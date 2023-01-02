理財Q&A／過節送禮金給小孩 有方法

問：今年過聖誕節 ，我打算送現金或禮卡給小孩，但不知道給多少金額、哪一家商店的禮卡才恰當？該如何拿捏？

答：物價飛漲下，今年張羅禮物時，明明花同樣的預算，卻無法像往年一樣可買到好禮物，不少人因此計畫改送禮卡；根據理財業者MassMutual調查，全美超過六成的人今年過節打算送禮卡或禮金，取代傳統禮物。

送禮金或禮卡比起費神選購禮物簡單多了。不過，有些父母或祖父母很用心，打算把更長遠的「理財規畫」構想納入送給子女或孫子女的禮金型禮物裡，而不單單只是送出用來購物的商店禮卡。

專家說，如果要將理財規畫納入考量，送禮卡或禮金應有以下考量：

第一點，先將自己的理財保健目標列為第一考量。就算您萬般疼愛孩子、恨不得奉獻一切，給孩子禮卡或者禮金之前，務必要確保自己有足夠財務安全，波士頓投資 保險理財業者John Hancock資深財務顧問斯皮諾(Connor Spiro)說，重點是確保不耗盡自己的財務或退休資產、不會因送出禮物而大幅改變財務狀況，最好與理財規畫師討論、徵詢第二意見，看看是否可以在不犧牲當前或未來生活方式的前提下大筆贈與錢財。

第二點，心中要有年度贈與金額上限。2022納稅年度，父母每人各可享用單一子女每年1萬6000美元的贈與免稅額(2023 年將上增至1萬7000美元)，所以，由父母兩人和兩個孩子組成的家庭中，父母可合力給每個孩子3萬4000美元、總計6萬8000美元，無需提交贈與稅申報表；威斯康辛州理財業者St. Croix Advisors總裁安德森(Brett Anderson)說，多數人不會每年如此大手筆贈與，通常是在孩子買房等這類人生大事時提供協助，屬於一次性贈與。

第三點，如果有更大金額的贈與，與會計師談一談。萬一贈與金額超過年度贈與免稅額上限，贈與者(假設是父母親)需要提交贈與稅申報表，該筆贈與將計入「終身贈與免稅額」(lifetime gift taxexemption，不必納稅的贈與金額上限)，2022年為1206萬美元，2023年為1292萬美元，許多州甚至有終生贈與稅免稅政策，但金額低得多。

值得注意的是，除非國會修改現行法律，否則遺產稅限額將在2026年減半。雖然立法者可能延長更高的免稅遺產限額，但是，對繳納遺產稅心懷憂慮的富裕家庭來說，可能還是會盡可能加速財富轉移以求心安。

註冊財務規畫師兼佛羅里達州理財業者Lawrence Legacy Group創辦人勞倫斯(Greg Lawrence)說，將來是否會降低贈與稅和遺產稅免稅上限？難以逆料，所以，人們還是會想及時利用既有的高限額。

第四點，將年度禮物視為遺產贈與規畫的一部分

分年贈與是將錢從父母遺產轉移給子女或孫輩的節稅好方式。

麻州投資理財業者Avidia Investment Services的LPL財務顧問麥克唐納(Mary McDonald)表示，年年贈與的最大好處是，最終將有助於節省遺產稅。而且，許多父母親寧願每年給孩子現金禮物，也不願在自己離世後留給孩子一大筆遺產，透過這種方式，他們有機會親眼看到孩子用這筆錢來改善他們的生活，有意義得多。