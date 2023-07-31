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理財Q&A／戒掉4惡習 荷包更省

周芳苑

問：我先生愛喝酒，總是戒不掉，但他視財如命，有沒有辦法將理財和戒酒兩件事連結在一起，讓他容易戒酒？

答：有些習慣帶給人歡樂，長久下來有害財務，不妨嘗試「財務惡習節食」(financial vice diet)，可藉助理財誘因戒掉不良惡習。

不良習慣如果過度、過量，對生活許多層面都產生負面影響，包括經濟狀況，如果能減少甚至完全戒掉這些習慣，將變得更健康，財務狀況跟著改變。

以下幾個常見不良習慣如果戒掉將有明顯財務效益：

一、含尼古丁產品

美國疾病控制預防中心(CDC)估計，全美多達2830萬成人吸菸，308萬名中學生至少吸食一種菸草產品，包括電子菸。這些尼古丁產品價格昂貴。

根據金融統計平台Balancing Everything，截至今年3月，全美香菸價格每包平均6.43美元，有些地方更貴，夏威夷8.99美元、麻州9.08美元、紐約10.45美元；以全美平均價推估，每天抽一包菸，一個月買菸便花掉192.9美元。

如果不買菸，這筆錢有更好的用途，例如健身房會員、每月固定存入銀行帳戶，一旦存入銀行，六個月便可累積1157.4美元，可作為應急金或者周末外出度假。

電子菸也很昂貴。阿拉巴馬州教育推廣機構The Alabama Cooperative Extension System於2022年進行研究，發現吸食JUUL電子菸每年平均成本1008美元；

不論戒掉傳統菸草或電子菸，經濟和身體狀況都會好轉，還可能延長壽命。

二、酒類

偶爾飲用酒類等成人飲料不致於影響預算，如果從雜貨用品店購買更是如此。

皮吉聲大學(The University of Puget Sound)報告稱，藍帶啤酒(Pabst Blue Ribbon)12罐裝平均每罐0.75美元，周五、周六每晚喝三罐，每個周末便花掉4.5美元。

不過，根據居住地以及飲酒地方的不同，買酒的成本有時會非常貴。

例如，計算網站Expatistan發現，在聖地牙哥，酒吧或酒館一杯生啤酒平均8美元，在洛杉磯，俱樂部裡一杯雞尾酒要價18美元，依此推估，假如每個周末都去酒吧、每晚喝四杯，每個月的花費可能高達256美元到576美元，這還不包括給調酒師的小費。

理財業者Simplified Wealth Management財務長奇特拉索恩(Bob Chitrathorn)建議人們刪減這類花費，他說，假如每月酒類花費400美元，減半到200美元便大有不同，到了65歲，飲酒花費將節省8萬4000美元，將這筆錢投入基金、獲利8%，65歲時這筆錢將連本帶利變成45萬8000美元。

三、賭博

包括運動博彩、買樂透、賽馬、與朋友玩撲克牌或其他可能贏錢的遊戲。無論玩什麼，贏的機率總是很小。

大專院校Davidson College的2023年分析報告稱，兆彩(Mega Millions)中頭獎的機率是3億200萬分之一。

每張彩票單價2美元，只買一張對財務無損，但多數人不會只買一張，如果投入100美元買50張想提高勝算機率，最終仍可能付諸東流，這筆錢原本可支付水電費或付加油費。

四、瘋狂血拼

刷卡付費最容易無度花錢。

全美信用卡債創歷史新高、利息也飆升，持卡無度消費便成了讓人深陷財務險境的惡習。

過度購物將構成大問題，如果有重複、不可抗拒的購買慾，可能有「購物強迫症」(shopping compulsion)。

密西根州精神保健業者Legacy Mental Health負責人牛頓(Char Newton)說，如果明知該停止消費卻無法停止，最重要的是查看這種惡習究竟滿足哪些心理需求，一旦找出需求所在，便可進一步尋求較健康的替代行為。

如果發現在某樣東西上面花錢已傷及財務，便該調整。

了解什麼事情對自己很重要，從中找出核心價值，並分析惡習與核心價值的衝突點。

戒掉抽菸、賭博、過度消費購物可帶來巨大利益，包括身心更健康、財務穩定、個人成長、增進與所關愛的人的關係。

戒掉壞習慣之前要先分析這些習慣帶來的短暫快樂和長期痛苦結果。

不妨列出減少或完全戒掉某個習慣的優缺點，可清楚找出最佳選擇；之後進一步計算這些不良習慣花了多少錢、以及戒掉之後可省多少錢，專家建議將潛在的財務穩定性及機會具體化。

只要認真想想把錢省下來投資存款打造美好未來，往往可激發動力戒掉惡習。

阿拉巴馬州 健身 麻州

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