理財Q&A／7貨幣市場基金 安全牢靠

問：經濟局勢多變，請問有沒有相對安全牢靠的投資 ？

答：貨幣 市場基金(Money market funds)通常由變動性低、獲利還不錯的投資標的組合而成，較穩定。

基金業者先鋒集團(Vanguard)應銳貨幣市場部門負責人史密斯(Nafis Smith)解釋，貨幣市場基金的投資標的是變現性很強的短期證券，在「保本」最高原則下，依現行市場利率 提供獲利收入。

理財顧問業者Eagleson Arndt Financial Advisors創辦人阿恩特(Vicki Eagleson Arndt)說，貨幣市場基金比定存更具流動性，不要求鎖定、沒有罰款，而且獲利率足可與定存利率相媲美。

由於利率上升，貨幣市場基金的2023年收入變得更具吸引力；基金利率2月已超過4.5%大關，2022年初幾近於零。

貨幣市場基金旨在維持穩定的「基金單位淨值」(net asset value,NAV)，最適合以保本並減少變動為目標的投資人；史密斯補充，證券交易委員會(SEC)規定只有高信用品質、較短期限的證券才可被納入貨幣市場基金投資標的，所以投資風險非常低。因期限短，變動性低。

不過，銀行業Peapack-Gladstone Bank投資策略部門負責人費雪(Jeff Fisher)提醒，貨幣市場基金並非零風險，2008年金融風暴李曼兄弟(Lehman Brothers)宣告破產時便投資失利，一旦「基金單位淨值」跌破1美元便算虧損；而且不像定存可獲聯邦存保公司(FDIC)保障。

以下是專家列出的2023年七個最佳貨幣市場基金、以及一些證券交易基金(ETF,exchange-traded fund)：

一、先鋒領航的Vanguard Federal Money Market Fund(VMFXX)。貨幣市場基金與短期利率密切聯動，過去一年與聯邦基金目標利率變動步調一致，史密斯依此推估，這支基金今年將支付7天期SEC收益率5%；幾乎將所有資產投資於現金和美國政府債券，而且回購協議(repurchase agreements)以美國政府債券為抵押，其投資組合的加權平均期限14天，幾乎無利率風險。

二、JP摩根的JPMorgan Prime Money Market Fund(VMVXX)。投資公司、政府機構和政府贊助實體發行的債務證券(debt securities)，費雪說，這支基金也能夠以企業發行的浮動利率債券(corporate-issued floating-rate notes)、商業票據(commercial paper)以及資產支持的證券(asset-backed securities)為投資標的。投入非政府發行的證券可提高收益率，但風險較高。

三、Vanguard Municipal Money Market Fund(VMSXX)。適合尋找免稅投資標的的高所得人士，費雪說，該基金投資州、縣、學區和其他市政借款者發行的債務證券，投資收入免徵美國所得稅，有些州甚至免徵州稅；其7天SEC收益率較低，為3.2%，但稅後淨收益率好得多。目前投資組合包括780個免稅證券，平均10天到期，最低投資額3000美元。

四、景順公司(Invesco)的Invesco Government Money Market Fund(INAXX)。這是政府貨幣市場基金，通常將錢投入現金、機構債券、政府證券或回購協議，違約風險比主要貨幣市場基金(prime money market funds)低，收益率隨之降低，目前投資者類持股的7天SEC收益率為4.9%。初始投資最低額1000美元，後續購買須至少50美元，每月分配獲利，「基金單位淨值」始終維持每股1美元。

五、SPDR Bloomberg 1-3Month T-Bill ETF(BIL)。這是交易型開放指數基金(ETF)，而SPDR是全球第七大資產管理公司道富環球旗下的交易型開放指數基金。其投資組合只有AAA高品質等級國債，一至三個月到期，目前到期收益率5.2%，利率風險低，

六、貝萊德(BlackRock)公司的iShares 0-3Month Treasury Bond ETF(SGOV)。貝萊德是大規模全球性的資產管理業者，通常收費率0.12%，為吸引投資者，6月30日前降至0.05%，SGOV因此成為最便宜的超短期國債ETF之一，有效期限略短，僅0.1年。平均到期收益率也較低，為5.1%，按月分配獲利。

第七：景順公司的Invesco Treasury Collateral ETF(CLTL)。目前100%投資於期限不到一年的AA級美國國債，有效期為0.39年，利率風險仍非常低。目前的到期收益率為5.3%。