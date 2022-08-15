理財Q&A／有線電視月費多少才合理？

問：請問，家裡使用有線電視服務，每月成本多少才合理？

答：串流媒體廣受歡迎，但有線電視(cable)依舊屹立不搖。

電視和網路服務比價網站Allconnect報告顯示，有線電視套餐平均每月217.42美元，高於各主要公用事業費用總和205.5美元。

有線電視服務帳單往往不只是電視服務，可能在聲稱價格外附加廣播費、有線電視盒租金 或其他費用，加起來動輒至少50美元；另一常見招術是推出套裝服務，顧客很難了解有線電視主體服務費用。

廠商祭出促銷價和捆綁服務，實在很難精算有線電視本體服務究竟多少錢？

官方答案可從聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission)每兩年發布一次「電纜業價格報告」(Report on Cable Industry Prices)找到，但2018年以來一直未更新。

2018年數據顯示，基本服務每月25.4美元、延伸基本服務每月71.37美元；針對直播衛星電視，DirecTV每月70.95美元、DishNetwork每月64.99美元。

另可參考有線電視和網路服務比較網站CableTV.com取得最新數據，2022年報告針對15家供應商381個電視套餐服務進行比較，光是電視服務，月費20到149.99美元不等，平均每月78.58美元。

許多人選用多項服務捆套裝服務，而不是獨立訂購有線電視計畫。

一般而言，電視和網路套裝服務平均月費129.05美元，電視、網路和電話三合一套裝服務144.95美元。

其他最新數據可從帳單支付服務業者Doxo取得。doxoInsights《2021年美國有線電視和網路市場規模和家庭支出報告》(U.S. Cable&Internet Market Size and Household Spending Report 2021)稱，全美82%家庭有有線電視和網路套裝，平均每月116美元，生活成本最低的南達科他州 平均每月92美元，生活成本最高的阿拉斯加州 148美元，差距甚大。

如何避免超額付費？省錢專家沃羅奇(AndreaWoroch)說，有線電視每半年到一年漲價，假如帳單比註冊之初多得多，須重新考慮；可參考Allconnect和CableTV.com等比價網站。

重點是自我評估平常看哪些內容？看多少？假如不常看有線頻道，可縮減為基本套餐、甚至取消有線頻道，轉而用串流媒體服務或無線廣播頻道，只花40到60美元買高清天線可免費收看當地頻道。

有線電視公司經常以促銷價吸引新客戶，一年後便迅速調升價格；為了省錢，可致電詢問促銷價。加州理財業者Simplified Wealth Management財務長兼財富規畫副總裁奇特拉索恩(Bob Chitrathorn)精通此道，十年來年年詢問可添加什麼促銷內容、總得到折扣，每月省75美元，目前每月99.07美元享用付費有線頻道和高速網路套餐。

許多有線業者歡迎顧客洽談，也願意靈活訂價以留住客戶。

另一省錢之道是避免不必要的捆綁服務。

奇特拉索恩說，有線電視盒租金也可想辦法省，不妨只付一個電視盒租金，另要求註銷其他電視盒費用。

如果難以開口討價還價，可藉助BillFixers和Truebill代為談判。

應該取消有線電視和串流媒體服務嗎？完全取消是省錢上上策；有了串流流媒體服務，切斷有線電視服務很容易，但一不留意，停掉某項費用卻衍生另一項費用。

串流媒體有很多選擇，處處註冊，費用總和很快追上傳統有線電視套餐。事實上，有些串流媒體已涵蓋直播電視節目，內容與有線電視一樣多，例如YouTubeTV有超過85個頻道，月費64.99美元，有點像有線電視。

觀看免費廣告電視(Freead-supported TV,FAST，由免費廣告支應運作成本)是另一省錢方法。許多公司正推出免費服務和渠道拓展觀眾，例如派拉蒙(Paramount)有Pluto TV、福克斯(Fox)有Tubi，FAST頻道可能自動被包括在智慧電視內、或可藉由應用程式觀看。

FAST頻道有免費電影、電視甚至本地新聞等多樣組合，對許多人來說綽綽有餘。