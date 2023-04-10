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理財Q&A／今年退稅可能縮水 應做最壞打算

周芳苑

問：請問今年普遍退稅的情況怎麼樣？退稅金額會比去年減少嗎？如何因應？

答：去年政府因應疫情而祭出若干措施，有利於退稅，今年這些措施多半到期停止了，退稅金額很可能隨之減少；所以，引頸期盼退稅之際，要做好心理準備，而且搭配開源節流，以免影響財務狀況。

根據全國納稅人權利保護局(National Taxpayer Advocate)提報國會的資料，2022年時，全美約三分之二納稅人申報2021年度所得稅可獲退稅，平均退稅金額高達3200美元；今年申報2022年度所得稅時，退稅很可能普遍縮水。

去年情況特殊，退稅額異常增加，主要是因為政府提供短期稅賦優惠。

其中，「兒童及被撫養人看護費用抵減」(Child and Dependent Care Credit)去年擴大，今年恢復常態，未採逐項列舉扣除的納稅人原有抵減不復見，而且所有人都不再有刺激紓困金。

今年截至目前為止，退稅額平均較去年創下的新高紀錄減少10%。

許多人去年嚐到退稅甜頭，今年還期待靠著退稅翻轉財務窘境，但專家提醒不要抱太大期望。

密西根州合格財務治療師布萊恩波德文(Lindsay Bryan-Podvin)說，應做最壞打算，就如同為任何有壓力的情況預做準備，轉念想想人們多納稅可提升教育等公共資源，或許也可減輕沮喪感。

無論退稅金額多少，依循以下正確原則有利無害。

第一：預做支出規畫

如果有退稅，該如何使用？每個人可根據自己的情況規畫，存起來當應急金、償還高息信用卡債、為未來儲蓄等等，都是可能選項。

布萊恩波德文說，優先償還龐大金額的高息信用卡債在紙面上似乎較合理，但是從心理層面看，將小額信用卡債全部還清，即使利率相對低，似乎更有成就感，有助於繼續致力改善財務。

第二：自動存款

即使退稅金額比平常小，還是可以把一部份存起來；不妨設定直接存款(direct deposit)到平常不會動用的銀行帳戶，存起來當應急金或者未來儲蓄。此外，也可設定明確的大目標，例如上大學、結婚生子等等，為目標存錢。

第三：適量挪用一些錢休閒娛樂

把退稅全部拿去瘋狂購物對財務毫無幫助、甚至有害，但適量動用一小部份犒賞自己，合情合理，例如吃一頓特別的大餐。如果心目中想買高單價用品，不妨在紙上寫下來，接著30天反覆思考該不該買，等到退稅入帳，還是決定要買時再出手，可免衝動購物。

第四：適量降低薪資保留稅款

報稅結果取得高額退稅，很可能是因為過去一年從薪資保留太多稅款、導致最後國稅局退稅，麻州理財業者BRIO Financial Planning理財規畫師莫里斯(Michelle Morris)形容，薪資多保留稅款就像是無息借錢給政府。

與其每一年報稅時等著一大筆退稅，倒不如將薪資保留稅款(tax withholding)降低，每月實拿薪資可多一些；只要填寫新的W4表格、提交給雇主，就可調整。

填表調整保留稅款時，應妥善規畫每月實拿的薪資，莫里斯建議自動轉存到銀行帳戶，也許存入401(k)退休帳戶；此外，填表調整的幅度要適切，免得平常保留的稅款過少，報稅時要一口氣補太多稅，可能捉襟見肘。

第五：善用報稅機會全盤檢視財務

布萊恩波德文說，多數人平常不會查看財務資料，報稅時要準備各種文件、填資料，可趁機全盤檢視財務；尤其可一目瞭然比較收入與支出，由此看出平常的花錢習慣、思考日後財務目標、訂出行動計畫。

一整年下來才通盤檢視財務時可能會發現茲事體大，因此專家建議，平常就該定期把銀行明細拿出來用心看一看，以減輕檢視財務狀況的壓力，而且及早研擬理財規畫、設定目標並採取行動。

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