理財Q&A／水電費繳不出來 怎麼求援？

問：我最近財務非常吃緊，水電費已欠繳好幾個月，請問可向哪些機構請求協助？

答：雖然消費者物價指數 (CPI)顯示物價開始下降，但生活中很多費用仍偏高，尤其是水電瓦斯等公用事業，很多人拖欠水電費，

最新CPI數據顯示，7月份電力指數上漲15.2%，創2006年2月以來最大12個月漲幅，如果家裡透過管路使用天然氣，成本特別高，管路燃氣費較去年同期大漲30.5%，水費、下水道清理和垃圾收集服務費僅微幅上漲0.4%。

付水電費遇到困難，必須了解一些重要資訊。

一、不付水電費會怎麼樣？

長期不付水電費，最終會停水斷電，走到這一步之前會不斷收到大量通知和警告。接獲最後通牒時千萬不要置之不理，最重要的是，誠實讓水電公司知道您遇到麻煩。

律師事務所Tayne Law Group專門幫忙處理債務的財務律師泰恩(Leslie Tayne)說，難以按時付水電費時，當務力急是致電公用事業公司。因為，公用事業公司也許可取得社區或政府資金援助，或者可為您打造適合的預算規畫，將欠繳水電費分期償還，這樣就可避免斷水斷電，不致於在寒冬帳單金額跳增時膽戰心驚。

二、獲財務援助的資格

聯邦、州政府或者非營利組織通常有援助方案，但有資格限制，一般要求家庭符合聯邦貧困標準，目前一個四口之家的標準是年收入不超過2萬7750美元。收入標準是重要參考，不表示萬一家庭年收入5萬美元就無法取得協助，只不過求助時要提出更多理由和證明，難度高一些。

三、水電費援助機構／計畫

1.低收入 能源援助計畫(Low Income Energy Assistance Program)

這是最主要的援助資源，偏布全美各地，名稱略有不同，例如在德州稱為「綜合能源援助計畫」(Comprehensive Energy Assistance Program)。幾乎每一州都有，包括加州、新澤西、紐約、賓州、夏威夷、阿拉斯加等等，就連波多黎各、馬紹爾群島和關島等美屬領土也有。

這項援助計畫的協助對象以低收入家庭為主，常撥款協助讓家庭更節能，長久下來可省能源帳單上，另外也協助支付冷暖氣費用、甚至處理斷水斷電等緊急狀況。美國衛生公眾服務部(U.S. Department of Health&Human Services)提供全美各LIHEAP地圖和聯絡窗口。

2.緊急租金 援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)

屬聯邦計畫，旨在協助拖欠租金或水電費的民眾，消費者金融保護局(The Consumer Financial Protection Bureau)可幫忙找到各地援助計畫，全美有500多據點。您也可聯繫當地的非營利社區行動機構(community action agency)請求協助。基本資格是低收入、殘疾或年長者，儘管如此，即使不符合這些資格卻付不出水電費，仍不妨打電話詢問。

3.教會

即使不信教也可取得教會協助。亞特蘭大自由撰稿人麥奎爾(Nicholl McGuire)曾是公寓社區經理，經常遇到付不出水電費的居民，她說，多數教會有慈善基金，分配給非信徒但確實有需要的人，通常教會會會要求提供水電費帳單、租約或屋主文件和身份證件，經核查決定協助，將直接代付款給水電公司或者提供支票給求助居民。

4.慈善機構

泰恩建議聯繫救世軍(Salvation Army)或聯合之路(United Way)，這兩大非營利機構都有大型計畫，幫助人們處理拖欠水電費。

麥奎爾也提到，有些租戶向全國城市聯盟(National Urban League)求助成功，這個非營利組織分布在全美37州和哥倫比亞特區的300個社區，有一個專屬計畫幫助拖欠水電費的合格申請人。

5.向211請求協助

211組織由不同機構經營，聯合之路是其中之一，有些則由其他非營利組織或各地政府機構經營，詳情可到211.org查詢、或以手機撥打211，也許可爭取到代付水電費、或者得到低利貸款。