理財Q&A／收入增加 該避免「生活方式膨脹」？

問：我的收入年年增加，生活享受跟著不斷升級。這樣是不是做錯了？該如何避免或調整？

答：生活享受隨著收入增加而升等，稱為「生活方式膨脹」(Lifestyle Creep)，賺得多、日子過得更舒適固然無可厚非，但如果不加節制，將永遠無法累積財富。

人性泰半如此，總是不斷要得更多。

個人理財業者Next Gen Personal Finance教育推廣總監埃斯皮納爾(Yanely Espinal) 說，有一說叫「享樂跑步機」(hedonic treadmill)，無論得到再多，所得到的幸福感總會回到基本底層、永遠不會真正滿足，不斷想追逐更多、更多。

人們常認為只要加薪就會解決所有金錢問題，有更多收入就負擔得起更高檔的旅遊、存更多應急儲蓄 、付頭期款買房子，理論上沒錯，但如果不小心，增加的支出超過增加的收入，最終拖累財務。

「生活方式膨脹」是什麼？

生活方式膨脹會讓人慢慢習慣享用奢侈品、增加支出並傷害儲蓄能力，很危險。

借貸機構Achieve Lending總裁恩萊特(Kyle Enright)說，隨著收入增加，日常支出及非必要支出隨之增加，便導致「生活方式膨脹」，有些東西在過去收入少時被視為奢侈品，如今收入增加，奢侈品搖身一變成了必需品。

一旦發生「生活方式膨脹」，人們可能搬進更大房子、車子升等、揮霍買名牌服裝，假如所有增加的收入全部投入奢華享受、未能增加財務安全度，那麼，收入增加的好處幾乎消失殆盡。

私立天主教學校克瑞頓大學(Creighton University)金融教授強納生(Robert Johnson)表示，賺的錢全部花光光將無從改善財務。

「生活方式膨脹」很糟糕嗎？

隨著收入增加讓生活水準適度提升合情合理。

但隨著收入增加卻無法落實保有六個月儲蓄、或者支付子女教育費等理財目標，「生活方式膨脹」就變成問題，這麼一來，生活享受大幅提升卻將未來的財務目標擺在一邊。

如何避免「生活方式膨脹」？

最佳辦法是謹守預算。

埃斯皮納爾表示，最好每次領薪水固定保留一定比例儲蓄，即使保留的比例不變，隨著收入增加，儲蓄也會變多；當然，最好可隨著收入增加而提高存款比例。

埃斯皮納爾建議設定自動轉帳，每次領薪水便從中提撥固定比例轉存到儲蓄帳戶，趁著錢還沒落入手中時提前儲蓄。

另一重點是，定期檢視財務目標、並且分析目前的支出習慣是否有助於達成目標。埃斯皮納爾說，與伴侶一起設定目標很重要，朝著目標規劃儲蓄、支出。

優先考量未來將可力求長期財務穩定，因此，強納生建議將投資 納入規劃，可年輕時量入為出，老來退休 才可安享豐裕生活。

收入增加打理有訣竅

由儉入奢易，收入增加很容易揮霍，必須提高警覺用方法控制，才不會散盡銀兩。

專家提出以下打理訣竅：

第一：如果原來生活已相當舒適，收入增加後最好保持原有物質水準，把多出來的收入拿去投資，隨著時間累積獲利。

第二：優先償還高利債務。假如信用卡債等高利債務，應優先還清，既可免利息、將所有資金計入預算，又有助於提高信用分數。

第三：擴大應急金。理想狀況是備有相當於三到六個月生活費的應急金。

第四：為退休儲蓄。恩萊特說建議在收入增加後開始盡可能拉高401(k)存入款，充份享有公司搭配款(match)；如果投資順利，也許有足夠財力提早退休。

第五：考慮把錢投入房地產或其他投資。如果有自己的房屋，可花錢整修、增加房產價值，或者進行其他投資、增加資產。

第六：捐款助人。行有餘力拿錢出來捐贈，既可回饋社會、又能幫助需要的人。

該如何分配及使用增加的收入？見人見智。無論選擇哪一種方式，務必謹慎評估對財務狀況的影響。

理財教育專家埃斯皮納爾說，加薪後買車、買房或增加其他物質享受，一開始會感到加倍快樂，但很快的，高等物質享受變得稀鬆平常，快樂不如以往，於是會追逐更多更高檔的享受，沒完沒了。

人們不該阻止自我犒賞，但務必適可而止，理財生活應兼顧「快樂」與「健康」，偶爾揮霍一下，千萬不要因此犧牲儲蓄或退休。