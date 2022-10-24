理財Q&A／預算追蹤程式安全嗎？

問：市面上有很多追蹤管理預算 的應用程式和軟體，使用起來安全嗎？

答：透過應用程式和軟體控管預算，可有效看守荷包，但涉及網路安全，務求謹慎。

這些程式和軟體透過網路連結各個財務帳戶，將支出分類、清楚顯示錢花到哪裡去，大致上有保護資訊安全的設計，但近年來許多公司不時傳出遭駭客 入侵，人們難免對預算控管工具的安全性多所疑慮。

1、Mint(免費)

可藉助連結財務帳戶管理追蹤支出，透過單一平台查看所有資金流向、綜觀消費習慣，另有支付帳單提醒等功能；帳戶名和密碼以多層軟硬體加密，可安全儲存在單獨的數據庫中，並可設置四位數代碼登入、多一層安全防護。易操作是主要優點，但有人批評，該程式所連結財務帳戶的同步執行(sync)功能不穩。

2、PocketGuard(月費7.99、年費34.99美元或一次性收費79.99美元)

可透過單一程式連結所有銀行、信用卡、投資 帳戶，收到專屬個人的支出細節報告，「In My Pocket」功能可顯示支付帳單和其他費用後還剩多少錢，有助於制定預算並設定財務目標。針對安全性，PocketGuard藉助各大銀行採用的加密模式，為用戶提供PIN碼、觸控式個人辨識Touch ID和臉部辨識Face ID功能。

3、Quicken(年費47.88至119.88美元不等)

從預算規畫到帳單支付都包含在內，還可管理投資並獲得專門的投資報告，而且在銀行帳戶間轉帳；安全性方面，採用安全套接字層技術和防火牆控制，從銀行連接到Quicken、乃至於連接到您個人手上，訊息傳輸全程加密，駭客無從讀取。功能強大但成本高昂。

4、You Need a Budget(年費99美元、月費14.99美元)

有一個「零基預算系統」(zero-based budgeting method)，確保每一美元都有必要任務，用以付帳單、儲蓄、投資，主動告知錢「應該」花到哪裡，而不是被動的事後追蹤。至於安全性，透過加密數據、認證數據中心和第三方審計確保安全性。該程式號稱每年可節省6000美元家庭開支。可免費試用34天。

5、其他程式

EveryDollar、HoneyDue、Mvelopes也頗受歡迎，HoneyDue免費，另兩款要收費，Mvelopes頂級款年費達239.64美元，各有側重的功能、安全把關模式和優缺點。

紐約大學(New York University)代碼安全副教授暨技術、安全和設計行業專家組成的PWV Consultants執行合夥人範伊佩倫(Pieter VanIperen)表示，預算追蹤應用程式非常安全，但是要確實保持良好習慣，諸如不重複使用密碼、不點擊簡訊或電郵夾送的鏈接。

至於應用程式與銀行帳戶連接是否安全？基本上，答案是肯定的，但是，先進技術產品和服務業者Modulus執行長加德納(RichardGardner)說，駭客比過去更積極瞄準第三方金融平台，換句話說，您或許已安全將銀行帳戶連結到預算追蹤程序，但應用程式可能數據洩露，讓駭客取得您的用戶名和密碼等，就如信評機構、零售商都被駭客入侵檢索客戶訊息。

駭客神通廣大、防不勝防，確保安全唯有靠自己。

首先要選擇有可靠有信用的知名應用程式；其次，經常更新程式，如果應用程式系統要求更新，請照辦；第三點，創建獨一無二、難以憶測的密碼，而且絕對不要貪圖方便而在登入帳戶時點選「記住用戶名稱或密碼」(remember me)，有些駭客有辦法透過這個功能讓網站管理端誤以為駭客就是使用者本人、藉以行騙。

第四點，對網路詐騙提高警覺，駭客試圖進入預算追蹤程式往往從用戶的電腦等平台入侵，而不太可能入侵應用程式公司的系統；很重要的一點是，千萬不要點擊陌生人傳送的鏈接，以免掉入「網路釣魚」(phishing)陷阱，利用人為漏洞而非軟體漏洞行騙。

最後請謹記，每當在咖啡廰、辦公室、圖書館等空間使用公共無線網路(public Wi-Fi)時，千萬不要啟用預算追蹤應用程式；為應付公共網路安全漏洞，可使用虛擬專用網路服務(VPN)，知名品大牌包括NordVPN、Private Internet Access VPN、CyberGhost VPN和Surfshark VPN，通常月費約12美元，藉此讓網路連結加密，防止第三方監控線上活動。