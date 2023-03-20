理財Q&A／聯邦面臨債務上限 個人該怎麼辦？

問：最近新聞報導常提到美國正逼近「債務上限」，這代表什麼意思？對個人有何影響？該如何因應？

答：目前美國正面臨「債務上限危機」(Debt Ceiling Crisis)。截至 2023年1月 19日，美國債 務已達上限，正如財政部長葉倫(Janet Yellen)在寫給國會的信中所言，政府現在不得不採取非常措施以避免國債違約。

民主黨主導的參議院和共和黨控制的眾議院都忙著尋求解決方案，很可能會提高債務上限。

政府債務達到上限、可能進一步提高上限，勢必會對國家、社會、仍至個人產生經濟上的影響。

「債務上限」是國會為避免政府過度舉債而於1917年設定的政府借款額度上限；1960年以來，國會曾將上限上調78次之多。

設定債務上限旨在確保政府國債免於違約；截至目前，國債未曾違約。

目前情況

目前政府的債務上限約為31兆4000億美元。

理財業者Summit Financial投資長貝里(Kevin Barry)解釋，葉倫部長提到的非常措施包括暫停對「美國公務員退休基金」(U.S. Civil Service Retirement Fund)投資等相關行動。

政府達債務上限與債務違約不同，今年稍晚才可能違約；採取非常措施就是為了爭取時間解決問題。貝里預計，政府付帳單的能力可能6、7月會耗盡，假如未通過債務上限法案，社安金支付可能被迫中斷，而且政府債務利息將付不出來。

政府觸及債務上限，不得不設法削減開支以避免拖欠還款，假如不盡快實施長期解決方案，政府各項方案最終可能都沒有資金挹注。

★多項福利 恐被砍掉

華盛頓理財業者 Stewardship Concepts Financial Services 認證財務規劃師施瓦布(Noah Schwab) 說，政府債務觸及上限，將無法再借錢維持目前支出，這麼一來，社安金(Social Security)和聯邦醫療保險 (Medicare)等福利可能被砍掉。

高度倚賴這些社會福利的低收入者將大受衝擊，其他人也受影響。

截至目前，美國債務從未違約，債務上限危機最大傷害究竟是什麼？無前例可循。理論上說，除了社安金和醫療保險等計劃面臨風險，聯邦雇員工資和退伍軍人福利也可能被迫拖欠。

另一理財業者Achieve 聯合創辦人兼聯合執行長斯特羅(Brad Stroh)說，聯邦政府按月向6500 萬退休人員支付1000餘億美元社安金等福利、向200多萬文職人員支付480多億美元工資和福利、向500多萬名退伍軍人及其家屬支付10億餘美元養老金和傷殘補償金；人們已承受通貨膨脹、利率飆升之苦，一旦這些計劃或福利停擺，龐大的福利接受者恐無力支付基本開銷。

斯特羅說，債務上限危機也可能導致購屋者無法獲政府支持的房貸，進而影響房地產市場，貸方也恐無法獲政府服務以確保借方還款、房貸市場安全。

不僅如此，國稅局本納稅季可能延後取得用以發放退稅所需的資金，拖累納稅人。

國會提高債務上限有何影響？即使國會提高債務上限、國債免違約，仍可能有足以影響人們的政治後果。

施瓦布說，過去政府總是提高債務上限以求因應，這需要兩黨共同努力，經常被用作爭取其他政策的籌碼。

巴里說，民主黨支持提高債務上限，但共和黨已宣布，希望提高債務上限的同時提出削減政府支出的法案。

就在各方努力妥協之際，很可能通過削減「可自由支配支出」(discretionary spending，非必要支出)，對老百姓的影響還有待評估。

★整體經濟也受拖累

債務上限危機除了為政府計劃的持續性蒙上陰霾，還會影響整體經濟。

施瓦布說，政府支出占經濟很大一部分，減少支出將對經濟將有負面影響、甚至陷入嚴重衰退，一旦導致政府拖欠債務，美國將失去「投資避風港」的國際信譽，日後將更難借款。

巴里提到，2011年美國曾面臨財務大危機，原訂7月31日資金耗盡，所幸新法案當日簽署。7月底之前好幾週，股市下跌，華爾街(金融業)似乎向華盛頓(政府)發出信號表明該解決問題了；巴里預計，今年將重演同樣戲碼。

★建議強化財務安全

千萬袖手旁觀，應抱著最好的希望、做最壞的打算，採取措施強化財務安全。

斯特羅建議，高度倚重政府計劃的人須有備案，以免在暫時無法獲得政府福利時斷炊，包括搜尋社區資源以支付水電費、調查哪裡有可食物發放可取得平價或免費雜貨、重新審視家庭預算並開源節流；總之，要有憂患意識。