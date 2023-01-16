理財Q&A／慈善捐款如何節稅？

問：我去年收入還不錯，打算到慈善機構捐款，請問該怎麼做才能享有最大節稅優惠？

答：投資業者Edward Jones最近調查，儘管經濟前景不明朗，全美高達93%的多數人打算至少向慈善機構捐一小筆善款。

調查並且發現，全美68%計畫捐款額與前一年持平，甚至有17%的人表示要增加捐款。雖然捐款可節稅，但受訪者表示，進行慈善捐贈的主要動機是認為幫助他人很重要。

除了助人為快樂之本，慈善捐款確實提供稅收優惠，利人利己。

專家建議採取以下五步驟，好讓慈善捐款發揮最大節稅效益。

第一步：決定是否採取逐項列舉扣除額(Itemize deduction)。所謂扣除額(deduction)，是扣除應稅額，聯邦政府因應新冠疫情而讓2021年未逐項列舉扣除額的納稅人得以列出個人300 美元(夫妻 600 美元)扣除額的政策已經到期，一切恢復正常，換句話說，除非是選用逐項列舉聯邦扣除額的11% 納稅人之一，否則不必特別為慈善捐款張羅列舉扣除額，專家建議最好一律採用標準扣除額。

針對2022納稅年度，單身申報者的標準扣除額為 1萬2950 美元、已婚夫婦聯合申報的標準扣除額為2萬5900美元，2023年，個人、夫妻的標準扣除額將各增加到 1萬3850 美元、2萬7700 美元。

當然，假如您對是否要逐項列舉扣除額仍抱持觀望態度、或者您居住的州對慈善捐款扣除額列舉有不同規定，可能仍要計算捐款，看看怎麼樣申報可以得到最大節稅效果。

第二步，考慮集中捐款。報稅 時，如果慈善捐款扣除額多寡對您很重要，為避免低於標準扣除門檻，可能要考慮將慈善捐款化零為整，將本來打算分散幾年捐出的款項整併並集中到同一年度裡， 這麼一來，捐款年的捐款金額夠大、可獲最大節稅效益，其他年就不捐款。

好比說，通常每年向慈善機構捐贈1000美元，今年可一口氣捐款5000美元給特定機構或基金，將扣除額集中在同一年度，接下來的四年不捐款。

高盛證券(Goldman Sachs)個人財務管理部門Ayco's Personal Financial Management Division稅務政策與研究部副總裁金恩(Andrew King)表示，這麼一來，就可以在一年內獲得最大的列舉扣除額稅收優惠，並在其他年份從標準扣除中獲得更大收益。

第三步：取得必要文件。依規定，只有捐款給 501(c)3慈善組織的捐款才可享用扣除額；所以，捐款時務必確認該慈善機構是否符合條件，一旦捐款超過250美元，需要取得捐款收據，顯示捐款日期和金額。

假如捐贈衣服或家居用品等有形物品，必須估算市場價值；價值 至少5000美元的物品需要進行第三方評估。

除了慈善捐款，到慈善機構擔任義工還可扣除做義工所衍生的費用，但不能扣除人工成本。

第四步：捐贈股票 要有策略。贈送升值股票是慈善捐款的一種節稅好方法，既可獲得慈善捐款信用，又可避免申報出售股票的獲利所得稅。

然而，如今股市行情動盪，也許您想賣出已貶值的股票。稅務諮詢公司Marcum旗下的信託與資產部門Trusts and Estates Practice主管芬克爾斯坦(Ronald Finkelstein)表示，在這種情況下，最好出售股票並善用資本損失，然後將報稅淨所得捐贈給慈善機構。

第五步：考慮透過個人退休 帳戶(IRA)捐款。屆滿70歲半的納稅人有一個額外的捐款途徑可節稅，也就是， 從個人退休帳戶直接捐款，使用合格的慈善分配。

年長者可通過這種方式捐贈價值高達10萬美元款項，該金額可計入被要求的最低取款額，而且不必在報稅時視為收入，對於沒有其他要列舉扣除額的人特別有用，無需逐項列舉就可獲得稅收優惠。