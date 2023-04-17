理財Q&A／該不該動用401(k)帳戶還債？

問：我最近失業，手頭很緊，想動用401(k)帳戶裡的退休老本還房貸還有一些信用卡債，請問我該這麼做嗎？

答：退休前提領401(k)帳戶裡的錢，稱為401(k) 「困難退市」(hardship withdrawal)。

如果情非得已，從退休帳戶裡提領一些錢確實是解決方法之一；不過要注意，在設定的退休年齡前提領必須繳納罰金和稅款，還會有種種不利的後果。

假如真的要提前動用，必須充分了解會付出哪些代價，權衡過後再決定是不是真的要從帳戶裡領錢出來。

重點分述如下：

第一點：了解 401(K) 提款對整體理財的影響

紐約市泰恩法律集團 (Tayne Law Group) 創辦人兼首席律師泰恩 (Leslie H. Tayne Esq. )說，提領出來的錢繳納所得稅和罰款後，真正可用來還債的金額大大減少。

如果未滿 59歲半，從傳統 401(k)帳戶提款須繳納所得稅、還要依提領金額納10%罰款。例如，從帳戶領2萬美元打算還債，如果稅基22%，就必須付4400美元所得稅，還要繳納10%款、也就是2000美元，東折西扣後只剩下1萬3600美元可還債。

屆滿59歲半就不必繳納罰金，然而，只要是從傳統401(k)帳戶領錢，仍須繳所得稅，但假如帳戶是羅斯401(k) （Roth 401(k)）並持有帳戶至少5年，可免納稅。

泰恩說，401(k) 提款的優點之一是，領出來的錢不必還回去，可用來償還信用卡債等高息債務；不利的是，退休儲蓄餘額勢必下降，如果領錢去還債後沒有痛定思痛，想辦法改變習慣遠離債務並長期儲蓄，日後可能再陷入財務困境，而且退休儲蓄也沒了。

第二點：了解「困難退市」的操作方式

某些情況下，從401(k)帳戶領錢出來還債除了繳所得稅、課罰金外，並不會衍生額外費用，只要符合面臨「立即及沈重財務需求」的大原則以及國稅局要求，就可順利操作「困難退市」。

具體而言，「立即及沈重財務需求」是指：

1)有特定醫療費用

2)需要支付喪葬費用

3)首次購買房子

4)有符合資格的教育費用待支付

5)天災過後需要整修房屋

近幾年越來越多人進行「困難退市」，可能與通貨膨脹加劇、生活成本高漲有關，失業以及必須支付保險未給付的醫療費也是不得不提前動用退休金 的主要原因。

進行困難退市前，務必先查明是否有資格這麼做，也要考量這麼做的長期影響，最主要的是，退休後養老金會變少，要有心理準備。

第三點：考慮舉借 401(k) 貸款

有些401(k)計畫會讓人們貸款。

泰恩說，如果您的帳戶允許貸款，舉借401(k) 貸款等於自己跟自己借錢，日後連本帶利還款時，將同步把帳戶缺口補回去。

泰恩進一步說明，通常有五年的時間還貸款，而且國稅局允許的貸款金額有限，最多是既得餘額(vested balance，指：帳戶中已兌現餘額)的一半，例如有 8萬美元既得餘額，貸款額可達 4萬美元。

舉借401(k)貸款的好處是不必查看信用分數，而且鳳凰城理財業者Capital Choice Financial Group理財專家海特(William Haight)說，也不會拖累信用分數，只要條件符合，支付貸款利息不必納稅。

一旦還清債務，這麼做可提供額外儲蓄，您可彈性決定在多少時間內還多少錢，泰恩提醒，如果未依約定還款，將衍生所得稅和罰款。

此外，離職時如果還有貸款餘額也會有麻煩，必須限期60天內還清，才可避免罰金及費用。

第四點：想想看哪一種方法最適合自己

一旦舉借401(k)貸款，投資的金額將暫時減少，如果提領出來，領出來的錢將完全從帳戶消失而無法增值。

加州Achieve Resolution總裁福克斯(Sean Fox)說，提前動用401(k)帳戶並非上上策，畢竟那些是退休計畫裡的錢；他建議優先想想看有沒有其他還債辦法。

如果不動用退休金，還能怎麼樣籌款？

也許可考慮全盤調整預算，例如暫停把錢存入退休帳戶而優先還債、想辦法降低家用支出以便擠出一些現金還債。

此外，可考慮使用「債務轉移信用卡」(balance transfer credit card)，就是開辦一張新卡，把原有卡債轉移過來，在特定期間內享有零利率；還可考慮「債務重組」(debt consolidation loan) ，把原本利率較高的貸款全部整合到一個利率較低的貸款，省下一些錢。

只要用心評估、設定理財計畫並且按部就班執行，終會無債一身輕；如果能避免動用401(k)帳戶再好不過了，日後才有老本安享晚年。