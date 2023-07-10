理財Q&A／提前準備 無薪產假高枕無憂

問：再過半年我就要生小寶寶了，產假期間沒有收入，請問有什麼辦法可安度這段時間？

答：生小寶寶令人期待，但很多人產假期間完全沒有收入，再加上養育寶寶要花錢，如果不妥善處理財務壓力，新生命到來會增加負擔。

會計師事務所Eldridge CPA創辦人兼執行長埃爾德里奇(Caitlynn Eldridge)表示，只要事先稍微規畫，結果就大不相同，上上策是在懷孕前就準備，不過，萬一錯過孕前準備，還是來得及採取行動讓無薪期間的財務壓力減小。

專家列出無薪產假的七個因應之道，概述如下：

第一：了解自己依法享有哪些權利。了解相關聯邦法和州法是為產假作準備的第一步，波士頓律師事務所Davis Malm law firm合夥人卡普蘭(Tamsin Kaplan)建議先了解聯邦法令，在聯邦法案「FMLA 休假」(Family Medical Leave Act)下，符合資格的員工生小孩、或者在家裡收養或讓人寄養孩子之後，有資格享受最多12個星期無薪休假。

合格員工必須符合以下條件：1.為至少連續20周有50位員工的合格雇主服務；2.為合格雇主至少工作12個月；3.休假前12個月內至少工作1250小時；4.在雇主至少50名員工所在位置75哩內的地點工作。

有些州休假時間更長、甚至可帶薪休假，例如在麻州，許多人如果過去四個季度收入至少6000美元便可依「FMLA休假」法案在產後或領養小孩後享有最長12周帶薪休假。

第二，計畫什麼時候動用個人休假(Personal Time Off ,PTO)。除了依法請產假，也可酌量使用個人休假；聯邦法賦予的12周產假可在生產或領養孩子後12個月內任何時間使用，因此，也許可先動用繼續帶薪的個人休假，稍晚財務狀況較好時再請無薪產假；好比說，年度發放獎金時可請無薪FMLA假，不過要先確定這時請假會不會影響獎金。此外，最好和另一半一起規畫、分配請假時間，有些夫妻偏好同時請假，有些喜歡錯開休假以便分工帶小孩。

第三：購買殘障保險 (Disability Insurance)。有些員工福利 可派上用場，不妨查查看是否有短期殘障福利，有些殘障保險針對生產休假給付；如果雇主未提供這項福利，可自掏腰包買殘障保險，但必須提前購買，不能等到懷孕才買，而且多數保險要求從保險生效日到給付日至少10個月。

第四：善用親朋好友致意的「寶寶禮物清單」(Baby Registries and Requests)。如果身邊有很多熱心家人親朋好友想送寶寶禮物，應理性思考，該怎麼樣讓這些資源真正符合需求。不妨請求送餐點、取代送花，建議送禮卡而不要送禮物，萬一最後還是收到不需要的禮物，可退貨換便宜一點的同類商品，把剩下的現金存起來以備無薪產假時使用。

第五：增加儲蓄 。產假前想辦法節約、增加儲蓄，舉凡有線電視、咖啡等大大小小項目都可省錢，如果父母或有家人喜愛小孩，可考慮搬去和他們同住，更可省下一大筆住房費用。如果已經夠節約了，可考慮將本來放入退休帳戶的錢暫時存入一般儲蓄帳戶，產假時可用。

第六：和老闆商談可能的工作模式。多數父母親在小孩剛出生後想全心照顧寶寶，但展延停薪休假可能真的會出現財務窘境，因此，不妨事先與老闆商量可採取哪些方法可在休假時繼續工作賺錢，部分工時模式值得考慮，遠距在家工作、自由接案或承接顧問性質的工作也都是選項。自雇工作者休假期間可重新配置收入來源，例如調整不同客戶的付款時間可保持資金穩定入帳。

第七：善用社區資源。如果已盡全力準備，財庫依舊耗盡，不必害怕，可尋求社區及政府資源。聯邦政府的WIC營養計畫、SNAP糧食券以及有些州的殘障計畫都會在婦女無薪產假期間提供援助，社區非營利組織也許有食物銀行、提供嬰兒床或其他援助，醫院及零售業者也可能免費提供奶粉、尿布等等必需品。

善用資源和方法可減少憂慮，安心迎接新生寶寶。