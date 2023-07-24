理財Q&A／搭機或開車出遊 怎樣省？

問：暑假期間我打算帶小孩到外州玩，請問搭機或開車哪個比較省錢？

答：考量搭機或開車成本時，人們多半以機票和油價 為主要依據，事實上還有其他要素，包括旅程有多遠及和有多少人同行等。

假如要前往美國三大熱門地，單算機票的費用將比花汽油費開車便宜。

舉例來說，截至6月底，從舊金山 飛往拉斯維加斯的航班經濟艙票價最低僅39美元，同一條路線如果開車，加油成本約107美元，但如果多人同行，同一行程的總成本如果搭機要以單價乘以人數推估，只要全部的人可共乘一輛車，開車加油費用便不會增加。

旅遊網站Roam the Carolinas創辦人羅賓森(Jeremiah Robison)表示，決定搭機或開車出遊通常依同行人數決定哪個經濟實惠；夏天旅遊旺季期間油價上漲，推估交通工具時，旅程遠近固然重要，同行人數更具有決定性因素，如果有至少二人同行，開車比較划算。

考慮搭機或開車時，除了機票和油價，另有重要考量因素。

●開車的額外成本

開車往往比搭機需要更多時間，除了時間本身很寶貴，一旦旅途時間拉長，將衍生用餐費及住宿費，花費不小。

例如打算開車從舊金山到邁阿密，一共45小時車程，大約五天，期間要住宿四個晚上。

根據數據解決方案公司STR，美國旅館平均每晚住宿費156美元，四晚要624美元，途中要打點15頓餐飲，如果一餐15美元，15餐便要225美元，再加上加油費約450美元，林林總總加起來約1300美元。

羅賓森說，如果車程15小時以內、一天之內可抵達，他和家人會選擇開車，即便如此，往往會在旅館住宿一天休息，將車程分拆為兩天；如果開車太耗時，多半寧可多花一點錢搭飛機。

●搭機的額外花費

搭機可縮短交通時間，但搭機本身的費用相對高。除了機票，還可能衍生以下搭機相關費用：

、行李託運費：在美國境內搭機，託運行李通常要額外付費，如果不託運，帶行李搭機限制一大堆。美國航空公司(American Airlines)行李託運費是第一件30美元、第二季40美元、第三件150美元。

二、座位升級：如果從舊金山搭機前往拉斯維加斯，商務艙通常比經濟艙貴25%。

三、食物和飲料：在機場及機上買餐點和飲料，價格三級跳。除非提前在其他買好帶上飛機享用，否則免不了花不少餐飲費。

四、抵達目的地之後的交通費、搭機抵達目的地後，除非有親朋好友接機，否則免不了要花錢搭計程車、出租車 、大眾運輸工具甚至租車。租車費用大約每周500至700美元，旅費隨之大增。

假設從舊金山搭機到邁阿密，託運一件行李、在飛機上買餐點、到目的地後租車一星期，總費用將近820美元，是機票單價139美元的將近六倍。

820美元還是比開車所需要的總成本1300美元便宜得多，而且搭機需要的時間不到一天。

根據前述種種分析，開車與搭機之間的抉擇重點是同行人數。

除了用算術加減乘除比較成本，也要考慮個人偏好。

旅遊部落格Past Lane Travels板主詹姆斯(Jessica James)說，搭機很方便，而且如果碰到特惠價，費用更便宜，但她個人偏好開車，如果有時間，寧可慢慢開車，省錢之道是善用旅館積分和加油卡；開車可自己安排時間，不必在機場等候、搭機等等，盡情享受自由。