我想辭掉全職工，轉為部份工時型態，請問這麼做日後還能安享退休生活嗎？

答：一般人總覺得通稱「兼職」的「部份工時」工作(part-time work)薪水低、福利 差，這種刻板印象很快成為過去。

退休規畫服務機構CBIZ Retirement Plan Services執行副總米洛萬切夫(Stan Milovancev)說，有些兼職確實看似毫無出路，但也有些是技能要求高的職務，每周工作20至30小時、待遇優渥，即使每星期工作不到40小時，絕對可過舒適退休生活。

兼職工作的退休福利確實有不足之處。全職工往往可享退休計畫、健康醫療保險 ，兼職工恐怕要自己張羅儲蓄存款和其他福利，享有自己想要的退休生活比較困難。

假如正在考慮完全放棄全職工作轉採兼職，務必先了解可能失去哪些、以及有什麼補救辦法。

兼職未必賺得少

密西根理財業者Foguth Financial Group總裁福古斯(Michael Foguth)說，全職可享財務自由，兼職可享時間自由，端視個人抉擇。

低薪工作比較無法存退休金 ，退休生活品質大受影響。

但另一方面，有些兼職工，尤其是自由工作者或合約工作者，往往比全職工收入更高。生活與理財規畫服務商Childfree Wealth創辦人齊格蒙特(Jay Zigmont)說，「兼職就賺得少」是誤解。

兼職工通常無法享有全職工的福利，例如401(k)退休計畫、雇主特定比例搭配款(match)，必須自行開立退休帳戶、自己存款，雇主不太可能提供搭配款。

2019年通過的美國退休法案SECURE Act讓兼職工有機會享有401(k)退休計畫，連續3年工作500至999小時的兼職工可選擇性的享有公司退休計畫，但法案遲至2020月12月31日才實施，依此推估，兼職工須待2024年才能受惠。

全職工另享有種種福利，諸如壽險、醫療保險，甚至有減價健身房會員資格、零售折扣等等，兼職工無福享用。

不過，時代在變，有些雇主樂於雇用兼職工並提供相關福利，尤其人力吃緊，雇主願意為兼職工提供更多福利。

福利補救六法

不論兼職或全職工，都該依退休前生活費80%推算退休後生活費，並有計畫的儲蓄。兼職工多半無法參加雇主退休計畫，須自己張羅。

補救一：開立退休帳戶

最普遍的作法是開立傳統個人退休帳戶(traditional IRA)、羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，分別享有存入款免稅、提出款免稅優惠，2023年存入金額上限6500美元，屆滿50歲可上增至7500美元；自營工作者還有其他選擇，例如Solo 401(k)、SEP IRA或Simple IRA，可為退休儲蓄更多錢，齊格蒙特說，兼職工收入不錯的話，可以雇主及員工雙重身份存退休金，存更多。

補救二：自己打點福利

兼職工最切身的福利缺口是保險；不過，米洛萬切夫說，少了雇主保險，如今另覓醫療保險比30年前容易多了。

齊格蒙特說，為取得殘職保險或壽險，兼職工可加入職業工會，藉此使用成本較低的團體計畫，自由職業者工會(Freelancers Union)是不錯選擇。此外，校友俱樂部、專業機構、產業團體往往也可讓會員參加團體壽險，或以較低成本享用其他服務。

補救三：善用健康儲蓄帳戶(Health Savings Account)

這些帳戶簡稱HSA，只要存入款用於醫療便可免稅， 帳戶餘額可跨年轉存；2023年，高免賠家庭計畫合格者HSA存入款上限7750美元，有個人保險的人最多可存3850美元，屆滿55歲有權額外存入1000美元。

65歲之後，可以任何理由提取資金，但要納所得稅；65歲前將錢用於非醫療保健須課稅賦罰金。

補救四：多兼幾份差

補救五：選對時機開始支領社安金

過了完全退休年齡(full retirement age)，每延後一年領取社安金，福利金額便增加8%，直到70歲為止，如果等到70歲才開始領取，也許足以支應退休前80%的生活費。

補救六：保持適當期望是關鍵

人人都該勤奮為退休做準備，但如果只從兼職工作獲得微薄收入，也要務實，切勿過度期望，才不致於失望。

兼職工退休後未必會不快樂或不舒適，只不過得發揮創造力善用資源。只要願意接受新體驗，將樂於接受挑戰。