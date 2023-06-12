理財Q&A／按4步驟 5年內退休不是夢

問：我打算五年內退休 ，該怎麼做才能確保準備就緒、安心退休？

答：為了確保安度退休後生活，有很多步驟要留意，在不同人生階段有不一樣的重點。

快要退休前的五年格外重要，所有人生規畫務必要付諸實行，不能再只是空口說白話。

無論打算幾歲退休，計畫退休年齡回算五年是最重要的。主要理由是：第一，這個階段比較能務實推估退休後的生活成本，通貨膨脹影響甚大，越是靠近退休年紀越能精確算出需要多少錢才能安穩過退休生活，包括理想的每月收入。第二，可開始計畫從退休帳戶提款，不同的退休帳戶有不同限制，例如社安金，越晚開始提領，每月金額越高。第三，在這個階段比較可全面了解為實現目標還有什麼努力空間，例如考慮調整投資 組合或試著賺取額外收入。

退休前五年可採取以下四個步驟，有計畫的準備迎接成功退休生活。

第一步：建立退休預算

妥善規畫預算是準備退休的第一步。理財業者Stone Pine Financial Partners創辦合夥人赫倫(Andrew Herron)說，退休前最重要的事情之一是估算支出。退休前五年間最容易預想將來需要什麼，應利用這段期間思考退休後可能有哪些變動，是不是會搬家？交通費是否一樣？可能有些支出金額會改變，通常，退休後交通費會減少、房貸可能付清、服裝等個人用品變得不再那麼重要，相對的，旅遊、醫療保建費用可能增加。

赫倫表示，規畫預算是關鍵的第一步，將影響各個收入來源如何使用，這些收入來源包括投資組合、社安金或養老金。

第二步：規畫收入來源

思考過退休生活的可能費用後，接著要確保有足夠收入支付。想一想，退休後有哪些收入來源？每個來源大約有多少錢？有些帳戶根據您的年齡設定提款額上限，務必針對每個帳戶計算退休後可動用的額度。

理財業者U.S. Bank Private Wealth Management華盛頓州市場負責人阿諾德(Catherine Irby Arnold)說，退休時幾歲將直接影響該先從哪個帳戶提領資金；例如，如果退休時超過59歲半，從IRA帳戶提款不必繳罰金，但如果沒必要領就不要動用，專家通常建議人們先動用非退休帳戶，接著動用提款須納稅的帳戶，最後才動用羅斯帳戶(Roth)等免稅帳戶。

阿諾德說，等到70歲才提領社安金，每月金額絕對會高很多。

退休前的最後幾年最可以預測退休年齡、也比較可以精確推估通貨膨脹的影響，是全盤綜觀收入、提領時間表及規畫用途的最佳時機。

另一理財業者The Bottom Line Group執行長漢默伯格(Michael Hammelburger)提醒，規畫各帳戶提款策略時別忘了將納稅、通貨膨脹及市場行情波動等因素納入考量。

第三步：調整投資

退休前五年確保投資報酬足以支應未來生活所需格外重要。漢默伯格建議，越接近退休，越應該謹慎調整投資策略以降低投資風險、提高財務安全，具體的作法包括投資組合加重保守資產如債券或固定所得證券，最好與理財專家討論。

第四步：鞏固醫療保健計畫

年紀越大，醫療保健費用越昂貴，所幸屆滿65歲可使用聯邦健保 計畫(Medicare)。

在失去雇主提供的健保計畫前先規畫退休後該如何支付醫療費用。赫倫建議，先確定目前醫藥費是多少，再想一想退休後可能增、減的費用，並且盡可能了解聯邦健保計畫可支付哪些部份？是否需要另外補充買保險？如果屆滿65歲退休，多半可依靠聯邦健保計畫，但如果提早退休，就要多方研究考量。

經過多方評估和思考後發現自己還沒準備就緒，該怎麼辦？

赫倫說，不要絕望，相對的，應積極找出幾個可以努力的重點。

目前條件不足以在五年內退休，不代表真的不能五年內退休，而是要想想，未來幾年是否可以再加把勁額外賺錢、存錢補足不夠的部份，或者可減少支出，說不定可考慮搬到其他生活費比較便宜的國家。

如果再怎麼努力都無法如願在五年內退休，或許可稍微調整目標。

總之，提前設定退休年齡、檢視自己的條件並及早規畫，會比別人更有機會找出問題並及早想辦法。