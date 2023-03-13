理財Q&A／買大家電 選購時機學問大

問：我計畫搬家，需要添購大型家電，請問何時是最佳購買時機？

答：疫情 、供應鏈 問題以及通貨膨脹 等諸多因素已改寫洗碗機、電冰箱等大型家電的採購規矩，慣有的家電最佳選購時機不再百分百適用。

曾經有一段時期，大型家電最佳選購時機是總統日(President's Day)和國殤日(Memorial Day)等全美假期長周末，冰箱、烤箱、洗碗機和其他電器大規模促銷，如今，這些假期促銷依舊，但歷經疫情後，供應鏈出問題、通貨膨脹居高不下，導致貨源不穩定，因此，只要有貨、買得到，就是最佳時機，不要傻等假期促銷。

隨著通貨膨脹率下降，家電價格漲幅有限；根據消費者物價指數(CPI)，2022年12月至2023年1月間，全美大家電價格下跌2.4%，今年1月更較去年1月下跌3.9%。

等待一年 已成常態

暫且不管價格，近來選購大型家電還有很多因素要考量；電器市場如同叢林、選擇遠比過去多得多，而且牽涉供應鏈、通貨膨脹、供需議題，買起來有些費神。

針對供應鏈，如今仍是問題，冰箱等又大又笨重的電器情況特別嚴重。維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)供應鏈管理分析副教授肖克利(Jeff Shockley)說，大型電器笨重、而且很占空間，移動難度高，因此，廚房改造業者Kitchens By Good Guys 設計顧問邦普斯(Simone Bumpus)表示，高檔昂貴的電器最容易出現供應鏈問題，高檔冰箱或烤箱平均約18個月才能送達顧客家裡，買高檔大家電等待一年已成常態。

即使家電商品運送正常，供應鏈問題仍會影響電器裡的關鍵零件。德州供應鏈業者E2open產品營銷助理副總裁巴拉科(Gary Barraco)說，家電多半內建晶片，而勞動力持續短缺、中美政治動盪讓多年來的半導體供應不足問題雪上加霜。

針對通貨膨脹，汽油、卡車運輸和倉儲空間需求增加都對家電成本結構產生負面影響，助長通貨膨脹，肖克利補充，勞動力成本走高也讓洗碗機製造成本不斷增加。

通貨膨脹並且影響家電產品裡的許多零件，人們很少正視這個問題；巴拉科舉例，常被當成焊接劑的錫材去年價格飛漲。

至於供需，直接影響家電價格。巴拉科說，由於疫情封鎖、供應鏈出問題，許多工廠供貨才剛開始趕上需求，某些領域落差已超過六個月，小家電也受影響；供不應求推高成本，廠商因獲利能力不如過去，幾乎將成本全部轉嫁給消費者。

四大時段 快來撿便宜

雖然供應鏈、通貨膨脹、供需失衡導致市場混亂，選購家電的絕佳時機仍有通則可循。

以下時段買家電通常可省最多錢：

9月到12月：新型號商品通常會在這段時間上市，零售業者須騰出空間展售新產品，舊型號商品勢必要降價出清，所以這段時間可逢低買進舊型號家電。

假期周末：包括總統日、國殤日、美國國慶日(Fourth of July)、勞動節(Labor Day)、感恩節(Thanksgiving)等大節日大周末，其中又以感恩節最有看頭，往往從節後的黑色星期五到隔周星期一大促銷，冰箱、洗碗機等家電商品都有折扣。

春、秋季：未必是所有電器的絕佳購買時機，但往往可在這段時間找到空調和暖器折扣，因為銷售量相對小、廠商比較可能降價促銷。

年底或月底：零售商通常會這個時候降價出清庫存，也趁機將當月份銷售收入拉高。

由於市場充滿各種不確定因素，假如很清楚自己需要哪些大型家電、而且對品牌選擇很挑剔，那麼最好現在就開始搜尋、物色並與客戶服務代表討論，很可能您看中的商品缺貨，必須調貨，起碼幾個月後才到貨。

邦普斯建議，如果想選購高端、客製化的產品，勢必要等很久才能交貨、而且潛藏變數，只要供應鏈中任何一環節出問題就會影響最後的交貨時程。

所以，如果要買大型家電要及早採取行動，而且對品牌、型號保有彈性，以免落空。