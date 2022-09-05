理財Q&A／玩約會網站 選適合自己的

問：是否可推薦一些約會網站？

答：這幾年籠罩在新冠疫情 下，線上約會網站成為單身人士生活不可或缺的一部分；如今疫情紓緩，約會網站仍屹立不搖。U.S.News彙總專家意見後，列出八個最受歡迎的約會網站。

一、Bumble(基本服務免費，適合急著找對象的人)

易於使用。用戶如果對某人有興趣，可向右滑動，對某人毫無興趣，可向左滑動。想找異性伴侶時，女性須先送訊息，找同性伴侶時，任何人都可跨出第一步聯繫。

基本服務免費，可搜索個人資料、進行匹配和發送訊息。付費升級可根據某些特質或如教育 程度等標準進行匹配，每月16.99美元到39.99美元不等，也可付229.99美元終身享有升級服務。

二、臉書 的Facebook Dating(免費，適合喜歡使用臉書的人)

透過Facebook.com/dating進入約會功能。

可設定約會資料，內容不會與臉書約會應用程式用戶之外的人共享，一般臉書平台上的朋友和家人無從得知您是臉書約會平台成員。

須擁有信譽良好的臉書帳戶才能使用免費約會服務。

臉書約會平台有「Secret Crush」功能，可將臉書好友和Instagram關注者列為暗戀對象，最多九人，這些人只要曾發布臉書約會資料，就知道有人對他們有好感，一旦他們也將您加入暗戀表單，便成功匹配。

三、Hinge（基本服務免費，適合偏好區隔想法的人）

付費使用升級版可更輕鬆瀏覽。升級版起價約每月29.99美元，一旦有三個月或六個月會員資格，月費下降。目前Hinge僅適用於手機，無法在電腦上使用。

這個網站以有趣方式分享訊息，並可藉此研判您是否適合某人；基本資料概分為美德(virtues)、生命脈絡(vitals)和惡習(vices)三類。

美德包括與當事人相關的有趣內容如職業、在哪裡上學、政治傾向；生命脈絡包括是否有孩子、住在哪裡；惡習觸及是否吸煙、飲酒或吸毒等。

四、Match(基本服務免費，適合尋找認真交往對象的人)

這是著名而古老的約會網站之一，提供72小時免費試用。

這是很優質的約會網站，設定個人資料並搜索他人資料免費，一旦想聯繫某人就須付費。

有多種服務組合和費用，三個月標準套餐每月24.99美元、總計74.97美元，還可使用12個月、甚至更長的計畫，一次付費金額變多，攤算每月金額則降低。

五、OKCupid(基本服務免費，適合見面相識前先掌握許多訊息的人)

可免費瀏覽個人資料、與想聯繫的任何人聯繫。

另可付費享用升級服務，易於瀏覽；一旦使用付費版本，「喜歡」對象不設限、沒有外部廣告，還可先查看誰喜歡您，使用免費版本則不知道誰點擊「喜歡」，除非剛好您喜歡對方。享用一個月升級服務，費用約35美元。

OKCupid提供數千個問題，用戶整理完個人資料後可一一回答，還可加入評論；光是看這些資料，可能覺得已幾乎全盤了解對方。

六、OurTime(基本服務免費，適合年長者)

適合屆滿50歲的人；這不是年長者唯一的約會網站，卻最知名，收費模式類似Match.com。

瀏覽個人資料免費，之後要聯絡他人就要付費。可按月付29.96美元、或一口氣註冊六個月而逐週降價

七、Plenty of Fish(基本服務免費，適合尋求許多選擇的人)

據稱，Plenty of Fish在全球20國有300多萬會員。

這個應用程式有多種約會資料可選，基本服務免費，如果想用升級服務須付費，更易操作。

付費方式有三個月月付12.9美元、12個月月付6.78美元，也可一次付清。付費後可免費發送、接收訊息，不受廣告干擾，還可依教育和收入等選項輕鬆過濾、搜索。

八、Tinder(入門服務免費，適合做決定前不需要太多資訊的人)

可瀏覽個人資料，如果對某人有興趣，可向右滑動，沒興趣就向左滑動。如果喜歡的人也喜歡您，系統將提醒匹配，並可向潛在約會對象發送訊息。

基本服務免費，如果升級使用Tinder Plus、Tinder Gold或Tinder Platinum須付費；該網站定價並不透明，以往，未滿30歲每月付費9.99美元，年齡較大月費增為19.99美元、可能更高，取決於服務級別。直到完成個人資料建檔、刷卡付費才知道要付多少錢。