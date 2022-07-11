理財Q&A／離婚想省錢 4大失誤別犯

問：我打算離婚，該怎麼做才可節省費用？

答：結婚辦婚禮很花錢，離婚往往也不便宜，律師費、搬家費等等加總起來，動輒1萬5000美元。

不過，只要用心找對方法，也許費用僅幾千美元、甚至更少。

雖然兩人即將分道揚鑣，面對離婚時如果想降低成本，必須努力合作，在聘請離婚律師或調解員之前，一起估算成本。

麻州律師事務所Infinity Law Group負責人強恩(Gabriel Cheong)說，夫妻吵架會導致離婚成本更高，相反的，若能合作，成本很低。

以下四種狀況會讓離婚成本增加，應避免。

失誤一：解決問題前急著找律師

聘請律師或調解員之前，夫妻兩人應試著討論希望擁有的婚後生活，假如兩人真心相愛、只是不夠努力，也許可解決所有問題，就算之後仍想找律師查看離婚文件，經過溝通，通常可顯著降低成本。

對於兩人討論的主題，強恩建議包括財產、健康保險 、贍養費和子女撫養費、稅務。針對財產，主要是討論如何切割銀行帳戶、退休資產和住房；針對贍養費和子女撫養費，應討論孩子和媽媽、爸爸在一起的時間如何安排，這往往是最關鍵的爭執點；針對稅務，應討論離婚當年還要一起報稅嗎？以及將來由誰負責子女撫養的相關內容？

強恩補充，這些都是重要問題，夫婦兩人意見越對立、爭執越大，離婚費用越高。

失誤二：動不動找律師談話

法律網站Nolo.com發布Divorcenet.com的數據顯示，牽涉律師的離婚費用通常為7000美元，如果不動用律師、全部自己辦，費用只要300美元。

現實情況下，很難完全不請律師，離婚費用超過300美元的可能性極高。但無論如何都不要把律師的電話號碼設定為快速撥號鍵。動不動談話，以免費用高得嚇人。

律師通常依服務時數計費，就連離婚律師都會提醒客戶不要過度諮詢。

德州律師摩根(Brent Morgan)和同樣是律師的太太經營一家律師事務所，經手的40%個案涉及家庭法和離婚，有些客戶覺得律師的角色是傾聽他或她和另一半婚姻中的點點滴滴，或許在律師事務所真的找到用心傾聽的人，最終卻也會有巨額帳單。摩根建議與律師的助理或辦公室人員談話，助理人員可回答基本問題、而且聆聽，費用低得多、甚至免費。

失誤三：直接上法庭

疫情 稍微紓緩、諸事終於陸續恢復正常，但還是未完全正常化。

全美各地法庭仍因疫情而大量積壓案件，強恩說，有些案件積壓一年、甚至更長時間；法院目前處理案件的速度以往任何時候都慢，試著與配偶在法庭外解決問題變得更重要。

就算法庭未積壓案件，也該盡量避開，除非您喜歡花錢。

上法庭前先考慮替代方案。許多法院鼓勵替代解決方案如調解、採用合作法，或者委請專注解決問題而非訴訟的優秀律師。

失誤四：文書作業拖沓

總部位於阿肯色州的律師事務所Danielson Law Firm創辦人·丹尼爾森(Erik Danielson)說，客戶離婚費用超出預期的常見失誤就是未切實按照律師的話去做；假如律師要求提供某一文件，就該有條理的快速備妥交給律師，越配合，越不會在不必要的事務上浪費時間和金錢。

離婚費的涵蓋面很廣，除了律師、文書等直接費用，還涉及心理諮商等其他離婚相關專業人士服務費、搬家費用、房屋重新貸款和車貸、保險、手機等等各項費用，此外還有法庭費，專家建議至少準備數百美元的法庭費用，加州 的初始申請費為435美元，另外還有動議申請費、行政費、流程服務費和訊息服務費等等，如果是嚴重爭訟的案件，這些費用很快累積成一大筆數目。

總之，盡量少找律師、有條理的及時提供文書、盡可能與配偶合作、聽從律師的話配合行動、避免上法庭，這樣必有助於省錢。