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理財Q&A／如何選擇適合的報稅專業人員 ？

周芳苑／綜合報導

問：快要報稅了，我今年打算找人代辦，請問該如何選擇專業稅務人員？

答：專業人士良莠不齊，猶他州理財業者Lift Financial 財務顧問和合夥人伍德(Jeffrey Wood)也是合格註冊的會計師(CPA)，他說，很多人頂著會計師頭銜，未必都是代辦報稅的最佳人選，雖然會計師專攻稅務，其他人則不然，物色報稅代辦專員時應側重經驗，而非聲譽。

究竟該如何在附近找優秀稅務專業人士？專家建議採取以下步驟。

第一步，了解自己的報稅需求。

有些人只要填寫基本報稅表，其他人可能要處理複雜稅務並且一整年備詢。Marcum 會計師事務所駐邁阿密合夥人博爾曼(Benjamin Bohlmann)說，對很多人來說，H&R Block 是不錯的選擇，連鎖報稅業者往往提供低價服務，最適合只要填寫簡單報稅表的人。

但如果需要個人建議、或者財務狀況複雜，可能要找會計師，註冊代理人(Enrolled agents)和有些律師也有資格承辦。

會計師並不保證適合代管您的稅務， 許多註冊會計師專注審計，而稅務專業人士往往也只專注特定領域如個人、商業或房地產，未取得會計師執照的報稅專員也是如此，可能針對某幾類申報表特別在行，其他方面則不精通。

第二步，從人際網尋求推薦。

了解自己需求後就可開始物色代辦人，可從身邊人際網絡開始搜尋。

值得信賴的律師或保險代理人也可能與有經驗的稅務專人互有往來，透過這種方法比起上網搜索費事，但比較能確保找到適合的專業人士；如果還是找不到，可上網搜索，不妨試試居住州的註冊會計師協會(CPA association)網站。

第三步，查驗代辦人的合格依據。

收費代辦報稅的人必須要有報稅人稅號 (PTIN) 才能向國稅局報稅，而幾乎任何人都可獲取 PTIN，光看稅號不能保證找到適任人選。Jackson Hewitt 和 Liberty Tax 等連鎖業者可能有辦法處理簡單的納稅申報表，但那裡的代辦人未必接受過深入稅務指培訓。

第四步，請求見面。

報稅期間稅務專業人士很忙，不要指望和他們長時間交談，但至少可打電話談 5 到 10 分鐘，交談時務必詢問如何保證數據安全？依每份申報表收固定費還是依小時收費？每年幫人代辦多少申報表？對方是本人親自代辦還是另有員工協助？對方與客戶溝通的頻率和方式是什麼？是否以電子方式提交申報表？

一般而言，國稅局要求，報稅人員每年如果至少提交 11 份報稅表，則採電子報稅，因此，採用紙質申報表的報稅員可能處理的件數不多，只是兼職，是個警訊，最好另覓他人。

受託代辦報稅的人也應該有系統保護機密訊息，透過電子郵件發送敏感資料可能會面臨數據外洩風險。

第五步，多方比較費用。

有些報稅代辦專人依小時收費，但也經常根據必須提交的表格和時間表收費。

根據全國會計師協會(National Society of Accountants)費用調查，2020 年至 2021年，稅務公司為不需要列舉逐項扣除細項的 1040 表格平均收費 220 美元，如須逐項列舉，平均收費上增到 323 美元，自營職業納稅人平均要支付 192 美元請人處理附表 C。

第六步，尋找危險信號。

以下危險信號可能透露代辦人無能，甚至是犯罪份子。

第一警訊是信口開河承諾驚人退稅。尤其在還沒有查看您財務資料前就拍胸脯保證，格外要注意； 除非收入、家庭狀況或稅法發生重大變化，否則每年退稅額應差不多。

第二警訊是拒絕在申報單上簽名。依法，辦理申報表的人須在填寫報稅表上簽名；等到代辦者先簽，您再簽名。

第三警訊是使用臨時辦公室或網站。不要找似乎不會永續經營的人，以免日後接受審計或退稅出問題找不到人解決。

第四警訊是根據退稅金額收費，這麼做違反職業道德。

第五警訊是不好的直覺。找到信任的人至關重要，如果代辦人員似乎無法理解您的問題或稅務情況，足可顯示他們無法勝任。

報稅 退稅 稅表

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