理財Q&A／經濟衰退了嗎？不光看GDP

問：最近談起經濟前景，總是人心惶惶，美國經濟是否已經衰退？

答：全美經濟近兩年來如雲霄飛車般忽上忽下，2020年初新冠疫情爆發後曾短暫急劇衰退，之後連續六季增長，今年卻再現頹勢，國內生產總值(GDP)連續兩季下滑，第一、二季各衰退1.4%、0.9%。

顯而易見，經濟開始放緩，至於如今是否真的進入經濟衰退？經濟學家必須分析包括國內生產總值在內的若干因素才能確定。

洛杉磯投資顧問業者Bel Air Investment Advisors高階主管路德維希森(Carl Ludwigson)說，經濟成長趨緩導致商品和服務需求下降，其好處應該是通貨膨漲跟著減緩，但目前的風險在於經濟過度放緩，朝向經濟衰退。

安聯保險公司(Allianz)最近一項調查發現，將近十分之八受訪者擔心當前世界緊張局勢將導致經濟衰退，不到一半的人預計今年經濟會好轉；此外，華爾街日報(Wall Street Journal)上個月對經濟學家進行調查，受訪者認為，未來12個月經濟衰退或修正的機率為28%。

各方人士對「經濟衰退」定義不盡相同，但接連兩季經濟負成長通常被認定為衰退。根據官方負責宣布衰退的國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research)，衰退的正式定義須將個人收入和家庭就業 (household employment，如保姆、家管等在個人家庭內工作的就業機會)等其他因素考量在內。

有人提問：國家經濟研究局為何不接受兩季接連負成長的衰退定義？該機構在網站上回應稱，首先，不會僅以GDP研判經濟情勢，而會考慮一系列指標；其次，除了經濟活動減緩，還要進一步評估減緩或衰退的幅度，其經濟衰退定義包括「經濟活動顯著衰退」，因此，真正的GDP就算連續兩季小幅下降，也不能確定降幅已達峰值；第三點，主要關注重點是按月進度表，需要考量月指標；第四點，按季檢視生產行為時，該機構對實際「國內總收入」(GDI，Gross Domestic Income)給予同等權重，GDP與GDI之間的差異稱為統計差異，在2001年和2007至2009年間經濟衰退下特別重要。

經濟學家表示，為確實研判經濟衰退是否到來，還要關注GDP之外的其他指標，包括高通 貨膨漲、負收益率曲線、地緣政治不確定性。

第一指標：高通貨膨漲

高通膨通常會在經濟衰退前出現。一旦通膨、物價上漲，身為美國經濟引擎的消費者沒辦法花那麼多錢，於是零售規模縮減、製造訂單減少，凡此種種終將導致經濟衰退。

目前掌握到的最新數據是6月消費者物價指數，較去年同期上漲9.1%，創1981年11月以來最大跨年漲幅。

第二指標：負收益率曲線(Negative Yield Curve)

收益率曲線用以衡量不同期限、不同到期日的債券 報酬率，當短期債券(如2年期美國國債)收益率高於長期債券(如10年期美國國債)時，顯示債券投資者對美國經濟走向質疑。

目前收益率曲線一直趨平，4月初一度跌至負值。

第三指標：地緣政治不確定性

在全球經濟體當中，世界任何一個地區不穩定都可能對其他國家產生連鎖經濟影響。

目前，在俄烏戰爭、人們對新冠病毒傳播和變異持續擔憂下，國際貿易普遍存在不確定性，此外，對俄羅斯的制裁可能推升天然氣價格。世界銀行(World Bank)已將今年全球經濟預估成長率由4.1%下調至3.2%。

經濟減緩未必導致衰退，而且經濟衰退在經濟周期中不可避免，許多公司在經濟衰退中倒閉，卻另有公司隨著經濟復甦而茁壯。

非營利學術智庫美國經濟研究所(American Institute for Economic Research)研究員厄爾(Peter Earle)說，單單這些經濟指標並不會決定生死存亡，回首看看歷來各項經濟指標，無論技術指標、或者其他更容易看到的指標，都曾多次飆升，但什麼事也沒發生。

當今經濟局勢也有些正面跡象，諸如失業率低、工資上漲和消費者支出相對有抗壓性。

經濟衰退或許令人生懼，但仍可採取行動預做準備，好比建立應急金(最好是三到六個月生活費用)、專注還債，都可望較輕易度過難關。