理財Q&A╱過節收禮卡派不上用場 可上網轉賣

問：今年聖誕節 我收到很多禮卡，根本用不上，該如何處理？

今年物價飛漲，買什麼禮物都太貴，很多人索性送禮卡。這麼做對送禮者來說最方便，但是收禮者未必適用，也許收到服裝店禮卡的人對買衣服毫無興趣，禮卡金額再高，也無用武之地。

禮卡被閒置一旁，既辜負送禮者的心意、也平白浪費禮卡的價值。不妨想辦法將禮卡轉賣、或者轉贈他人。

上網轉賣禮卡

價格查詢網站 BrickSeek 發言人霍拉斯(Bethany Hollars)說，如果想上網轉賣禮卡，應確保可用接近面值的價格賣出，不妨多比較幾個網站的報價再決定；她補充，不要忘記電子灣(eBay)和臉書市集(Facebook Marketplace)等網站，經常可以略低於面值幾美元的價格轉售。

禮卡轉售市場近年來發生大變化，有些未能在疫情 下倖存，有些則彼此整併，莨莠不齊；不妨向優良商業局(Better Business Bureau,BBB)查詢，並實際造訪轉售網站仔細檢視。

USNews新聞網站列出八個值得信賴的禮卡轉售網站，概述如下：

1.CardCash

各商店禮卡轉售金額與面值之間的差距不同，以廣受歡迎的目標市場(Target)禮卡為例，25美元面值大概可賣得20美元，售價通常相當於面值的92%，永遠不可能達100%，轉售網站總要從中獲利；除了賣得現金，也可換禮卡，例如花店1-800 Flowers的100美元禮卡約可賣得60美元現金、或面值61.5美元的華爾市場(Walmart)禮卡。

2.GiftCash

造訪這個網站時，只需填入禮卡的商店名稱及期望售價，便可等別人出價，如果持有目標市場或上選(Best Buy)等受歡迎禮卡，售得的金額約是面值80%至90%。這家網站接受的禮卡面值以25美元起跳，可達2000美元，但有些禮卡最低金額較高，例如加拿大航空(Air Canada)、蘋果(Apple)iTunes及巷Petsco，最低門檻是100美元。

3.Raise

禮卡主人在網站提列待售禮卡並且自行訂價，一旦成交，網站抽取15%佣金；轉售的禮卡不必分毫未動用，但實體禮卡餘額至少要10美元、電子禮卡餘額至少要5美元，最高餘額不得超過2000美元。成交後，Raise將透過ACH Direct Deposit 或 PayPal匯款。

4.ClipKard

這個網站有工具可先查看是否接受您手中的禮卡、以及轉售金額多少，您如果滿意，便可使用網站提供的郵局(USPS)預付郵寄標籤將禮卡寄送給ClipKard；無論買或賣禮卡，將收到紅利積點，一旦累積達1000點，將來在網站消費可折抵10美元，假如轉售禮卡不夠多、很難累積到1000點，不適合到這個網站轉賣。

5.Gameflip

這個網站可買賣禮卡，待售禮卡包羅萬象，亞馬遜(Amazon)、星巴克 (Starbucks) 以及可買線上遊戲的Google Play、PlayStation Network 及Xbox Live禮卡應有盡有。買賣禮卡時，將創建一個Gamflip檔案，而後提列待售禮卡和賣價，該網站通常建議禮卡主人訂價低於面值2%至 15%，一旦成交，將收取8%佣金、有時還有2%數位費用，成交所得將轉入Gameflip錢包，而後透過數位系統提領。

6.QuickcashMI

這個網站名稱裡的MI 代表密西根州 ，是網站總部所在地。這個網站收購多家商店禮卡，禮卡主人只要提供禮卡面值，網站便會告知收購價，禮卡越受歡迎，收購價越接近面值。

7.GiftCardBin

這個網站並不收購禮卡，但與600個夥伴合作、分處不同地點，您可鍵入所在地郵遞區號，前往最近的合作夥伴那裡售卡取得現金。

8.CardSell

先下載CardSell應用程式、而後輸入禮卡號碼等資訊，該程式確認禮卡沒問題後便提供報價，您若接受便成交，將在48小時內透過PayPal匯款。

除了到網路上轉售禮卡，也可轉贈他人、或者索性捐到慈善機構。

禮卡可退貨嗎？

也許您想將不想要的禮卡退回原店家、取得退費，但往往行不通。

霍拉斯說，各零售商的禮卡退貨政策不同，有些完全不接受退貨，有些可折換商店信用額度。目標市場等商店會接受禮卡退貨，只要完全未動用並保有原始收據。