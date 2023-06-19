理財Q&A／車庫拍賣賺錢有訣竅

問：我家最近整修，整理出一大堆物品和衣服，想在車庫拍賣 ，請問該怎麼做才會賺錢？

答：通常家裡整理出一大堆用不到但狀況依舊良好的東西，親朋好友會隨口建議辦車庫拍賣。說歸說，多數人並不清楚在自己家賣東西牽涉到多少細節，複雜程度就像開業做生意，事前張羅了老半天，最後很可能只開張賣幾個小時、最多幾天。

所以，辦車庫拍賣要有完備計畫和準備才可能成功。

以下是專家列出的重點事項：

第一：可能需要申請車庫拍賣許可(Garage Sale Permit)。提早聯絡居住所在地的郡登記辦公室(county recorder's office)或者城鎮經理，詢問是否需要申辦許可、以及如何辦理。全美各城鎮的規則不同，申辦手續費也不一樣，有些地方免收手續費，有些地方甚至針對在社區張貼標牌的地點和時間都有明確規定，種種細節不勝枚舉，及早詢問才能及早準備。

第二：找到合適的宣傳管道。許多網站專門讓人宣傳車庫拍賣，不少網站免費提供服務，其收入主要來自廣告；GarageSaleFinder.com、YardSales.net以及 Garage Sales By Map都頗受歡迎，另外也可藉助Craigslist、臉書市集(Facebook Marketplace)及其他高人氣社群媒體 ，可能要花一點費用，但值得這麼做。

第三：選對日子。人們有空的周末最適合，亞利桑納州 新舊運動器材專賣店Sports and Fitness Exchange執行長佩特拉夫斯基(Josh Petrawski)過去經常辦車庫拍賣，長久累積經驗後便索性開店，如今仍大約每年辦一次車庫拍賣；他說，最好選擇周六早上舉辦，周日很多人上教堂。如果待售物品實在非常多，可從周六早上(甚至前一天的周五傍晚)開賣，直到周日晚間收攤。

第四：選對時間。根據一般經驗談，早上7點左右開始最適合，真的有一大群人喜歡逛車庫拍賣，通常一開張就會出現，想搶先選購好東西，總之要準備迎接早到者。有些人甚至會在開張前一天就到場預覽，您可決定是否為這群早鳥客服務，如果不歡迎預覽，最好在傳單上註明。

第五：事先規畫。有很多細節要事先想清楚，主要包括：

1.賣哪些東西？事先整理、清潔並且訂價。

2.哪些人負責賣？想清楚有哪些人一起工作、各負責哪些事、以及如何支付酬勞。

3.顧客如何付款？如果只收現金，務必在宣傳時註明。除了現金，是否接受Venmo付款、甚至會準備刷卡機接受信用卡或銷帳卡付款？有些銀行願意免費出借刷卡機，可提早詢問。

4.規畫預算。刊登報紙廣告必須付費，此外，在每個商品上貼售價也要先花錢買標籤，亞馬遜(Amazon)標籤500個售價11.99美元。如果接受刷卡，每一筆交易要付2.5% 3..5%手續費，要納入考量。價格標籤非常重要，少了這個，將要不斷回答絡繹不絕的詢價。

第六：佈置車庫賣場。須考量以下重點：

1.標牌：務必在主要道路或人來人往的交叉路口擺放清楚標牌引領人們到您的拍賣地點，標牌上的字要大、粗並且以箭頭標註方向。

2.人員配置：最好找家人和朋友一起到場幫忙，光靠自己一個人會忙不過來，如果讓顧客枯等將失去商機。

3.營造氣氛：不妨用背景音樂營造歡樂或寧靜平和的氛氛。如果家裡有小孩，可讓他們在一旁擺放一個桌子，提供咖啡和甜甜圈讓顧客享用，可拉長顧客的停留時間、提高售貨成功率。此外，可在車道盡頭裝點氣球，讓目標更鮮明。擺一些椅子、遮陽傘讓顧客感到舒適，也有加分效果。

4.準備量尺。出售沙發等大物件時需要量尺，讓顧客得到明確資訊。

5.準備裝錢的地方，可用鞋盒、錢箱或者錢袋，無論選擇什麼，都要備足零錢。一旦開賣、人潮上門，就不可能有時間到處找零錢，一定要事先充份準備。

越是及早完備規畫，越可能在出清家裡舊物品時趁機賺一筆。