理財Q&A／家有子女 今年報稅可善用6項稅收抵免

問：我家有二個被撫養子女，請問今年報稅 有哪些與子女相關的稅賦優惠？

答：政府提供多項稅收抵免(tax credits) ，可直接減少稅額，為父母親分擔解勞。

以下六項與子女相關的稅收抵免應加以善用。

第一項「兒童稅收抵免」(child tax credit)。即使其他應繳稅額為零，推估而得的兒童稅收抵免額可在一定限額內退還給納稅人。2023年退稅 額最多1600美元，高於2022年的1500美元。

2018到2020年兒童稅收抵免額為2000美元，之後因爆發疫情，2021年3月抵免額上調至17歲以下兒童每人3000 美元、或6歲以下每人3600美元， 2021年全年按月支付。2022年恢復常態，每個兒童2000美元、不再按月支付。

一旦孩子屆滿17歲，兒童稅收抵免便轉變為「受撫養人稅收抵免」(dependent tax credit)，降為每人500美元。

兒童稅收抵免的資格有薪資規定。單身申報者、以戶主身份申報或已婚但單獨申報的家庭調整後總收入須不超過 20萬美元；已婚並共同申報者調整後總收入不得超過40萬美元。如果超過以上門檻，抵免額隨薪資增加而遞減，每增加1000美元抵免額便減少50美元，直到抵免額歸零。

另一重要規定是，2022年必須為子女提供至少一半的經濟支持才能獲稅收抵免，而且，孩子當年至少一半時間須與父母同住，如果孩子2022年出生(即使是12月31日)，可獲全額抵免。

至於子女人數限制，國稅局並未設定上限。

第二項是「兒童和受撫養人稅收抵免」(Child and dependent care tax credit)。針對支付兒童保育費而設，與兒童稅收抵免相似但又不同，而且不可退還。2022年，付費請專人照顧13歲以下符合條件的兒童或任何年齡殘障受撫養人便有資格申報，抵免額是每人最多3000美元合格費用的35%，如果孩子或受撫養人超過一個，最多可針對6000美元合格費用申報，推估而得的抵免額為2100美元。這筆抵免額可補貼托兒所、私立幼兒園、課後輔導和日託等費用。

第三項是「低收入 家庭福利優惠」(Earned income tax credit，EITC)。為人父母者為中低收入者(例如，有一個孩子的單親父母調整後年收入不超過 4萬3492美元)便有資格申請，孩子人數不受限、可退稅。父母親收入越少、所得稅抵免越多，抵免額從3733美元到6935美元不等，取決於孩子人數、父母親收入和個人或聯合申報等狀態，即使沒有符合條件的孩子但收入偏低也可申報，抵免額560 美元。

第四項是「領養稅收抵免」(Adoption credit)。2022年提交收養申請者每家庭可申報每個孩子最高1萬4890 美元聯邦領養稅收抵免；調整後總收入低於22萬3410美元可獲全額抵免，介於22萬3410 美元到 26萬3410 美元可獲部分抵免，收入超過26萬3410美元失去資格。

針對2023年申請領養的人，每一家庭每個孩子最高1萬5950美元聯邦稅收抵免，調整後總收入須不超過23萬9230 美元；調整後總收入23萬9230美元至27萬9230美元抵免減少，收入超過27萬9230美元便失去資格。

這項稅收抵免涵蓋許多費用，諸如法律或代理費用、領養過程中可能衍生的差旅費，假如領養有特殊需要的孩子，即使超過支出，也可申請全部的領養抵免額；此外，即使領養最終告吹、在國內進行，仍有資格申報。

第五項是「美國機會抵稅」(American Opportunity Tax Credit)。孩子上大學後，父母親可申請「美國機會抵稅」，該項目涵蓋符合條件的全部學費和最高2000美元的必須費用、以及其他2000美元的25%，總計抵免額每年上限為2500美元。

為取得全額抵免，調整後總收入須介於8萬至9萬美元之間(已婚聯合申報者年收入須介於16萬至18萬美元)，40%稅收抵免( 即1000 美元)可退還。

第六項是「終身學習稅收抵免」(Lifetime learning credit)。為符合條件的費用提供高達1萬美元20%抵免；調整後總收入須介於8萬至9萬美元(聯合申報者則需是16萬至18萬美元)。這項抵免適用於人生任何階段， 即使您或配偶正在上大學課程，也可申報，也許需要聘請稅務專家或購買報稅軟體處理。