理財Q&A／遺囑信託 並非人人適合

問：請問什麼是「遺囑信託」？該如何創建？

答：根據專家的說法，設立「遺囑信託」(testamentary trust)後，死後便能管控資產，但可能有其他更好的選擇。

並非所有人都想讓繼承人不受限使用他們的財富，有些人想限制繼承人在特定時候、以特定方式支用金錢，另有些人希望保護遺產不被債權人、或未亡人再婚的對象奪走。

如果有這些考量，遺囑信託是有用的遺產規畫工具，更重要的是，可將資產留給未成年孩子。

1、遺囑信託是什麼？

基本上，創建信託是為了持有資產，信託中的資金是根據創建者意願進行管理。紐約市 FarrellFritz遺產規畫律師和合夥人卡本(Neil V. Carbone)解釋，遺囑信託是在遺囑中設立。

遺囑信託要等到創建者去世、而且遺囑經過遺囑認證法庭驗證後才生效，一旦創建信託，個人資產便被放入其中，並按法律文件進行分配。

2、遺囑信託和生前信託差異？

生前信託算是一種「可撤銷信託」(revocable trust)，在去世前創建。

密歇根州律師事務所Simasko Law資深律師和財富保全專家西馬斯科(Patrick Simasko)說，可撤銷信託是在遺囑認證之外創建，繼承人不必通過法院從生前信託取用資產，受託人可直接將資金分配給受益人。

遺囑信託和生前信託都用於遺產規畫，但西馬斯科說，生前信託較靈活、長期成本較低；主因是，生前信託不僅在遺囑認證外創建，也在法院系統外管理，相對的，遺囑信託在有效期內都要通過遺囑認證進行管理。

3、遺囑信託優缺點？

通常，建立遺囑信託是替未成年後代管理資金，但也可在其他情況下保護資產，好比說擔心已成年子女可能離婚而且不希望遺產在訴訟中被分割，信託也許是好方法。

西馬斯科說，好處是有法庭監督，反面缺點是由法院監督所費不貲。

以藉由遺囑信託為8歲受益人管理資金直到25歲為例，也就是17年遺囑認證，律師費用很高；西馬斯科說，遺囑信託設立成本可能低於生前信託，長期成本可能較高。

此外，由遺囑認證法庭監督將失去隱私；信託業者Coral Gables Trust Company資深副總裁兼信託管理委員會主席克雷斯(Donald Kress)說，遺囑認證所有內容都會成為公開紀錄，任何好奇人士都可查看。

許多遺產規畫專家偏好生前信託，既有遺囑信託相同的好處，又可避免遺囑認證。

遺囑信託優於生前信託的唯一情況是，如果遺產相關人喜歡採取法律行動，有法院出面較有利。

4、如何建立遺囑信託？

有些網站提供範本，可參考使用，但專家提醒謹慎行事。克雷斯說，人們對這些文件如何運作等細節不了解，萬一資產名稱不正確，可能被排除在信託之外，創建信託的所有目的功虧一簣。

然而，自製表格更可能面臨法律挑戰，卡本說，這類文件已成為許多房地產法庭訴訟的素材。

因此，委託律師起草遺囑和信託文件最可確保符合所在州要求、連帶確保資產按照您心目中的分配方式編寫；西馬斯科說，創建遺囑信託費用大約1700美元。

5、建立遺囑信託效果？

克雷斯說，信託在建立者死亡前未生效，建立者在世期間，遺囑信託不起任何作用，死亡後，信託啟動，資產將依遺囑轉移到信託裡，並根據建立者指示進行分配。

遺囑信託可規定未成年子女達特定年齡時獲得所有資產、或可依年度分配而非一次性給予。

6、別輕忽受益人指定

如果資產已指定受益人或指定死亡轉移(transfer-on-death)，便不會進入信託；西馬斯科說，遺囑只適用於以創建者本人名義指定的事情。

依法，受益人指定的效力凌駕遺囑或信託規定，因此，每年審查受益人等訊息很重要，稍有不慎，可能讓資產意外落入前配偶等已不在生活圈裡的人；壽險 、退休基金、銀行帳戶和投資 都是可指定受益人的資產類型，應勤加檢視。