理財Q&A／7妙招 增加淨資產

問：處理理財文件時經常看到「淨資產」(net worth)這個專詞，這是什麼？有這麼重要嗎？

答：淨資產是衡量財務狀況的重要指標，可得知支票和儲蓄 帳戶有多少資金可用，對日常預算和開支非常重要。

●淨資產是什麼？

淨資產是扣除負債後的資產總價值，資產包括現金、房地產、車輛、古董、高級珠寶、保險、投資 或任何其他可清算獲利的項目，負債則包括學貸、信用卡債、房貸餘額或其他債務。

工資收入通常不被視為資產，主要是因為收入用途不定，也許坐擁高收入卻全部拿去還債，也可能工資不高卻大部分存入退休 帳戶。衡量淨資產時，儲蓄、退休和支票帳戶存款重要得多。

資產超過負債，淨資產將是正數，相反則是負數。

●了解淨資產有何用處？

淨資產並非財務全貌，理論上，也許坐擁高淨資產、信用評分卻偏低，將不易貸款，相反的，也許淨資產偏低，但信用評分高且債務在可控制範圍內。

此外，淨資產下降未必表示財務亮紅燈，例如退休後清算資產並花掉清算所得現金，又如，年輕時上了大學後背負學貸，開始工作後的淨資產可能是負數，也不算警訊。

重點是確實了解淨資產以及導致數值升降的因素，藉以評估該如何增加增值或穩定資產、或減少折舊資產及累積債務。

●美國人平均淨資產？

根據聯準會，2016至2019年間，全美家庭淨資產中間值和平均值都增加，平均淨資產增加2%、達74萬8800美元，淨資產中間值增加18%、達12萬1700美元。

截至2019年，35歲以下族群淨資產平均7萬6300美元，從那之後，各年齡層的平均淨資產都穩步上升，35到44歲間平均淨資產為43萬6200美元，45到54歲間增至83萬3200美元，55到64間更突破100萬美元大關，達117萬5900美元，到了65至74歲，平均淨資產續增至121萬7700美元。

超過75歲以後的族群平均淨資產返轉下降至97萬7600美元。各年齡層淨資產中間值都低於平均值。

●增加淨資產有方法

未必人人都必須追逐高淨資產。淨資產目標應根據財務狀況、個人和職業目標而訂，如果想提前退休並在海灘上度過數十年餘生，可能希望快速增加淨資產，但如果人生目標並不依靠大量資產來實現，財務顧問可能建議設定相對低的淨資產目標。

理財顧問業者Provenance Hill Consulting總裁沙利文(Martha Sullivan)說，該有多少淨資產？取決於個人目標和價值觀，未必越多越好，不妨問問自己：是否會因為淨資產倍增而更開心？

思考過後如果想致力增加淨資產，有以下方法：

方法一、清除債務，尤其要盡快還清高息債務。方法二、減少不必要或奢侈支出，盡可能守住預算，可因此增加儲蓄。方法三、將儲蓄和應急資金存入高息儲蓄帳戶等流動性成長帳戶，讓存款快速增加。方法四、考慮盡可能增加退休帳戶存入金額，充份利用雇主匹配款和延稅優惠，即使只是將些許收入轉移到退休帳戶，都有助於未來安度退休黃金歲月。

方法五、年輕時有本錢承擔損失，可考慮風險較高的投資，總部位於舊金山的一家專注開發高淨值資產個人客戶的金融諮詢業者創辦人米努齊(Ba Minuzzi)說，不冒半點風險無法積累財富。

方法六、多元化投資以分散風險，在追求獲利之餘自我保護。

方法七、考慮創辦或收購企業。沙利文說，未必人人適合當企業老板，但如果成為企業主，便是投資一項資產，並且應該像擁有其他投資一樣致力獲得投資回報，如果是為了建立淨資產，就不要太過於以企業擁有者的身分參與運作，以免日後捨不得賣出。