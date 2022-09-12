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理財Q&A／食品雜貨該抓多少預算？

周芳苑

問：物價高漲下，日用雜貨預算要調整成多少才算合理？

答：根據7月消費者物價指數(CPI)，全美過去12個月平均在家用餐的成本已大增10.9%。好比說，早餐麥片一年內上漲16.4%，許多人午餐吃的火腿三明治漲幅也驚人，火腿漲價8.7%、白麵包漲價12.9%，如果搭配薯片更不得了，薯片一年內漲價16.5%，晚餐如果吃雞肉，年漲幅是17.6%。

通貨膨漲是物價走高的主因，疫情導致供應鍊紊亂也助長漲勢。此外，禽流感推升蛋價，再加上氣候乾旱導致米、橄欖油及咖啡短缺而漲價，太多因素交錯、情況複雜，政府和企業就算想緩和漲勢也難，大家要做好日用品價格續漲的準備。

美國農業部最新數據顯示，2021年全美食品支出占可支配個人收入的10.3%，2020年比例為8.6%；至於雜貨預算究竟多少才合理？農業部每月公布食品預算，依不同成本等級按月、按周估算支出，分為「節儉計畫」(thrifty plan)、低成本計畫(low-cost plan)、中成本計畫(moderate-cost plan)和自由計畫(liberal plan)。

農業部在一家四口(父母外加一個6至8歲孩童、一個9至11歲孩童)假設前提下，針對四種消費計畫列出合理預算數字。

「節儉計畫」每周預算216.9美元、每月939.9美元，此一定義也被用於確定「補充營養援助計畫」(SNAP)的補助金額；「低成本計畫」每周、每月預算各234.1美元、936.4至1014美元；「中成本計畫」每周、每月預算各291.5美元、1166至1263.5美元；「自由計畫」每周預算352.7美元、每月預算1410.8至1528.1美元。

除了參考農業部數據，另有其他因素需要考量。

首先，青少年食量大得多，須增列食品預算，14至18歲男孩每周食品雜貨預算約84.5美元(農業部低成本預算為每周66.5美元、自由預算97.5美元)，在農業部中度預算下，9到11歲孩子每人每周要吃74美元的食物。

男女有別，農業部為十幾歲男孩所分配的雜貨預算比同齡女孩、兒童或成人多，十幾年女孩的雜貨預算為67.3美元，比男孩少17美元。成人也是男女有別，19至50歲成年男性每人每周食物預算為83美元，同齡女性則為70.3美元。

列出合理預算後，該如何不超支？亞利桑那州擅長打理生活的專家羅斯(Eileen Roth)曾出書教導人生活和預算井井有條，他提出堅守預算的幾個方法，包括出門前預先擬訂購物清單、擬訂餐點規律和購物規律、不要盲目追逐折扣優惠券以免因小失大、特賣日再下單購物等等。

此外，控制外食也有助於省錢。根據農業部，2020年全美食品花費每一美元有27.9美分流向餐館等外食；就算要外食，也有省錢之道，例如，如果經常光顧某些餐館，可下載餐館應用程式加入忠誠計畫、獲得用餐折扣，此外，與其請專人送餐到家，不如自己跑一趟領取，可省服務費。

購買雜物很容易超乎預算，不妨善用一些訣竅，包括多利用網購而少到店裡採購、有計畫的使用折扣券、列出採購清單、使用紅利積點方案、購買商店品牌、少量多趟購物而非少趟大量購物等等。

針對網路購物，提供家庭用食譜的網站The Forked Spoon負責人蘭德哈瓦(Jessica Randhawa)經常透過亞馬遜(Amazon)應用程式使用全食品(Whole Foods)的雜貨配送服務，她認為，這麼做比到店裡購物方便得多，

蘭德哈瓦說，網購除了易於管理購物清單，還可在計畫食譜時輕鬆將所需食材添加到購物車，如果發現即將用完某一種食材，也可如法炮製，將該項食材添加到購物車；她說，到店裡購物必須開車、排隊等待、在貨櫃過道上閒逛，這些都很費時，而且比較容易衝動購物，平白浪費錢。

預算 農業部 食譜

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