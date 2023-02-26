耐心理財 專家推薦8步驟

問：請問在2023年的經濟環境下該如何增加財富？

答：最高原則是養成良好的理財習慣。

德州達拉斯的註冊理財規劃師特納 (Scott Alan Turner)說，財富是隨著時間積累起來的，無法一蹴可及，最佳策略之一是「耐心等待」，只要有足夠耐心，就可能獲得可觀複利。

同理，如果想在2023年積累更多財富，必須耐心依照理財顧問建議去做。

第一步：檢視並更新預算規劃。田納西州理財業者 Stivers Financial Services 投資 顧問兼創辦人斯蒂弗斯(Brian Stivers)說，新的一年開始時應分類評估每月預算，包括「重要的生活開支」和「非必要開支」，接著可推估「可自由支配收入」(discretionary income，指：扣除必要開銷後的所得)，從中決定存入退休金 或儲蓄 帳戶的數字，而後便可開始按月儲蓄。

第二步：加碼儲蓄。首先需要開立儲蓄帳戶，可作為應急金之用，出現緊急情況時可調度，以免向銀行借錢， 連帶的可減少債務、增加淨資產。

無論有什麼樣的投資組合，儲蓄帳戶永遠是核心，既可管理現金流，又可支付預期外費用，無需申請貸款，而且，一旦出現絕佳投資機會，坐擁豐沛儲蓄帳戶便可及時把握投資良機。

第三步：還清債務。新澤西州理財業者American Prosperity Group 創辦人兼執行長查內特 (Mark Charnet) 說，還清債務是積累財富的初期關鍵步驟，淨資產高的人通常不會支付一大筆利息，減少負債可有效避免利息。

查內特說，增加淨資產的第一要務是清除債務，而且每個財務計劃都該附帶這個重點，每當付信用卡款項時，實付金額務必要高於最低繳款額。

第四步：加碼存退休金。許多專家建議將年收入10% 到15%存入退休帳戶，假如目前離這個原則還差得遠，先以節省 1%、2% 或稍微多一點為目標，只要每一期薪資都加碼存退休金，退休儲蓄就會逐年累積。

假如債台高築，需要花很多年還清，許多財務顧問建議同時還債和存退休金，斯蒂弗斯建議採取平衡法兼顧投資及減少債務，例如，每月有 500 美元可理財、而且有信用卡債務，應一半還債、另一半儲蓄和投資，平衡法有助於加快增加淨資產。

第五步：投資自己。把錢存入退休金帳戶或投資在孩子身上對自己的未來是保障，不過，現在在自己身上可增加淨資產，好比說讀研究所，理論上來說可謀得更好的工作，可增加資產。

根據美國線上課程供應商 Coursera，碩士畢業生平均年薪 8萬1848 美元，學士畢業生平均年薪6萬9368 美元；該網站並稱，擁有碩士學位的人失業率低於擁有學士或副學士學位(associate degrees)的人，失業率各是 4.1% 和 5.5%。

不過要注意，務必要權衡潛在收入與攻讀研究生所背負的債務。

此外，花錢聘請職業或財務教練，可能有助於升遷，這也是投資自己的一種方式。

第六步：降低稅賦。善用節稅之道有助於增加淨資產。好比說，「兒童和受撫養人稅收抵免」(child and dependent care tax credit)和「終身學習稅收抵免」(lifetime learning credit)可直接抵消納稅額， 同時，「稅收扣除」 (tax deduction)可減少應稅收入。

只要能降低稅率，便可能節省數千美元稅款，值得設法降低稅級。 例如，單身者年收入8萬6376 美元，稅率為 24%，若聽從財務顧問建議進行慈善捐款，可能將應稅收入降低1美元，稅率便下降一階至22%。

第七步：工作更上一層樓。包括要求加薪、爭取升職、申請新工作或開創自己的事業，此外，增養新技能、根據主管回饋衡量目標並確保走在正確道路上、建立專業網絡或參與志願服務以便向人展示技能也大有幫助。

第八步：查核保險範圍。或許既有的保險還不錯，但如果每次付保費時有壓力、或者對保費的合理性有所懷疑，應全盤評估、比較；只要可以在不大幅削減保險範圍的前提下降低保費，便可將省下來的錢投入退休帳戶或進行其他投資，增加淨資產。