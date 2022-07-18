理財Q&A／創業7步驟 提高成功率

問：我想自己創業，該如何開始？

答：從某個角度看，創業時對未來充滿遠大夢想，激動人心，難怪人們趨之若鶩。但是，往往需要投入大量金錢和時間、而且要有充份準備和規畫，才比較有機會成功。

很多人創業時難免不知所措。專家建議依循以下要點、按部就班準備，成功的機率將大得多。

1、創業點子盡可能完善

也許您自認創業點子將是下一個明日之星、可大賺數十億美元，但追夢之餘，務必要深思這個概念是否真的務實可行，這點非常重要。

小企業與創業委員會(Small Business&Entrepreneurship Council)執行長克里根(Karen Kerrigan)說，創業前要確實了解市場概況、及市場需求，必須問自己一連串「為什麼」、及「是什麼」的問題，例如「為什麼要經營這項業務？」「打算為市場提供什麼樣的服務和方案？」

為了驗證心中想法是否可行，可找值得信賴的熟人試試看，並尋求對方給予誠實的意見，之後再分析各方批評、評估這些看法可不可以讓創業構想更完備，接著，可試著以經營快閃店(pop-up shop)、主動找潛在客戶免費提供服務的方式測試效果。

一開始也許不需要擬訂正式的商業計畫，但應該對經營業務需要多少資金、及業務將來如何獲取收入有所了解。行銷顧問業者Reimagine Main Street執行董事哈利維(Tammy Halevy)表示，弄清楚投入成本和售價、及所有驅動整個經濟體運作的要素至關重要。

除了針對企業審慎預算，也要顧慮自己的個人財務規畫。假如創業初期幾年不打算領薪水，難免要動用個人儲蓄或其他資金支付生活費用，直到業務真正穩健開步走。

3、想辦法為企業籌資

為企業籌措資金沒有標準的「正確」方法，因人、因企業而不同，決定之後，將對企業價值、及企業的財務靈活性產生影響。一般而言，企業最佳資金來源取決於所屬行業、與投資 者的接觸管道，及您身為老板的負債承受力等要素。

多數企業創業之初都是由創辦人自籌資金、或由創辦人家人和朋友出資相助；專業投資者或借貸機構往往要先查看業績紀錄才會出資。

4、建立顧問團隊

團隊至少需要一名企業律師和一名會計師，可幫忙找出最適合的企業架構(獨資經營、有限責任公司或其他架構)、並確保預留適量現金納稅。

小企業網絡平台Alignable總裁克里希納穆爾蒂(Venkat Krishnamurthy)說，只要不是獨資經營者，聘請一位出色會計師可能是上上策，雖然可以自己做，但委託專人花費不大，長遠來看有很多好處。

5、謹慎雇用員工

一旦開始拓展業務，務必慎選並用心栽培員工，創業初期幾名員工將有助於確立工作團隊的文化和基調。

小企業信貸市場Nav執行長奧特(Greg Ott)說，增加一名員工是一大步，將改變您運用時間的方式，也可能是讓公司進一步前進的關鍵，對多數企業來說，這確實是擴大規模、獲得更多收入的途徑。

6、行銷產品或服務

行銷宣傳永遠不嫌早，最佳方法取決於所屬行業和預算。無論如何，儘早開始思考打品牌和行銷非常重要。除了建立網站和使用線上行銷工具，建立網絡、口耳相傳打響口碑也很重要，可嘗試各種不同方法。

7、隨時準備調整方向

亞馬遜(Amazon)並非一開始就是線上零售百貨公司，最初只在網路上賣書；串流媒體業者Netflix一開始則通過郵件賣DVD光碟。換句話說，企業要成功，必須隨著時代變化而調整，如果發現某種方法行不通，就要適度更改。

為中小企業貸款 的Accion Opportunity Fund商業顧問主管拉莫斯(Luis Ramos)說，許多企業最終的經營項目與最初不同，企業主可能很快就會明白，自己原本認定市場想要的並不是市場真正想要或需要的。