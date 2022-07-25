理財Q&A／3投資標的 抗通膨神器

問：什麼樣的投資 最可因應通貨膨漲？

答：全美3月總體通貨膨漲年率達8.5%，創40多年來最大12個月增幅，一般預料，高通脹將成為經濟成長阻力。

因預計通膨將居高不下，聯準會藉由提高利率 、抑制物價持續上漲等方式，採行更積極的貨幣緊縮政策。

身處高通膨下，投資者應想辦法因應通膨對投資組合的影響，否則將削弱實質購買力、抑制投資報酬。

認證財務規畫委員會(Certified Financial Planning Board)董事會大使暨休斯頓理財業者Midtown FinancialGroup高階主管的楊恩(GraceYung)說，長遠來看，通貨膨漲將難避免，為降低衝擊，應考慮可直接或間接因通膨而受益的投資，也就是建立足可規避通膨負面影響的投資組合。

以下是專家建議的抗通膨投資標的。

第一項：國庫通膨保值證券(Treasury inflation-protected securities,TIPS)

這是將通膨考量在內的投資，其本金隨著消費價格漲跌，每年以固定利率支息兩次，本金即使隨物價調整，利率仍適用，支息便連帶隨通貨膨漲而增加、或隨通貨緊縮而減少。

通貨膨漲率和名義利率(nominal interest rate)之間的差異就是實質收益率，只要投資報酬減去通貨膨漲後是正數，TIPS便值得買。

TIPS是眾所周知的通膨對沖工具，但收益率非常低，吸引力相對受限。所以，不必全部選擇一種通膨對沖標的，可在投資組合中分散通膨保值證券。

TIPS發行期有5年、10年或30年等選擇，到期時可能收到調整後或者原始本金，如果選擇到期前先出售，取回金額恐怕少於當初投入金額。

如果想力求投資組合多樣化以因應通膨，TIPS收益率可能高於傳統債券；可透過財政部網站或證券經紀公司購買TIPS。

不過，萬一通膨低於預期，傳統債券的報酬可能更好。專家說，如果利率不增加，可能該退出TIPS。

內布拉斯加州金融公司RetireSmart財務顧問舒德爾(MikeSchudel)說，如果通膨未大升，最好遠離TIPS、另尋多元化投資標的；從歷史上看，TIPS並沒有抗通膨投資組合預期中的強勁回報，需要靠其他投資。

第二項：大宗物資(Commodities)

這是另一種通膨對沖工具。包括石油、天然氣、貴重金屬、小麥和玉米等原材料，可在期貨市場上交易，商品期貨合約在未來某個時間買賣，也可購買大宗物資交易所交易基金(commodity exchange-traded funds,commodity ETF)或大宗物資股票。

大宗物資是抵禦通膨的天然對沖工具，當大宗物資價格上漲進而推動消費品漲價之際，大宗物資投資者便可從中獲得高報酬。

交易所交易基金供應商Global X投資組合策略師克魯弗(Michelle Cluver)說，大宗物資價格上漲對去年通貨膨漲造成重大影響，在當前通膨環境下，投資大宗物資有助於提供通膨保護。

大宗物資市場有波動性，專家建議透過多元化工具投資大宗物資，例如共同基金或交易所交易基金。

黃金向來是保護投資組合免受通膨的受歡迎項目；黃金價格往往與通膨同步，投資黃金將更有能強化潛在投資報酬的實質購買力。但舒德爾說，進入門檻較高，他建議選擇黃金ETF，相對容易。

投資組合中該配置多少大宗物資？楊恩說，仍要另求多元化，根據投資者的風險承受力決定。

第三項：房地產 (Real estate)

投資房地產有很多優點，其中一大好處是規避通膨。這類資產具有內在價值，如同透過股息提供穩定收入、而且是天然通膨保護者。

舒德爾說，房地產可跟上通膨腳步，稱得上是日常必需品，無論如何，人們必須住在屋子裡、許多企業也還是要有實體空間；雖然房價會隨經濟榮枯漲跌、投資報酬也有波動，但整體而言，房地產比其他投資標的更穩定，而且當局勢好轉時很快恢復。

與大宗物資類似，通膨下，房地產價值往往增值更多。

唯一的顧慮是，房地產是有形資產，流動性不足，可考慮房地產投資信託(real estate investment trusts,REIT)，這是流動性更強的投資，可在市場上輕易買賣，可在共同基金或ETF中購買一組REIT。

楊恩說，投資者應考慮投資可產生收入的資產，投資房地產可收租金，通膨下，租戶仍需付租金，這時房地產更有抗通膨效果；如果將房地產納入金融投資項目，配置5%到10%應屬合理。