理財Q&A／你是有錢人嗎？4標準衡量

問：要如何界定自己是不是有錢人？

答：人們也許有時候覺得自己有房有車又可常常旅遊，好像還算有錢，但有時候看到富人排行榜的驚人身價，又覺得自己距離富裕人家的境界還差得遠。

究竟，怎樣才算是有錢人？專家說，「富有」的定義並非科學性，但確實與算術息息相關。

致富絕非易事，必須下很多功夫。除了致富不容易，定義「富有」也同樣困難。

想知道自己是否富有，需要考慮很多因素。

富有(Rich)vs.富足(Wealthy)

這兩個形容詞都帶有「很多」的意思，但根據財務專家，兩個看似相似的詞同中有異。

絕大多數個人理財專家傾向於將「富足」定義為財務自由。

有些專家認為，假如沒有很多債務，而且有足夠收入做自己想做的事，就算「富足」，即使收入很低也可能富足，儲蓄 帳戶有可觀存款、從來不為付帳單發愁，而且一旦想買什麼，就可自由花錢，這樣的人也許財富不多、不算富有，卻堪稱富足。

紐約市財富與投資 管理公司Wilmington Trust執行長兼董事長梅斯特(Doris Meister)說，「富足」一詞有許多語義，而且有不同程度和定義，好比說，個人財富可根據生活狀況加以定義，住在小城市或物價較便宜州可享豪華生活，收人較少卻住在高物價地區，可能為生計掙扎，光看數字無法下定論。

有些專家說，「富有」是指透過薪資或投資而得到很多金錢，其實可能負債累累，以致於消費的自由受限制，可能算是「富有」卻「不富裕」

對某些人來說，「富有」與「富足」並存，毫不衝突，這種最高境界是，財富規模非常大，大到一輩子怎麼花也花不完，是真正富裕。

淨財富vs.所得

這兩個觀念有助於界定究竟是「富有」還是「富足」。

「淨財富」是全家總資產減去債務，富有，絕對有可能因為有很多淨財富、而非所得。例如，某人也許薪資微薄但坐擁大筆遺產，或者可能有一塊土地，賣掉後可讓銀行帳戶大筆入帳。

梅斯特說，實在沒有明確數字或閾值、定義表明「富有」，人人都可定義，就好比說，有些人想擁有很多房地產，有些人想擁有船舶，有人想捐贈，有人則想投資藝術品。歸根究柢，知道自己可透過明智投資財務資源來實現目標，就是 「富裕」。

財富標準的量尺

「富有」、「富足」、「有錢」(well off)或者「貧窮」？這是主觀判斷，但還是有些財富標準可判斷每個人的狀況。

標準一：銀行帳戶有多少錢？

嘉信理財(Charles Schwab)每年都會公佈報告，綜觀美國人對儲蓄、支出、投資和富裕有什麼看法，2022年現代財富調查(2022 Modern Wealth Survey) 針對全美1000名21至 75歲的成人訪查，彙總意見後稱，淨財富220萬美元才算有錢。

220萬美元這個數字非常主觀，美國家庭平均淨財富是12萬1760美元，所以，淨財富高於12萬 1760美元、卻離220萬美元有很大距離，比起很多人算是相當不錯了。

根據嘉信理財調查，1000位受訪者的結論是，一旦淨財富77萬4000美元就算擁有舒適財務。

標準二：退休 生活過得如何？

理財服務機構 TIAA 駐費城財富管理顧問波塔什 (Evan Potash) 表示，所謂「富有」，很大一部分是根據是否能在需要時退休研判，一旦退休，可不可以過舒適生活？

多數人期待財務專家從投資報酬的角度談論退休問題，並希望專家回答這個問題，諸如存款要達到多少才能退休？波塔什認為，應將問題調整為：如何規劃儲蓄，才能確保存款足供餘生使用？

標準三：支付多少所得稅？

2022年個人所得至少53 萬9901美元、夫婦合併報稅收入至少64萬7851美元便採用最高稅率37%，如果收入達到這個水準，多半被認為算是「富有」。

標準四：投資狀況如何？

合格理財規劃師、密西西比州財務規劃公司Childfree Wealth 創辦人齊格蒙(Jay Zigmont)說，與其繞著「富有」這個主題打轉，他總鼓勵客戶思考「財務獨立」，每當可從投資提取足夠金錢付日常費用，便算財務獨立，試圖靠投資謀生的人通常會試著把用以謀生的投資收入控制在總投資收入的 4%以內。

齊格蒙說，如果可將投資收入謀生的比例控制在4%以內，確實有足夠金錢做自己想做的事，可自由選擇、享有彈性，正是「富有」的真正重點，或許買不起私人飛機，卻可隨時率性辭職。

最重要的是，理財時不覺得壓力沉重，大致上還算財務舒適，光是這樣已價值無窮。