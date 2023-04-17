理財Q&A／該不該動用401(k)帳戶還債？
問：我最近失業，手頭很緊，想動用401(k)帳戶裡的退休老本還房貸還有一些信用卡債，請問我該這麼做嗎？
答：退休前提領401(k)帳戶裡的錢，稱為401(k)「困難退市」(hardship withdrawal)。
如果情非得已，從退休帳戶裡提領一些錢確實是解決方法之一；不過要注意，在設定的退休年齡前提領必須繳納罰金和稅款，還會有種種不利的後果。
假如真的要提前動用，必須充分了解會付出哪些代價，權衡過後再決定是不是真的要從帳戶裡領錢出來。
重點分述如下：
第一點：了解 401(K) 提款對整體理財的影響
紐約市泰恩法律集團 (Tayne Law Group) 創辦人兼首席律師泰恩 (Leslie H. Tayne Esq. )說，提領出來的錢繳納所得稅和罰款後，真正可用來還債的金額大大減少。
如果未滿 59歲半，從傳統 401(k)帳戶提款須繳納所得稅、還要依提領金額納10%罰款。例如，從帳戶領2萬美元打算還債，如果稅基22%，就必須付4400美元所得稅，還要繳納10%款、也就是2000美元，東折西扣後只剩下1萬3600美元可還債。
屆滿59歲半就不必繳納罰金，然而，只要是從傳統401(k)帳戶領錢，仍須繳所得稅，但假如帳戶是羅斯401(k) （Roth 401(k)）並持有帳戶至少5年，可免納稅。
泰恩說，401(k) 提款的優點之一是，領出來的錢不必還回去，可用來償還信用卡債等高息債務；不利的是，退休儲蓄餘額勢必下降，如果領錢去還債後沒有痛定思痛，想辦法改變習慣遠離債務並長期儲蓄，日後可能再陷入財務困境，而且退休儲蓄也沒了。
第二點：了解「困難退市」的操作方式
某些情況下，從401(k)帳戶領錢出來還債除了繳所得稅、課罰金外，並不會衍生額外費用，只要符合面臨「立即及沈重財務需求」的大原則以及國稅局要求，就可順利操作「困難退市」。
具體而言，「立即及沈重財務需求」是指：
1)有特定醫療費用
2)需要支付喪葬費用
3)首次購買房子
4)有符合資格的教育費用待支付
5)天災過後需要整修房屋
近幾年越來越多人進行「困難退市」，可能與通貨膨脹加劇、生活成本高漲有關，失業以及必須支付保險未給付的醫療費也是不得不提前動用退休金的主要原因。
進行困難退市前，務必先查明是否有資格這麼做，也要考量這麼做的長期影響，最主要的是，退休後養老金會變少，要有心理準備。
第三點：考慮舉借 401(k) 貸款
有些401(k)計畫會讓人們貸款。
泰恩說，如果您的帳戶允許貸款，舉借401(k) 貸款等於自己跟自己借錢，日後連本帶利還款時，將同步把帳戶缺口補回去。
泰恩進一步說明，通常有五年的時間還貸款，而且國稅局允許的貸款金額有限，最多是既得餘額(vested balance，指：帳戶中已兌現餘額)的一半，例如有 8萬美元既得餘額，貸款額可達 4萬美元。
舉借401(k)貸款的好處是不必查看信用分數，而且鳳凰城理財業者Capital Choice Financial Group理財專家海特(William Haight)說，也不會拖累信用分數，只要條件符合，支付貸款利息不必納稅。
一旦還清債務，這麼做可提供額外儲蓄，您可彈性決定在多少時間內還多少錢，泰恩提醒，如果未依約定還款，將衍生所得稅和罰款。
此外，離職時如果還有貸款餘額也會有麻煩，必須限期60天內還清，才可避免罰金及費用。
第四點：想想看哪一種方法最適合自己
一旦舉借401(k)貸款，投資的金額將暫時減少，如果提領出來，領出來的錢將完全從帳戶消失而無法增值。
加州Achieve Resolution總裁福克斯(Sean Fox)說，提前動用401(k)帳戶並非上上策，畢竟那些是退休計畫裡的錢；他建議優先想想看有沒有其他還債辦法。
如果不動用退休金，還能怎麼樣籌款？
也許可考慮全盤調整預算，例如暫停把錢存入退休帳戶而優先還債、想辦法降低家用支出以便擠出一些現金還債。
此外，可考慮使用「債務轉移信用卡」(balance transfer credit card)，就是開辦一張新卡，把原有卡債轉移過來，在特定期間內享有零利率；還可考慮「債務重組」(debt consolidation loan) ，把原本利率較高的貸款全部整合到一個利率較低的貸款，省下一些錢。
只要用心評估、設定理財計畫並且按部就班執行，終會無債一身輕；如果能避免動用401(k)帳戶再好不過了，日後才有老本安享晚年。
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